Tarım Kredi Kooperatif marketi ayçiçek yağı ne kadar? KoopGross 5 litre ayçiçek yağı fiyatı ne kadar? Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde satılan ürünlerin fiyat listesi açıklandı. Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde satılan ürünlerin zincir marketlerdeki ürünlerden daha pahalı olduğu yönündeki iddialar fiyat listesinin paylaşılmasıyla da çürütülmüş oldu. Vatandaşlar en çok ayçiçek yağının fiyatını merak ediyor. Peki Tarım Kredi KoopGross marketlerde 5 lt ayçiçek yağı ne kadar?

Tarım Kredi Kooperatif marketi ayçiçek yağı ne kadar? KoopGross 5 litre ayçiçek yağı fiyatı ne kadar? Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde satılan ürünlerin fiyat listesi açıklandı. Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde satılan ürünlerin zincir marketlerdeki ürünlerden daha pahalı olduğu yönündeki iddialar fiyat listesinin paylaşılmasıyla da çürütülmüş oldu. Vatandaşlar en çok ayçiçek yağının fiyatını merak ediyor. Peki Tarım Kredi KoopGross marketlerde 5 lt ayçiçek yağı ne kadar?

Tarım Kredi Kooparatif marketlerinin sayısının artacağı müjdesi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tarım Kredi Kooperatifi'nin satış mağazasına gitti. Burada alışveriş yapan Erdoğan "Tarım Kredi Kooperatiflerimizin buradaki gördüğünüz gibi market, çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun" dedi. Erdoğan açıklamasına şöyle devam etti: "Tabii bunların süratle çoğaltılması noktasında Tarım Kredi Kooperatiflerine verdiğimiz talimatlar var. Süratle, 500 metrekareden olmak üzere Türkiye genelinde ilk etapta bin kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik. Bunları süratle çoğaltacağız. Ve böylece vatandaşımıza ucuz ve kaliteli ürünü ulaştırmanın ve piyasayı da balanse etmenin inşallah gayreti içerisinde olacağız. Şu anda da bizzat burada yaptığım alışverişte bunu gördüm. Bundan dolayı da mutluyum" diye konuştu.

Tarım Kredi Kooperatif marketi ayçiçek yağı ne kadar?

Erdoğan'ın açıklamasından sonra Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin ürün fiyatları merak edilmeye başlandı. Bazı basın organlarında zincir marketlerde satılan ürünleri Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde satılan ürünlerden daha ucuz olduğu iddia edildi. İddi kısa süre için Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından yayınlandı. Tarım Kredi Kooperatifleri ürünlerin fiyat listesini yayınladı. Listede 5 litre ayçiçek yağı, 5 kg toz şeker, 1 kg Osmancık pirinç, 1 litre riviera zeytinyağı, 830 gram domates salçası, 2 buçuk kg kırmızı mercimek, 1 kg köftelik bulgur, 1 kg kuru fasulye, 1 litre süt, 1 kg çay, 1 kg siyah zeytin, 5 kg un, 1 paket makarna ve 400 gr kakaolu fındık kreması fiyatlarının bilgisi verildi.

KoopGross 5 litre ayçiçek yağı fiyatı ne kadar?

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 5 litre ayçiçekyağı satış fiyatı 64.50 TL. İşte Tarım Kredi Marketleri (KoopGross) ürün fiyat listesi;

600 çeşit ürün var

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayram Ali Yıldırım marketlerde yaklaşık 600 çeşit Tarım Kredi markalı ürün yer aldığını vurguladı. Tarım Kredi Marketçilik olarak 5 yıllık strateji planı hazırladıklarına işaret eden Yıldırım, "Hazırladığımız bu plan doğrultusunda gidiyoruz. Bu sene başında Cumhurbaşkanımız bize 500 market hedefi vermişti, biz o hedefe ulaştık. Yıl sonuna kadar 700 markete çıkacağız. Cumhurbaşkanımızın 1000 mağaza hedefine ise 2022'nin ilk 6 ayında çok rahatlıkla ulaşacağız. Türkiye genelinde 12 lojistik merkezimiz var, bunlar sayesinde birçok ilde mağaza açtık. 2022'nin ilk 6 ayından itibaren Türkiye geneline yaygın 12 lojistik merkezinde 81 il ve potansiyel ilçelerin tamamında yaygınlaşmaya devam edeceğiz. Şu an 47 ilde varız. Yıl sonuna kadar yaklaşık 60 ilde olacağız." diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.