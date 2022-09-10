9 Eylül Tarkan konserine kaç kişi katıldı? Tarkan konserine 1 milyon kişi mi katıldı? İzmir Gündoğdu Meydanı kaç kişilik?

Tarkan konserine 1 milyon kişi mi katıldı? İzmir Gündoğdu Meydanı kaç kişilik? 9 Eylül Tarkan konserine kaç kişi katıldı? İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü İzmir'de büyük bir coşkuyla kutlandı. İzmirlilerin katıldığı etkinlikler gecenin ilerleyen saatlerine doğru devam etti. Kutlamalar Tarkan'ın Gündoğdu Meydanı'nda verdiği konserle devam etti. Havadan çekilen görüntülerde Gündoğdu Meydanı ve kordon hattının tamamen dolduğu görüldü. Tarkan konserine kaç kişinin katıldığı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki İzmir Tarkan konserine katılan sayısı kaç, açıklandı mı?

Tarkan konserine 1 milyon kişi mi katıldı? İzmir Gündoğdu Meydanı kaç kişilik? 9 Eylül Tarkan konserine kaç kişi katıldı? İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü İzmir'de büyük bir coşkuyla kutlandı. İzmirlilerin katıldığı etkinlikler gecenin ilerleyen saatlerine doğru devam etti. Kutlamalar Tarkan'ın Gündoğdu Meydanı'nda verdiği konserle devam etti. Havadan çekilen görüntülerde Gündoğdu Meydanı ve kordon hattının tamamen dolduğu görüldü. Tarkan konserine kaç kişinin katıldığı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki İzmir Tarkan konserine katılan sayısı kaç, açıklandı mı?

9 Eylül 2022 Cuma günü İzmir'de unutulmaz bir gece yaşandı. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu kutlamaları kapsamında kent genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Akşamın ilerleyen saatlerinde ise ünlü şarkıcı Tarkan Gündoğdu Meydanı'nda sahneye çıktı. Tarkan konserinin yapıldığı Gündoğdu Meydanı ve koron boyu şarkıcının hayranları tarafından adeta doldu taştı. Yoğunluk nedeniyle alana girişler bir süre kapatıldı. Tarkan konserine kaç kişinin katıldığı vatandaşlar tarafından da merak eilip araştırılmaya başlandı.

Tarkan konserine 1 milyon kişi mi katıldı?

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri büyük bir coşkuyla kutlandı. Gündoğdu Meydanı'nda yapılan Tarkan konserine bazı haber sitelerinde 1 milyon kişinin katıldığı iddia ediliyor. Ancak iddia henüz yetkililer tarafından doğrulanmış değil. Tarkan konserine yüz binlerce kişinin katıldığı biliniyor ancak bu sayının 1 milyonu bulup bulmadığı konusunda net veriler yok.

Gündoğdu Meydanı kaç kişilik?

Gündoğdu Meydanı İzmir'in en önemli konser, açık hava miting alanlarından. İzmir'in merkezinde bulunan meydanın 1. Kordon ve 2. Kordon'un toplam alanını ile birlikte toplam 1 milyon 500 bin kişilik olabileceği iddia ediliyor.

9 Eylül Tarkan konserine kaç kişi katıldı?

Gündoğdu Meydanı'na kurulan sahnede yüz binlerce kişi bir araya geldi. Konser alanında izdiham yaşandı. Emniyet birimleri Gündoğdu Meydanı'ndaki girişlerde zaman zaman alımları durdurmak zorunda kaldı. Konser öncesi gerçekleştirilen gösterilerde yüz binlerce kişi aynı anda cep telefonlarının flaşını açarak coşkuya ortak oldu. Kordon'da ışıl ışıl görüntüler oluştu. İzmir'de yapılan Tarkan konserine kaç kişinin katıldığı yetkililer tarafından henüz açıklanmadı. Ancak konsere 100 binlerce kişinni katıldığı tahmin ediliyor.