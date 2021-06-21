Alaattin Çakıcı'dan 'Kıbrıs' açıklaması

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Alaattin Çakıcı 'Kıbrıs'a gitti' iddalarına sosyal medyadan yanıt verdi. Çakıcı, 'Özgür bir vatandaşım, Kıbrıs'a da dünyanın her yerine de gidebilirim' ifadelerini kullandı.

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Alaattin Çakıcı "Kıbrıs'a gitti" iddalarına sosyal medyadan yanıt verdi.

Çakıcı, "Ben şu an özgür bir vatandaşım, Kıbrıs'a da ve dünyanın her yerine de gidebilirim. Bu kimsenin sorunu değilken, niye bu kadar sorun ediliyor?" ifadelerini kullandı.

Çakıcı, gazeteci Sebahat Önkibar'ın YouTube kanalında dile getirdiği "Çakıcı'ya uyuşturucu baronu olası teklif edildi" iddialarına da sert tepki gösterdi.

Çakıcı açıklamasında şunları kaydetti:

Batı ve okyanus ötesi İsrail , ortaklaşa , ülkemizde , çirkin bir senaryo ile yerli işbirlikçelerini devreye sokarak , günlerdir bu çirkin oyunu izlemekteyiz , basın , sosyal medya ve televizyonlarda, devletimizin beka sorunu var iken , sürekli batının devreye soktuğu bu çirkin oyunda her konuda gündeme dolaylıda olsa getiriliyorum. Bunu gündeme getiren sözde basın mensupları , bir haberlerinde de "Alaattin ÇAKICI kıbrasa gönderildi" diyorlar. Ben şuan Özgür bir vatandaşım , Kıbrıs'a da ve dünyanın her yerine de gidebilirim. Bu Kimsenin sorunu değilken , niye bu kadar sorun ediliyor . Sebahattin Önkibar isimli gazeteci , youtube da yayınladığı video da Alaattin Çakıcıya , "eroin baronu olması teklif ediliyor" diyor. Ona ve herkese şunu söylerim ki , böyle bir teklifi bana kim yaparsa yapsın , "git karını .... bırak derim". Ülkemiz üzerinde by-pass yapmak isteyen herkese sözüm şudur ki , devletin bekası söz konusuysa , tarafım devletin bekası ve devamlılığıdır .

Kaynak: Independent Türkçe

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