Tezsiz Yüksek lisans uzman öğretmen 2022 | Tezsiz yükseklisans yapanlar uzman öğretmen eğitimine katılacak mı? Tezsiz yükseklisans uzman öğretmen sınavından muaf mı? Yüz binlerce öğretmeni yakından ilgilendiren Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun detayları geçtiğimiz aylarda netlik kazanmıştı. Öğretmenlere kariyer fırsatı tanınan bu yeni düzenlemeden meslekte 10 yılını dolduranlar uzman öğretmen olabilecek. Yükskelisans yapmış olanlar da uzman öğretmenlik sınavından muaf olacak. Peki tezsiz yüksek lisans yapanlar uzman öğretmenlik eğitimlerine katılacak mı?

Tezsiz Yüksek lisans uzman öğretmen 2022 | Tezsiz yükseklisans yapanlar uzman öğretmen eğitimine katılacak mı? Tezsiz yükseklisans uzman öğretmen sınavından muaf mı? Yüz binlerce öğretmeni yakından ilgilendiren Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun detayları geçtiğimiz aylarda netlik kazanmıştı. Öğretmenlere kariyer fırsatı tanınan bu yeni düzenlemeden meslekte 10 yılını dolduranlar uzman öğretmen olabilecek. Yükskelisans yapmış olanlar da uzman öğretmenlik sınavından muaf olacak. Peki tezsiz yüksek lisans yapanlar uzman öğretmenlik eğitimlerine katılacak mı?

Dün de kanunun uygulanmasıyla ilgili Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği'nin yayımlandığını hatırlatan Özer, şunları kaydetti: "Şu an itibarıyla da o yönetmelikle ilgili eğitim programı ve sınav tarihiyle ilgili takvimi de Bakanlığımızın web sitesinden tüm kamuoyuna açmış, paylaşmış bulunuyoruz. Bu takvime göre yönergede eğitim programının detayları yer alıyor. Eğitim programının hangi tarihlerde gerçekleşeceği, başvurusundan eğitim süreçlerine ve sınav süreçlerine kadar takvimin sonuçlarının açıklanmasına kadar tüm tarihlerin yer aldığı bir takvim. Buna göre 500 binin üzerinde öğretmeni ilgilendiren uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili eğitim programının başvuruları 1-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Uzman öğretmenlik eğitimleri, 18 Temmuz-5 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Başöğretmenlik eğitimleri de yine uzman öğretmenlik eğitimleriyle aynı tarihte 18 Temmuz'da başlıyor. Oradaki eğitim saati daha fazla olduğu için 19 Eylül'de nihayetlenmiş olacak. Eğitimlerini tamamlayan uzman öğretmenlerimizin başöğretmen olabilmeleri, sınav tarihi itibarıyla 10 yılını ve eğitimlerini başarıyla tamamlamış olan öğretmenlerimizin de uzman öğretmen olabilmeleriyle ilgili sınavı da 19 Kasım'da gerçekleştireceğiz."

Tezsiz Yüksek lisans uzman öğretmen 2022

Uzman öğretmen sınavından yükske lisans yapanlar muaf tutulacak. Lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için öngörülen; eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacak.

Tezsiz yüksek lisans (formasyon) yapanlar uzman öğretmen olur mu?

Meslekte 10 yılını dolduranlar uzman öğretmenlik eğitimi alarak ve sınavlara geçmeleri durumunda uzman öğretmen olabiliyor. Uzman öğretmenlerin maaşlarında da artış yapılacak. Yüksek lisans yapana öğretmenler uzman öğretmenlik sınavından muaf olacak. Uzman öğretmenlikte tezli/tesiz yükseklisans ayrımı yapılmayacak. Yani tezsiz yüksek lisans yapan öğretmenler de uzman öğretmen olabilecek ve sınavdan muaf olacak. Ancak yüsek lisans yapanların uzman öğretmenlik eğitimine başvurması ve eğitimleri alması gerekiyor.

Tezsiz yükseklisans uzman öğretmen sınavından muaf mı?

Tezsiz yüksek lisans yapanaların da uzman öğretmenlik sınavından muaf olması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanı Özer uzman öğretmenlik ve yüksek lisan sınav muafiyetine ilişkin geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Uzman öğretmenlikte 10 yıl deneyimi olan öğretmenlerimiz bir eğitimden geçecekler, eğitimden geçtikten sonra yazılı sınava girecekler. Yazılı sınavda başarılı olan, 10 yıl görev yapan öğretmenlerimiz uzman öğretmen olacaklar. Uzman öğretmenlerimiz, hem bir derece alacaklar hem de maaşlarında 1000 liralık iyileştirme olacak. 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimiz, yüksek lisans yapmışsa alanı ne olursa olsun, tezli olsun, tezsiz olsun, uzman öğretmenlik yazılı sınavından muaf olacaklar."

Uzman öğremten ve başöğretmen eğitimleri ne zaman?

Takvime göre eğitim programının başvuruları 01-10 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak olup uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-05 Eylül 2022, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Uzman öğretmen sınavı ne zaman yapılacak?

19 Kasım 2022'de yapılacak yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak ve sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.

Kimler uzman öğretmen ve başöğretmen olabilir?

Öğretmenlik, adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılacak. Uzman öğretmenliğe yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla öğretmenlikte adaylık dâhil en az 10 yıl hizmeti bulunan, en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'nı tamamlayan, uzman öğretmenlik için gerekli mesleki gelişim çalışmalarını tamamlayan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan öğretmenler başvuru yapabilecek.



Başöğretmenliğe ise uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan, en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programı'nı tamamlayan, başöğretmenlik için öngörülen mesleki gelişim çalışmalarını tamamlayan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan uzman öğretmenler başvurabilecek. .