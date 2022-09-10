İzmir Tarkan konserine kaç kişi katıldı? Gündoğdu Meydanı Tarkan konserine kaç bin kişi geldi? 9 Eylül İzmir Gündoğdu Meydanı'nda kaç kişi vardı? soruları sosyal medyada yer alan görüntüler ve fotoğrafların ardından vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde İzmir'de muhteşem bir kutlama gecesi yaşandı. Tarkan'ın sahne aldığı gecede Gündoğdu Meydanı ve kordon hattı hınca hınç doldu. İzmirlilerin unutulmaz bir gece yaşadığı 9 Eylül akşamı Gündoğdu Meydanı'nda Tarkan konserine kaç kişinin katıldığı da tartışma konusu oldu.

İzmir Tarkan konserine kaç kişi katıldı? Gündoğdu Meydanı Tarkan konserine kaç bin kişi geldi? 9 Eylül İzmir Gündoğdu Meydanı'nda kaç kişi vardı? soruları sosyal medyada yer alan görüntüler ve fotoğrafların ardından vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde İzmir'de muhteşem bir kutlama gecesi yaşandı. Tarkan'ın sahne aldığı gecede Gündoğdu Meydanı ve kordon hattı hınca hınç doldu. İzmirlilerin unutulmaz bir gece yaşadığı 9 Eylül akşamı Gündoğdu Meydanı'nda Tarkan konserine kaç kişinin katıldığı da tartışma konusu oldu.

Dün büyük bir şenlik havasında İzmir'in düşan işgalinden kurtuluşu kutlandı. Kutlamalarda MegaStar Tarkan da sahne aldı. Hayranlarına sevilen şarkılarını söyleyen Tarkan'ın konserine ilgi oldukça büyüktü. İzmir'de 9 Eylül'de yapılan konserde ışık gösterileri de yapıldı. İzmirlilere unutulmaz bir gün yaşatan Tarkan konserine kaç kişinin katıldığı da vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.

İzmir Tarkan konserine kaç kişi katıldı?

İzmir Gündoğdu Medanı, 1. Kordon ve 2. Kordon Tarkan konseri sırasında dolup taştı. Konser alanına girişler kontrollü olarak yapıldı. Sabahın erken saatlerinde açılan konser alanı akşam saatlerine doğru hınca hıç doldu. 9 Eylül'de Tarkan konserinde yüz binlerce kişi yer aldı. Alanın büyüklüğüne göre yapılan kaba bir hesaplamaya göre Tarkan konserine yaklaşık olarak 1 milyon kişinin katıldığı iddia edildi. Ancak bu iddia yetkililer tarafından doğrulanmış değil.

Gündoğdu Meydanı Tarkan konserine kaç bin kişi geldi?

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlandı. Etkinlikler kapsamında Tarkan sevenlerine unutulmaz bir konser verdi. Konsere yüz binlerce kişinin katıldığı videolar ve fotoğraflar ile görülüyor.

9 Eylül İzmir Gündoğdu Meydanı'nda kaç kişi vardı?

İzmir 9 Eylül'de unutulmaz bir gece yaşadı. İzmir Gündoğdu Meydanı'nda kurulan dev sahnede Tarkan hayranlarına şarkılarını seslendirdi. Konser alanın dolup taştı. Ayrıca kordon boyu da sevilen şarkıcının hayranları ile dolup taştı. Gündoğdu Meydanı'nda yüz binlerce kişinin yer aldığı belirtiliyor.

Gündoğdu Meydanı kaç kişilik?

Gündoğdu Meydanı İzmir'in en önemli konser, açık hava miting alanlarından. İzmir'in merkezinde bulunan meydanın 1. Kordon ve 2. Kordon'un toplam alanını ile birlikte toplam 1 milyon 500 bin kişilik olabileceği iddia ediliyor.