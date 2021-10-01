Ekonomik yönden eğitimlerini daha rahat devam ettirmek isteyen öğrenciler çeşitli burs olanaklarını araştırıp başvuru yapıyor. Türk Eğitim Vakfı da bir çok lise ve üniversite öğrencisine burs veriyor. TEV bursuna başvurmak isteyen öğrenciler TEV burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Türk Eğitim Vakfı burs başvurusu ne zaman başlıyor? sorularına yanıt arıyor. İşte TEV bursu başvuru şartları...

Ekonomik yönden eğitimlerini daha rahat devam ettirmek isteyen öğrenciler çeşitli burs olanaklarını araştırıp başvuru yapıyor. Türk Eğitim Vakfı da bir çok lise ve üniversite öğrencisine burs veriyor. TEV bursuna başvurmak isteyen öğrenciler TEV burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Türk Eğitim Vakfı burs başvurusu ne zaman başlıyor? sorularına yanıt arıyor. İşte TEV bursu başvuru şartları...

Türk Eğitim Vakfı bundan 54 yıl önce hayata geçirildi. TEV il binlerce öğrenciye burs imkanı sağlandı. TEV bursu ile eğitimlerini daha rahat devam ettirmek isteyen öğrenciler 2021 TV bursuna başvurmak istiyor. Peki TEV burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Türk Eğitim Vakfı burs başvurusu ne zaman başlıyor?

TEV burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

TEV üniversite burs başvurusu yapmak için https://bursiyer.tev.org.tr/kayit-egitim-universite-bursu bağlantısına gidilmesi gerekiyor. Formu eksiksiz ve yanlışsız dolduran adayların başvuruları değerlendirmeye alınacak.

Türk Eğitim Vakfı burs başvurusu ne zaman başlıyor?

2021-2022 Öğretim Yılı Burs Başvuru Tarihleri : 6 Eylül - 6 Ekim arasındadır.



TEV Bursu başvuru şartları

T.C. Vatandaşı olmak,

Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,

Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,

Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak, (Kredi ve Yurtlar Kurumundan karşılıklı olan öğrenim kredisi alınmasının sakıncası bulunmamaktadır.)

Ara sınıflar için :

Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olmak,

Bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak ve

3 taneden fazla başarısız dersi bulunmamak.

Hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçen öğrenciler için; başarılı olarak geçmiş olmak.

TEV Bursuna kimler başvuru yapamaz?

Vakıf (özel) üniversitesi öğrencileri,

Açık öğretim/uzaktan öğretim öğrencileri,

Ücretli değişim programında bulunanlar,

25 yaşından büyükler,

Hüküm giyenler,

Öğrenim gördüğü sürede yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,

TEV'den burs almaya devam eden kardeşi olan kişiler başvuru yapamaz.

TEV bursu başvurusu için İstenen belgeler?

Mülakata katılmaya hak kazanan öğrenciler; TEV'in internet sayfasından doldurduğu 'TEV Burs Başvuru Forumu ve aşağıda belirtilen belgeleri TEV tarafından SMS veya e-posta ile adaylara gönderilecek linke yükleyeceklerdir.

(e-devletten alınan tüm belgeler, barkodlu özelliği varsa mutlaka barkodlu olarak alınmalı ve belgelerin kimin adına olduğu mutlaka görünmelidir.)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sonuç Belgelerinin örneği, (Puan türlerine göre Türkiye genelindeki başarı sıralamalarını/puanlarını gösteren belge örneği (e-devlet ve ÖSYM ‘den alınabilir.)

Yerleştiği yüksek öğretim kurumunu gösteren YKS Belge örneği (e-devlet veya ÖSYM'den alınabilir.),

Devam edeceği sınıfı gösteren Öğrenci Belgesi (e-devletten alınabilir.),

Ara sınıflarda öğrenim görenler: Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript),

Hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçen öğrencilerin hazırlıktan başarılı olarak geçmiş olması gerekmektedir.

Nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartınızın arkalı ve önlü fotokopisi,

4 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı, fotoğraf arkasına ad-soyad yazılmalıdır.),

“Adli Sicil ve Arşiv Kaydı” belgesi (e-devletten alınabilir),

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge (e-devletten alınabilir.))

Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devletten alınabilir) (Nüfus Kayıt Örneğinin alt kısmında adres bilgisi varsa bu belgeyi almanıza gerek yoktur.)

Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:

Çalışan anne ve baba için; onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devletten alabilir),

Serbest çalışan anne-baba için; b.son yılları gösteren gelir vergisi beyannamesi / kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (www.gib.gov.tr adresinden alınabilir.)

Emekliler için; aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir ) Önemli Not: Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.

Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için; Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi) (e-devletten alınabilir. E-devlete giriş yaptıktan sonra izleyeceğiniz adımlar: SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-Hizmet Dökümü Türü-Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi)

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için; ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (e-devletteki Tarım ve Orman Bakanlığı Sayfasından alınabilir.)

Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki, hisse ve m2 bilgisini gösterir detaylı döküm belgesi (mutlaka e-devletten alınmalıdır.), Önemli not : (Anne, baba adına tapu kaydı yoksa olmadığına dair belge eklenmelidir. (Mutlaka e-devletten alınmalıdır.)

Anne ve baba adına araç varsa, araç kayıt belgesi; yoksa e-devletten isim görünür halde kayıt olmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü. (mutlaka e-devletten alınmalıdır.)

Aile kirada oturuyor ise kira kontratı örneği.

Risk Merkezi Raporu Belgesi (hem anne hem baba adına e-devletten alınmalıdır.)

Not: (Anne, baba dışında (anane, dede, amca, teyze, kardeş vb.) ailenin geçimini sağlayan varsa, bu kişilerin gelir durumu yukarıdaki maddelerden hangisine uygun ise belirtilen şekilde belge alınması ve forma eklenmesi gerekmektedir.)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.