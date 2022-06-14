Tanju Özcan neden ihraç ediliyor? Tanju Özcan ne yaptı? Tanju Özcan CHP'den ihraç mı edildi? soruları şu sıralar CHP'liler ve Bolu'da yaşayan vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Açıklamaları ve aldığı kararlar ile çok konuşulan Tanju Özcan hakkında CHP yönetimi kararını verdi. Özcan'ın son yaptığı CHP tarafından da tasvip edilmedi.

Tanju Özcan neden ihraç ediliyor? Tanju Özcan ne yaptı? Tanju Özcan CHP'den ihraç mı edildi? soruları şu sıralar CHP'liler ve Bolu'da yaşayan vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Açıklamaları ve aldığı kararlar ile çok konuşulan Tanju Özcan hakkında CHP yönetimi kararını verdi. Özcan'ın son yaptığı CHP tarafından da tasvip edilmedi.

Mülteciler ve yabancı uyruklu vatandaşlar ile ilgili aldığı kararları çok konuşulan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında CHP'den flaş bir hamle geld. CHP MYK'da Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine karar verildi.

Tanju Özcan neden ihraç ediliyor?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yaptığı son hareket partisi tarafından da eleştirildi. Eleştirilerin odağında isim Tanju Özcan'ın CHP'den ihracı istendi. Tanju Özcan belediye meclisinde el kaldıran AK Parti Meclis üyesi Hacer Çınar'a, "Bana niye el sallıyorsunuz hanımefendi. El sallamak ayıp oluyor. Ben evli barklı adamım. Öyle şey olmaz" şeklinde karşılık vermişti. Bu cevap karşısında herkes buz kesmişti. Tepkilere neden olan Özcan sosyal medyadan bir paylaşım daha yaparak "Görüyorsunuz ben orada sadece iffetimi korumaya çalışıyorum" demişti. Tepkiler çığ gibi büyürken "Eline, beline, diline hakim ol. Terbiyesiz Tanju Özcan" sloganları atan eylemcileri makam odasından izleyip dans ederek alay etmişti.

Tanju Özcan ne yaptı?

Tanju Özcan'ın AK Parti Meclis üyesi Hacer Çınar'a yönelik sözleri ve hareketleri nedeniyle Özcan hakkında ihraç istendi.

Hacer Çınar koruma kararı aldırdı

Yaşanan olayların ardından meclis üyesi Hacer Çınar, avukatı aracılığıyla Bolu 1'inci Aile Mahkemesi'ne, kendisine yönelik Tanju Özcan'a karşı koruma kararı alınması için başvuru yapmış; mahkeme, belediye meclis üyesi Hacer Çınar'ın 30 gün süreyle Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan korunmasına karar vermişti.

Özcan: Canlı müziği özendirmeyelim

Bolu Belediyesi haziran ikinci meclis toplantısında eğlence ve yeme içme mekanlarındaki canlı müzik ücretlerinin belirlenmesi hakkında konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Canlı müzik mümkün olduğu kadar yapılmasın. Canlı müziği özendirmeyelim” dedi. Özcan'ın bu açıklaması da büyük tepkilere neden olmuştu.