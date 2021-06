The Oba Hotel ile denize sıfır Bodrum masalı

Bodrum'un kadınlar plajına sahip ilk aile oteli olmasıyla bilinen The Oba Hotel Güvenli Turizm sertifikası ile misafirlerini ağırlamayı bekliyor. Muhteşem konumu ile misafirlerine eşsiz bir deniz ve orman manzarası sunan The Oba Hotel Bodrum Milas Havaalanına 22 km, Bodrum’a ise sadece 11 km uzaklıkta yer alıyor. The Oba Hotel yatay mimari özelliği ile kargaşadan uzak güzel bir tatil geçirmek isteyenlerin aradığı tüm özellikleri barındırıyor.

The Oba Hotel neede?

The Oba Hotel Muğla/Bodum'da yer alıyor. The Oba Hotel Bodrum Milas Havaalanına 22 km, Bodrum'a ise sadece 11 km uzaklıkta yer alıyor. The Oba Hotel bulunduğu lokasyaon nedeniyle misafirlerine eşsiz doğal güzellikler sunuyor. The Oba Hotel denize sıfır komumda bulunuyor. The Oba Hotel Ege ormanlarının yanı başında, sade, minimalist ve şık bir yaklaşımla, birinci sınıf lezzete vurgu yaparak ailenizle keyifli bir tatil geçirmenizi vadediyor.

Kendinizi özel hissedeceksiniz

The Oba Hotel'de yapacağınız tatil sizi özle hisstirecek. Bodrum yarımadasının en nadide koylarından birinde The Oba Hotel ile yepyeni bir tatil sizi bekliyor.

Orman ve denizle iç içe

Bodrum'da denize sıfır mükemmel lokasyonu ile Ege ormanlarının yanı başında, sade, minimalist ve şık bir yaklaşımla, birinci sınıf lezzete vurgu yaparak ailenizle keyifli bir tatil fırsatı... Havadar bir kaçış noktası olan The Oba Hotel hayatınıza iz bırakan bir tatil yaşatmak için anne babaların dinlenebilecekleri, çocukların ise güvenli ellerde eğlenebilecekleri imkanları bir arada sunuyor. The Oba Hotel hem deniz ve gökyüzü mavilerini hem de içerisindeki çağdaş sanat detaylarıyla, peyzaj ve ormanı bir arada sunuyor.

Denize sıfır Bodrum masalı

Eşsiz doğası, meltemleri, karakteristik mimarisi, uluslararası standartlardaki marinaları ile Bodrum, Ege hayranları için bir klasiktir. The Oba Hotel, kendinizi özel hissedeceğiniz bir tatili lüks standartlarda Bodrum'da sizlerle buluşturuyor. The Oba Hotel, zeytin ağaçları ve begonvillerin memleketinde denize sıfır yatay bir mimariden oluşuyor. Bodrum'un eşsiz güzelliğini The Oba Hotel'in ayrıcalıklı dünyası ile buluşturan The Oba Hotel, Bodrum Milas Havaalanına 22 km, Bodrum'a ise sadece 11 km uzaklıkta yer alıyor.

Kadınlara özel plaj imkanı

The Oba Hotel kadınlar plajına sahip ilk aile otelidir. Aile olarak tail yapmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında olan The Oba Hotel kadınlara özel 100 metre uzunluğunda eşsiz bir plaj, iskele ve snack restaurant, kadınlara özel havuz seçenekleri bu alanın içerisinde bir arada sunulmaktadır. The Oba Hotel'in kadın misafirlerine özel alanları, kadınların özgürce güneşlenip, istedikleri deniz kıyafeti ile yüzebilmeleri için hassasiyetle dizayn edilmiştir. Dilediğiniz deniz kıyafeti ile, kumların üzerinde çocuklarınızla oynayabilir, plaj aktivitelerine katılabilirsiniz.

Çeşitli aktivitelerle gününüzü renklendirebilirsiniz

The Oba Hotel misafirlerine değişik aktiviteler de sunuyor. The Oba Hotel ile Parasiling, jetski vb. deniz aktiviteleri yapabilirsiniz. Bunun yanında otelde özel plaj voleybolu, basketbol sahası ve tenis kortu bulunmaktadır.

THE OBA HOTEL REZERVASYON VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

The Oba Hotel'den rezervasyon yaptırmak için ya da bilgi almak için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz.

Tel: 0252 970 06 22 - 0252 970 06 26

E-mail: [email protected]

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.