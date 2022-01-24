Son yıllarda teraryum çok popüler bir hale geldi. Evlerimizi çok daha şık bir hale getiren teraryum nasıl hazırlanır? Sizler için araştırdık...



Teraryum "toprak akvaryum" manasına gelir. Ona içerisinde minyatür ve doğal bir alan oluşturulan bitki yetiştirme sanatı da diyebiliriz. Son zamanlarda oldukça popüler bir hale gelen teraryum, dünya çapında çok uzun zamandır biliniyor ve ev dekorasyonunda tercih ediliyordu.

Evde kendi teraryumunuzu da hazırlayabilirsiniz. Fakat teraryumda her türlü bitkinin yetişmeyeceğini bilmeniz gerekiyor. Teraryum özel kaplarda, minik bir ekosistem oluşturmak manasına geldiği için oluşturulan alan her bitkinin uyum sağlayabileceği bir alan olmuyor. Bu yüzden teraryum yapımında seçilecek bitkilerin doğru bitkiler olması önemlidir. Teraryumda yetiştireceğiniz bitkinin nemli ortamlara uyum sağlayabiliyor olması, güneş ışığını doğrudan almayı sevmemesi gerektiğini de unutmayın.

Teraryumda hangi bitkiler yetiştirilebilir?

Teraryumda kaktüs, sukulent, eğrelti otu, arapsaçı, fitonya, japon şemsiyesi, minyatür menekşe, selaginella, pilea, peperomia yetiştirilebilir.

Teraryum hazırlamak için gerekli malzemeler nelerdir?

Bakmak istediğiniz teraryum için kullanacağınız özel kabı, bitkileri ve dekorasyon malzemelerini kendi zevkinize göre seçebilirsiniz. Teraryum yapımında cam, şeffaf fanus, kavanoz veya farklı bir kap, istediğiniz teraryum bitkileri, çakıl taşı, torf, mangal kömürü veya aktif karbon, dar ağızı olan bir kap kullanacaksanız uzun cımbız, sulamak için sprey uçlu şişe, istediğiniz dekoratif süslere ihtiyacınız olacak.

Teraryum nasıl hazırlanır?

Teraryum için kullanacağınız cam kabı güzel bir şekilde yıkayıp temizleyin, durulayın ve kurumasını bekleyin. Üzerinde tek bir su damlası bile kalmaması gerekir.

Kuruyan kabın en alt kısmına çakıl taşlarını aynı sevide koyun. Çakıl taşları tabanda biriken suların bitkilerin köklerini çürütmesini önleyecektir.

Çakıl taşlarının üzerine ufak parçalar haline getirdiğiniz mangal kömürünü veya aktif karbonu yayın. Bu malzeme, kabın içerisinde oluşabilecek bakterilerin oluşmasını engelleyecek, teraryumun böceklenmesine izin vermeyecektir. Ayrıca koyacağınız toprağın daha uzun süre sağlıklı bir şekilde kalmasını sağlayacaktır.

Kömürden sonra kabın içerisine torf adı verilen ve toprak düzenleyicisi olarak bilinen toprağı ekleyin ve üzerine hafif bir şekilde bastırın. Organik maddeler bakımından zengin bu toprak bitkinizin sağlıklı yaşaması için uygun toprak olacaktır.

Yerleştirdiğiniz torfun üzerine ekeceğiniz bitki sayısı kadar çukur açın. Kömür katmanına gelecek kadar derin bir çukur açmanıza ihtiyaç yoktur. Daha sonra bitkilerinizi köklerine zarar gelmeyecek şekilde bu çukurlara güzel bir şekilde yerleştirin. Kenarlarına toprak gelecek şekilde bitkilerini toprağa sabitleyin.

Bitkileri yerleştirdikten sonra sprey şişesiyle hafif bir şekilde sulayın ve toprağın nemlenmesini sağlayın.

Küçük oyuncaklar ve dekoratif süslerle teraryumunuzu istediğiniz gibi süsleyin. Süslerken bitkilerinize zarar verebilecek malzemeler kullanmamaya özen gösterin. .