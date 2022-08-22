Tanju Özcan ihraç edildi mi? Tanju Özcan neden ihraç edilecek? Tanju Özcan ne dedi, ne yaptı? Yabancı uyruklular, mülteciler ve sığınmacılar konusunda aldığı kararlar ve açıklamaları ile sık sık gündeme gelen Tanju Özcan geçtiğimiz aylarda CHP'den kesin ihraç istemiyle parti disiplinine sevk edilmişti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında karar bugün belli olacak. Özcan daha önce yabancı uyruklulardan alınan nikah ücretinin 100 bin lira, suyun metreküpü ise 2,5 dolar olmasına karar vermişti. Kara Belediyede oy çokluğu ile alınmıştı. Özcan'ın tartışmalı hamleleri partisinden de eleştiriliyordu.

Tanju Özcan ihraç edildi mi? Tanju Özcan neden ihraç edilecek? Tanju Özcan ne dedi, ne yaptı? Yabancı uyruklular, mülteciler ve sığınmacılar konusunda aldığı kararlar ve açıklamaları ile sık sık gündeme gelen Tanju Özcan geçtiğimiz aylarda CHP'den kesin ihraç istemiyle parti disiplinine sevk edilmişti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında karar bugün belli olacak. Özcan daha önce yabancı uyruklulardan alınan nikah ücretinin 100 bin lira, suyun metreküpü ise 2,5 dolar olmasına karar vermişti. Kara Belediyede oy çokluğu ile alınmıştı. Özcan'ın tartışmalı hamleleri partisinden de eleştiriliyordu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın CHP'den ihraç edilip edilmeyeceği konusu bugün netlik kazanacak. Kesin ihraç istemiyle parti disiplinine sevk edilen Tanju Özcan ile ilgili karar verilecek. Özcan, 18 Temmuz'da gönderdiği yazılı savunmasının ardından 25 Temmuz'da da sözlü savunmasını yapmıştı. Yabancı uyruklular ile ilgili aldığı kararlar ile sıkça gündeme gelen Tanju Özcan'ın son hareketi partisi tarafından da sert şekilde eleştirilmişti.

Tanju Özcan ihraç edildi mi?

Tanju Özcan'ın ihraç kararı bugün CHP disiplin kurulu tarafından açıklanacak. Özcan kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti. Özcan savunmasında, ceza verilmesi durumunda hukuki yollara başvuracağını dile getirmişti. Tanju Özcan daha önce de disipline sevk edilmiş ve uyarı cezası almıştı.

Tanju Özcan neden ihraç edilecek?

Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclisi'nin bir kadın üyesiyle yaşadığı dialog sonrasında parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle disipline sevk edilmişti.

Tanju Özcan belediye meclisinde el kaldıran AK Parti Meclis üyesi Hacer Çınar'a, "Bana niye el sallıyorsunuz hanımefendi. El sallamak ayıp oluyor. Ben evli barklı adamım. Öyle şey olmaz" şeklinde karşılık vermişti. Bu cevap karşısında herkes buz kesmişti. Tepkilere neden olan Özcan sosyal medyadan bir paylaşım daha yaparak "Görüyorsunuz ben orada sadece iffetimi korumaya çalışıyorum" demişti. Tepkiler çığ gibi büyürken "Eline, beline, diline hakim ol. Terbiyesiz Tanju Özcan" sloganları atan eylemcileri makam odasından izleyip dans ederek alay etmişti.

Tanju Özcan'dan ihraç istemi açıklaması

Özcan, sevkin ardından ''Ben siyaseti hiç kıvırmadan yaptım. Atatürkçü, bütün etnik kimlikleri kucaklayan bir Türk milliyetçisi ve ülkesini çok seven bir anti-emperyalist olduğumu her fırsatta tekrarladım. Çizgim hiç değişmedi, bundan sonra da değişmez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üvey değil, öz evladıyım''' açıklamasında bulunmuştu.