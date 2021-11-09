Süt içtikten sonra başınıza bunlar gelebilir!

Süt kalsiyum içeriği sayesinde vücudumuza birçok fayda sağlıyor. Fakat bazı insanların sindirim sistemi sütü sindiremiyor ve intolerans gösterebiliyor. Peki hangi belirtiler sütü sindiremediğimizin işareti? Sizler için araştırdık...



Süt hepimizin ilk besinidir. Kalsiyumdan oldukça zengin olduğu için kemiklerimizi güçlendirir, çocuklarda büyümeye hız kazandırır, enerji verir, kasları güçlendirir, kalp hastalıklarından vücudu korur. Sütün bunlar haricinde de vücuda çok fazla yararı vardır.

Tüm bu faydalara karşılık bazı insanların vücudu sütü sindiremez ve intolerans durumu oluşur. Bunun sebebi sütün içerisindeki laktoz yani doğal şekerdir. İnce bağırsak mukozasının içinde laktaz bulunur. Laktas işlevini yitirdiğinde laktozu parçalayamaz hale gelir. Laktoz parçalanmazsa vücutta birikir ve süt içildiğinde vücutta olumsuz durumlar oluşur.

Süt içtikten sonra yarım saat ile iki saat içerisinde sorun yaşıyorsanız bu sütü tam sindiremediğiniz anlamına gelir. Peki bunlar hangi sorunlar?

Süt içtikten sonra hangi belirtiler sütü sindiremediğimizin işaretidir?

Süt içtikten sonra karnınız şişiyor ve midenize rahatsızlık hissi oluşuyorsa bu sütü sindiremediğinizin işaretidir. İnce bağırsakta parçalanmamış laktoz kalın bağırsağa geçince oradaki bakterilerin parçalamasıyla kişide şişkinlik oluşur.

Süt içtikten sonra bağırsağınızda kasılma, ağrı ve gaz sancısı hissediyorsanız bu da sütü sindiremediğinizin işaretidir.

Gaz sancısının sonucunda hafif olarak başlayıp şiddetlenen ishal de vücudunuzun süte verdiği tepkidir. Bazı bünyelerde ise ishal değil kabızlık görülür. Yani süt içtikten sonra oluşan olağan dışı bağırsak hareketi sütün sindirilmediğinin belirtisidir.

Süt tüketince mideniz bulanıyorsa bu her zaman sütün bozuk olduğu anlamına gelmez. Süt vücutta sindirilemediğinde de kişide mide bulantısı oluşabilir. Hatta bu durum kusmayla da sonuçlanabilir. Eğer tükettiğiniz sütün tazeliğinden eminseniz yani son tüketim tarihi geçmediyse bunu sütü sindiremiyor oluşunuzun bir sonucu olarak düşünebilirsiniz.

Ayrıca süt içtikten sonra oluşan karın ağrısı ve kramplar da sütün sindirilemediğinin göstergesidir. İshale, kusmaya bağlı olarak oluşan dehidrasyon yüzünden de kişide susama, baş ağrısı, yorgunluk hissi, ciltte kuruma görülebilir.

Böyle bir durumda ne yapmak gerekir?

Böyle bir durumla karşılaştığınızda mutlaka bir doktora muayene olup süte karşı intolerans oluşturup oluşturmadığınızı öğrenebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.