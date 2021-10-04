Marketlerde son günlerde yaşanan fahiş fiyat artışlarından sonra hükümet Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin sayısının çoğalması yönünde çalışmalara başladı. Tarım Kredi Kooperatifi'nin satış mağazasına giden Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı açıklamada 'Türkiye genelinde ilk etapta bin kadar Tarım Kredi Kooperatif marketlerin yapılması talimatını verdik.' dedi. Erdoğan'ın açıklamasından sonra vatandaşlar Tarım Kredi marketi ucuz mu? Kooperatif marketleri nerede, hangi ilde ve ilçede var? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki kooperatif marketlerde ürünler daha mı ucuz satılıyor? İşte Tarım Kredi Kooperatif marketlerin olduğu il ve ilçeler...

Marketlerde son günlerde yaşanan fahiş fiyat artışlarından sonra hükümet Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin sayısının çoğalması yönünde çalışmalara başladı. Tarım Kredi Kooperatifi'nin satış mağazasına giden Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı açıklamada "Türkiye genelinde ilk etapta bin kadar Tarım Kredi Kooperatif marketlerin yapılması talimatını verdik." dedi. Erdoğan'ın açıklamasından sonra vatandaşlar Tarım Kredi marketi ucuz mu? Kooperatif marketleri nerede, hangi ilde ve ilçede var? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki kooperatif marketlerde ürünler daha mı ucuz satılıyor? İşte Tarım Kredi Kooperatif marketlerin olduğu il ve ilçeler...

Son günlerde marketlerde yaşanan fahiş fiyat artışlları vatandaşı bezdirdi. Sebepsiz yere ürünlere birden zam gelmesi vatandaşları bezdirdi. Bu önemde Tarım Kredi Kooperatif marketlerine olan ilgi de arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da geçtiğimiz günlerde alışverişini Tarım Kredi Kooperatif marketinden yaptı. Erdoğan burada yaptığı değerlendirmede Tarım Kredi marketlerinin sayısının hızla artacağını belirtti. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: "Tabii bunların süratle çoğaltılması noktasında Tarım Kredi Kooperatiflerine verdiğimiz talimatlar var. Süratle, 500 metrekareden olmak üzere Türkiye genelinde ilk etapta bin kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik. Bunları süratle çoğaltacağız. Ve böylece vatandaşımıza ucuz ve kaliteli ürünü ulaştırmanın ve piyasayı da balanse etmenin inşallah gayreti içerisinde olacağız. Şu anda da bizzat burada yaptığım alışverişte bunu gördüm. Bundan dolayı da mutluyum."

Tarım Kredi marketi ucuz mu?

Tarım Kredi marketleri normal market fiyatalrından daha uyguna ürün satıyor. Kooperatif ürünleri satılan marketler üreticilerden direk olarak ürün haka ulaştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Tarım Kredi marketlerinde yaptığı alışverişinin ardından, "Tarım Kredi Kooperatiflerimizin buradaki gördüğünüz gibi market, çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun" dedi.

Kooperatif marketleri nerede, hangi ilde ve ilçede var?

Tarım Kredi marketleri Türkiye'nin değişik illerinde ve ilçelerinde mevcut. Market sayısını artıracak olan Tarım Kredi Marketlerinin tüm illerde hizmet vermesi bekleniyor. İşte Tarım Kredi marketlerinin olduğu il ve ilçeler...

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİ SORGULAMA SAYFASI

Tarım Kredi Kooperatifleri nedir?

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Türkiye'de 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri kanunu hükümlerinden faydalanmak üzere, üreticilerin aralarında ekonomik menfaatlerini korumak ve özellikle meslek ve geçimleriyle ilgili ihtiyaçlarını sağlamak amacıyla karşılıklı yardım ilkesine dayanarak kurdukları, tüzel kişiliği olan değiştir ortaklı, değişir sermayeli çiftçi kuruluşudur.

Gıda, sigorta, bireysel emeklilik, hayvancılık, gübre, yem, tohum, sera ve sulama sistemleri, lojistik, lisanslı depoculuk ve bilişim sektörlerinde üretim ve hizmet vermektedir. Türkiye'nin en önemli çiftçi kuruluşu kabul edilir. Kuruluşun temeli, Osmanlı Devleti'nin Niş eyaletinde 1863 yılında vali Mithat Paşa tarafından kurulan ve tarımsal kooperatiflerin ilk adımı niteliği taşıyan Memleket Sandıkları'na dayanır. Cumhuriyetin ilanından sonra 1935 yılında çıkarılan 2836 sayılı "Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu" ile günümüzdeki anlamıyla kuruluşu gerçekleşmiştir.

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