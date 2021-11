Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Survivor başvuruları başladı mı? TV8'in sevilen yarışma programı Survivor ile ilgili Acun Ilıcalı'dan önemli açıklamalar geldi. Ilıcalı Nişantaşı Üniversitesi'nde yaptığı açıklamada 'Survivor All Star 2022 kadrosu belli oldu.' dedi. Acun Ilıcalı'nın açıklamasının ardından Survivor'a katılmak isteyenler Survivor başvuruları başladı mı? Survivor başvurusu açık mı? sorusunu sorar oldu. Peki Survivor 2022 ne zaman başlayacak?

TV8'in sahibi ve program yapımcısı Acun Ilıcalı'dan Survivor ile ilgili önemli açıklama geldi. Ilıcalı Nişantaşı Üniversitesi'nde AcunMedya Akademi öğrencileriyle bir araya geldi ve burada Survivor ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Ilıcalı "Survivor All Star 2022 kadrosu belli oldu. Büyük ihtimal pazartesi veya salı günü açıklayacağız. Ben de isimleri heyecanla bekliyorum" ifadelerinde bulundu.

Survivor 2022 ne zaman başlayacak?

Survivor 2022 All Star'ın Ocak ayı itibariyle ekrana gelmeye başlayacak. MasterChef Türkiye'nin büyük finali ise Survivor başlamadan yapılacak.

Survivor başvuruları başladı mı?

Survivor 2022 için başvuru alınıp alınmadığına dair henüz resmibir açıklama gelmedi. Ancak TV8'in internet sitesinde başvuru formunun açık olduğu görülüyor. Survivor 2022'nin All Star formatında olacağından başvuru alınıp alınmayacağı henüz belli değil. Bunun dışında Acun Ilıcalı gelecek sene başvuruları için henüz bir açıklama yapmadı.

Survivor başvurusu nereden yapılır?

Survivor yarışmasına başvuru yapmak için http://www.tv8basvuru.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Survivor nedir?

Survivor Türkiye, genel olarak Survivor şeklinde adlandırılan reality yarışma programının dünyada yapılışının 9. senesinde 2005 yılında Türkiye'de ilk olarak Kanal D ve Pelin Akad yapımı olarak sunulan İlk sezon yapımı. Program ismi Survivor Türkiye: Büyük Macera olmuş, rakip boyların adlandırılması Kuzey ve Güney olmuştur.

Belirgin niteliklerle ayrılmamış karışık yarışmacılar Kuzey ve Güney Takımları diye ikiye ayrıldı ve birbirlerine karşı çeşitli yarışmalarda yarıştılar. Büyük Finalinde daha sonra Kanal D'de yayımlanan uzun soluklu polisiye türündeki Arka Sokaklar adlı dizide rol alan 'duygusal' Survivor Uğur Pektaş'ın Kız kulesindeki başarısı, 150.000 TL'lik ve Hayatta kalan tek kişi ödülleriyle sonuçlandı. 2014 yılında yapılan Survivor Ünlüler-Gönüllüler konseptinde finale kalan Gökhan Keser ikinci Turabi Çamkıran Şampiyon olmuştur. 2015 yılında yapılan Survivor All Star yarışmasında finalede olan Merve Aydın ikinci Turabi Çamkıran ise 2.kez Gönüllülerin Şampiyonu olmuştur. Sonrakı yılda ise Survivor 2016 Ünlüler-Gönüllüler konseptine finale kalan Serkay Tütüncü ikinci Çağan Atakan Arslan şampiyon olmuştur. 2017 yılında finale kalan Adem Kılıççı ikinci Ogeday Girişken Şampiyon olmuştur. 2018 yılında geldiğimizde ise Survivor All Star-Gönüllüler konsepti olmuştur, daha sonra ise bu konsept değiştirilerek Survivor Ünlüler-Gönüllüler konsepti olmuştur, ve bu senede Damla Can altıncı, Turabi Çamkıran beşinci, Hilmi Cem İntepe dördüncü, Anıl Berk Baki üçüncü, ve son finale kalan Nagihan Karadere ikinci Adem Kılıççı şampiyon olmuştur. 2019 senesinde format Türkiye-Yunanistan olarak başlasa da sonradan Siyah Takım-Beyaz Takım halinde karma takımlarla olmuştur. Türkler'in şampiyonu Yusuf Karakaya, ikincisi Seda Ocak olurken Yunan şampiyonu Katerina Dalaka olmuştur. 2020 yılında Ünlüler ve Gönüllüler takımı halimde iki takım yarışmıştır. Berkan Karabulut dördüncü, Yasin Obuz üçüncü, Barış Murat Yağcı ikinci Cemal Can Canseven ise şampiyon olmuştur.

