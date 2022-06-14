Tanju Özcan CHP'den ihraç mı edilecek? Tanju Özcan neden ihraç ediliyor? Tanju Özcan ne yaptı? Tanju Özcan neden disipline sevk edildi? Mülteciler ve yabancı uyruklular ile ilgili attığı adımlarla adından sıkça söz ettiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın CHP'den ihraç edilmesi için disiplin kuruluna sevk edildiği öğrenildi. Tanju Özcan'ın neden disipline sevk edildiği ve neden CHP'den ihraç edileceği ise pek çok partili ve Bolulu vatandaş tarafından merak edilmeye başlandı.

Tanju Özcan CHP'den ihraç mı edilecek? Tanju Özcan neden ihraç ediliyor? Tanju Özcan ne yaptı? Tanju Özcan neden disipline sevk edildi? Mülteciler ve yabancı uyruklular ile ilgili attığı adımlarla adından sıkça söz ettiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın CHP'den ihraç edilmesi için disiplin kuruluna sevk edildiği öğrenildi. Tanju Özcan'ın neden disipline sevk edildiği ve neden CHP'den ihraç edileceği ise pek çok partili ve Bolulu vatandaş tarafından merak edilmeye başlandı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hareketleri ve açıklamaları ile gündemden düşmüyor. Mülteciler ve yabancı uyruklu vatandaşlar ile ilgili aldığı kararlar nedeniyle eleştirilen Tanju Özcan'ın son hareketi partisi tarafından da tasvip edilmedi.

Tanju Özcan CHP'den ihraç mı edilecek?

CHP MYK'da Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine karar verildi.

Tanju Özcan neden ihraç ediliyor?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 16 Mayıs'ta gerçekleştirilen belediye meclis toplantısı sırasında AK Parti sıralarında oturan meclis üyesi Hacer Çınar'a, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor” dedi. Özcan'ın bu açıklamaları büyük tepki çekmişti. Tepkiler çığ gibi büyürken protestolar da arttı. Özcan ise belediye önüne gelerek "Eline, beline, diline hakim ol. Terbiyesiz Tanju Özcan" sloganları atan eylemcileri makam odasından izleyip dans ederek alay etmişti.

Yaşanan olayların ardından meclis üyesi Hacer Çınar'ın 30 gün süreyle Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan korunmasına karar vermişti.