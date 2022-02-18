Tarkan Geççek şarkısı dinle | Geçecek klibi izle | Tarkan 'Geççek' şarkı sözleri
Tarkan Geççek şarkısı dinle | Geçecek klibi izle | Tarkan Çeççek şarkı sözleri neler sorusu son günlerde internette oldukça fazla araştırılıyor. Tarkan uzun aradan sonra müzik dünyasına 'Geççek' şarkısı ile giriş yaptı ve adından oldukça fazla söz ettirmeyi başardı. Şarkı melodisi ve tınısından çok sözleri ile gündeme geldi. Siyasi mesajlar taşıdığı iddia edilen şarkı sosyal medyada da gündem olurken muhalif kanattaki pek çok siyasetçi de 'Geççek' sözlerini sosyal medyadan paylaştı.
2022-02-18 18:54:51
Tarkan Geççek şarkısı dinle | Geçecek klibi izle | Tarkan Çeççek şarkı sözleri neler sorusu son günlerde internette oldukça fazla araştırılıyor. Tarkan uzun aradan sonra müzik dünyasına "Geççek" şarkısı ile giriş yaptı ve adından oldukça fazla söz ettirmeyi başardı. Şarkı melodisi ve tınısından çok sözleri ile gündeme geldi. Siyasi mesajlar taşıdığı iddia edilen şarkı sosyal medyada da gündem olurken muhalif kanattaki pek çok siyasetçi de "Geççek" sözlerini sosyal medyadan paylaştı.
Tarkan 17 Şubat günü saat 21.00'de Geççek adlı şarkısını izleyicilerinin beğenisine sundu. Şarkının sözleri ise herşeyin önüne geçti. Şarkıda AK Parti hükümetini eleştirdiği iddia edilirken Tarkan'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Günlerdir sosyal medyada da gündem olan şarkıyı dinlemek isteyenler internette Tarkan Geççek şarkısı dinle seçeneğini aratıyor. Peki Tarkan'ın Geççek şarkısı nasıl dinlenir? Tarkan "Geççek" şarkı sözleri neler?
Tarkan Geççek şarkısı dinle
Geççek Şarkısı sözleri kime ait?
Geççek şarkısının sözleri Tarkan'a ait. Tarkan'ın uzun süre üzerinde çalıştığı şarkısı Geççek müzik severlere sunuldu. Müziği de Tarkan'a ait olan 'Geççek'in düzenlemesi de yine Ozan Çolakoğlu imzasını taşıyor.
Geçecek klibi izle
Yönetmenliğini İrfan Yıldırım'ın, yapımcılığını Anima İstanbul'un, prodüksiyonunun ise Anima İstanbul ve Hitt Müzik ortaklığı ile yapıldığı video klibin dört gün süren çekimleri İstanbul'da 20'den fazla lokasyonda, yaklaşık 30 oyuncu ve 60 kişilik bir ekiple gerçekleştirildi.
Tarkan Geççek şarkısı ile ilgili ne dedi?
Yeni şarkısının yayınından önce YouTube'da video paylaşan Tarkan, Geççek'i neden yazdığını açıkladı. Tarkan, "Bundan bir yıl kadar önce ruh halimim hiç de iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi, pandemi gibi şeyler beni çok olumsuz etkiliyordu. O anlarda içimde bir melodi ve söz yankılandı. Hepimize çok iyi gelecek bir şarkı yazmak istedim. Kimbilir belki biraz teselli eder, moral verir, umut olur dedim. Dilerim ki hepimize iyi gelir Geççek" dedi.
Tarkan "Geççek" şarkı sözleri
"Hep köşeye sıkıştırmadı mı?
Daha önce de sanki
Sırtımızdan vurmadı mı?
Bu kaçıncı darbe ilk değil ki
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki
Geççek geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Dayan, çoğu gitti azı kaldı
Yapma! Güze, kışa boğma yazını
Yakındır sabrın zaferi
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki
Geççek geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var bu çile de bitçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Çok uzattın vallahi bıktık
Bi durmadın vermedin ki aman
Hadi yeter artık fena bunaldık
Düş babam artık düş yakamızdan
Var bir hayır her şerde dedik
Oturduk bir dolu ders de çıkarttık
Ama yeter artık, anladık tamam
Düş babam artık düş yakamızdan
Beni sorarsan
Ben de iyi değilim pek
Kalmadı eski neşem hiç
Tadım tuzum yok pek
Dar dar dar geliyor
Ruhuma bedenim
Har har yanıyorum
Küle dönmek üzereyim
Bi suyun akışındayım
Bi gidiyorum tersine
Bi arkadaşım ümitle
Bi aram açık kaderle
Lakin sabrın sonu selamettir beklerim
Gün doğmadan neler doğar bilirim"
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