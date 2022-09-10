Tarkan konserine kaç kişi katıldı? İzmir Tarkan konserinde kaç kişi vardı? 1 milyon iddiası! Gündoğdu Meydanı'nda konsere kaç bin kişi katıldı?

Tarkan konserine kaç kişi katıldı? İzmir Tarkan konserinde kaç kişi vardı? 1 milyon iddiası! Gündoğdu Meydanı'nda konsere kaç kişi katıldı? 9 Eylül'de İzmirliler unutulmaz anlara şahitlik etti. İzmir'in düşman işgalinden kurulduğu büyük zaferin üzerinden 100 yıl geçti. İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Tarkan İzmir'de yüz binlerce kişiye konser verdi. Tarkan konserindeki kalabalık görenleri şaşırttı. Sosyal medyada ve internette paylaşılan görüntülerden sonra Tarkan konserine kaç bin kişinin katıldığı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Tarkan konserine kaç kişi katıldı? İzmir Tarkan konserinde kaç kişi vardı? 1 milyon iddiası! Gündoğdu Meydanı'nda konsere kaç kişi katıldı? 9 Eylül'de İzmirliler unutulmaz anlara şahitlik etti. İzmir'in düşman işgalinden kurulduğu büyük zaferin üzerinden 100 yıl geçti. İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Tarkan İzmir'de yüz binlerce kişiye konser verdi. Tarkan konserindeki kalabalık görenleri şaşırttı. Sosyal medyada ve internette paylaşılan görüntülerden sonra Tarkan konserine kaç bin kişinin katıldığı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Ünlü şarkıcı Tarkan İzmir'de hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sahneye çıkan Tarkan sevilen şarkılarını hayranları için seslendirdi. Konser alanına girişler gün içinde başladı. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman girişler kapatılmak zorunda kalındı. Gündoğdu Meydanı ve kordon boyunu dolduran kalabalık ışık gösterileri ile muhteşem görüntülerin oluşmasına neden oldu.

Tarkan konserine kaç kişi katıldı?

İzmir'de Tarkan konserine yüz binlerce kişi katıldı. Ancak net sayı konusunda henüz yetkililerden bir açıklama gelmedi. İzmir Gündoğdu ve Cumhuriyet Meydanı ile birlikte 1. Kordon ve 2. Kordon hattının dolduğu göze alınırsa Tarkan konserine yüz binlerce kişinin katıldığığını söylemek mümkün.

İzmir Tarkan konserinde kaç kişi vardı?

9 Eylül'de yapılan Tarkan konserine kaç kişinin katıldığı pek çok vatandaş tarafından merak ediliyor. İzmir 9 Eylül Tarkan konserinde kordon boyu tamamen doldu. Konser alanının da dolduğu düşünülürse konsere yüz binlerce kişinin katıldığı söylenebilir. Tarkan konserine kaç kişinin katıldığı konusunda net bir açıklama yapılmadı.

Tarkan konserine 1 milyon kişi mi katıldı?

Bazı haber sitelerinde İzmir'de yapılan Tarkan konserine 1 milyonun üstünde katılım olduğu iddia ediliyor. Ancak bu iddia henüz resmi açıklama ile doğrulanmış değil.

Gündoğdu Meydanı'nda konsere kaç bin kişi katıldı?

Yoğunluğun yaşandığı bölgelerde metrekareye 4 kişi düşüyor. Google earta göre Gündoğdu ve Cumhuriyet meydanları, 1. Kordon ve 2. Kordon'un toplam alanını binalar hariç 285 bin 500 metre. Metre kareye 4 kişi düştüğünü varsaydığımızda alanın 1 milyon 500 bin kişi alabileceğini söylemek mümkün.