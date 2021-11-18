Tarhun ağız kokusunu önlüyor

Papatyagiller familyasına ait olan tarhun otu oldukça hoş bir kokuya sahiptir ve vücudumuza karşı çok faydalıdır. Peki tarhun otunun vücudumuza ne gibi bir faydası var? Gelin birlikte öğrenelim...



Tarhun otu papatyagiller ailesindendir. Keskin ve hoş bir kokuya sahiptir. İnce ve uzun yaprakları vardır. Tarhun otu, yeşil altın, dargun ya da ejder otu gibi isimlerle de tanınır. Ana vatanı Sibirya'dır. Fakat çok değerli bir ot olduğu için dünyada da yetiştirilmektedir. Ülkemizde en çok Bayburt ve civarında, Ankara, Erzurum, Gaziantep ve Şanlıurfa'da tarhun yetişir.

Tarhunun yaprakları taze olarak da kuru olarak da birçok yemekte kullanılır. Kullanıldığı yemeğe çok hoş bir aroma ve lezzet katar.

Tarhun otunun vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Tarhun otu yemekten sonra oluşan hazımsızlığa bağlı şişkinlikleri geçirir ve hazmı kolaylaşmasını sağlar. Ayrıca hazmı kolaylaştırdığı için midede oluşan ağrıların önler.

Sinir sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek olarak stres ve uykusuzluk gibi problemlerin ortadan kalkmasına yardımcı olur.

Tarhun otu iştah açıcı özelliktedir. Bu sayede kilo almak isteyip alamayanlara çare olur.

Doğal bir idrar sökücü olan tarhun otu gaz sorunu yaşayanlar için de doğal bir gaz sökücüdür.

Tarhun otu antiseptik özelliktedir ve bu sayede vücuttaki mikropları temizleyerek hastalıkların önüne geçer.

Tarhun otu hoş ve keskin kokusu sayesinde ağız kokusunun geçmesini sağlar. Çay olarak demlenip içilirse diş veya diş etlerinde oluşabilecek ve oluşmuş iltihapların önüne geçer.

Tarhun otu nasıl kullanılır?

Tarhun otu genel olarak taze bir şekilde tüketilir. Çünkü kurutulmuş tarhun otunun tadı ve kokusu çok daha keskin bir aroma içerir. Fakat taze tarhun otu bulamazsanız, kurutulmuş tarhun otunu az miktarda yemeklerinize katabilirsiniz.

Tarhun otu özellikle balık ve et yemeklerine, sebze çorbalarına çok yakışan bir baharattır.

Tarhun otu Fransız, Kafkas ve Rus mutfaklarında sulu tavuk yemeklerinde, sirkede, gazlı içeceklerde, yumurtalı ekmek gibi birçok tarifte kullanılır.

Tarhun otu çayı nasıl hazırlanır?

Bir tatlı kaşığı kuru tarhunun üzerine bir su bardağı kaynar su dökün ve 10 dakika demlenmesini sağlayın. Daha sonra kuru tarhun parçalarını süzün ve tüketin.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.