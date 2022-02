Tarkan Geççek şarkısı dinle | Geçecek klibi izle | Tarkan 'Geççek' şarkı sözleri

Tarkan Geççek şarkısı dinle | Geçecek klibi izle | Tarkan Çeççek şarkı sözleri neler sorusu son günlerde internette oldukça fazla araştırılıyor. Tarkan uzun aradan sonra müzik dünyasına 'Geççek' şarkısı ile giriş yaptı ve adından oldukça fazla söz ettirmeyi başardı. Şarkı melodisi ve tınısından çok sözleri ile gündeme geldi. Siyasi mesajlar taşıdığı iddia edilen şarkı sosyal medyada da gündem olurken muhalif kanattaki pek çok siyasetçi de 'Geççek' sözlerini sosyal medyadan paylaştı.

Tarkan Geççek şarkısı dinle | Geçecek klibi izle | Tarkan Çeççek şarkı sözleri neler sorusu son günlerde internette oldukça fazla araştırılıyor. Tarkan uzun aradan sonra müzik dünyasına "Geççek" şarkısı ile giriş yaptı ve adından oldukça fazla söz ettirmeyi başardı. Şarkı melodisi ve tınısından çok sözleri ile gündeme geldi. Siyasi mesajlar taşıdığı iddia edilen şarkı sosyal medyada da gündem olurken muhalif kanattaki pek çok siyasetçi de "Geççek" sözlerini sosyal medyadan paylaştı.

Tarkan 17 Şubat günü saat 21.00'de Geççek adlı şarkısını izleyicilerinin beğenisine sundu. Şarkının sözleri ise herşeyin önüne geçti. Şarkıda AK Parti hükümetini eleştirdiği iddia edilirken Tarkan'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Günlerdir sosyal medyada da gündem olan şarkıyı dinlemek isteyenler internette Tarkan Geççek şarkısı dinle seçeneğini aratıyor. Peki Tarkan'ın Geççek şarkısı nasıl dinlenir? Tarkan "Geççek" şarkı sözleri neler?

Tarkan Geççek şarkısı dinle

Geççek Şarkısı sözleri kime ait?

Geççek şarkısının sözleri Tarkan'a ait. Tarkan'ın uzun süre üzerinde çalıştığı şarkısı Geççek müzik severlere sunuldu. Müziği de Tarkan'a ait olan 'Geççek'in düzenlemesi de yine Ozan Çolakoğlu imzasını taşıyor.

Geçecek klibi izle

Yönetmenliğini İrfan Yıldırım'ın, yapımcılığını Anima İstanbul'un, prodüksiyonunun ise Anima İstanbul ve Hitt Müzik ortaklığı ile yapıldığı video klibin dört gün süren çekimleri İstanbul'da 20'den fazla lokasyonda, yaklaşık 30 oyuncu ve 60 kişilik bir ekiple gerçekleştirildi.

Tarkan Geççek şarkısı ile ilgili ne dedi?

Yeni şarkısının yayınından önce YouTube'da video paylaşan Tarkan, Geççek'i neden yazdığını açıkladı. Tarkan, "Bundan bir yıl kadar önce ruh halimim hiç de iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi, pandemi gibi şeyler beni çok olumsuz etkiliyordu. O anlarda içimde bir melodi ve söz yankılandı. Hepimize çok iyi gelecek bir şarkı yazmak istedim. Kimbilir belki biraz teselli eder, moral verir, umut olur dedim. Dilerim ki hepimize iyi gelir Geççek" dedi.

Tarkan "Geççek" şarkı sözleri

"Hep köşeye sıkıştırmadı mı?

Daha önce de sanki

Sırtımızdan vurmadı mı?

Bu kaçıncı darbe ilk değil ki

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Dayan, çoğu gitti azı kaldı

Yapma! Güze, kışa boğma yazını

Yakındır sabrın zaferi

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Çok uzattın vallahi bıktık

Bi durmadın vermedin ki aman

Hadi yeter artık fena bunaldık

Düş babam artık düş yakamızdan

Var bir hayır her şerde dedik

Oturduk bir dolu ders de çıkarttık

Ama yeter artık, anladık tamam

Düş babam artık düş yakamızdan

Beni sorarsan

Ben de iyi değilim pek

Kalmadı eski neşem hiç

Tadım tuzum yok pek

Dar dar dar geliyor

Ruhuma bedenim

Har har yanıyorum

Küle dönmek üzereyim

Bi suyun akışındayım

Bi gidiyorum tersine

Bi arkadaşım ümitle

Bi aram açık kaderle

Lakin sabrın sonu selamettir beklerim

Gün doğmadan neler doğar bilirim"