Sultan San kimdir? Hasan Can Kaya sevgilisinden ayrıldı mı? Hasan Can Kaya-Sultan San ayrıldı mı? YouTube'da Konuşanlar adlı komedi programı ile adından söz ettiren ve kısa sürede üne kavuşan Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın da dikkatini çekmiş ve Exxen platformuna transfer etmişti. Konuşanlar programı ile Exxen'de yer alan Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San ile karşılıklı olarak ilişkilerine son verdiklerini açıkladı.

YouTube'da yayınlanan Konuşanlar ile adını duyuran Hasan Can Kaya kısa sürede çıkış yaptı. YouTube'de yayınları milyonlarca kişi tarafından izlenen Hasan Can Kaya programın yönetmeni Sultan San ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Konuşanlar ile adından söz ettiren Hasan Can Kaya geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen platformuna transfer olmuş ve YouTube'daki tüm eski program videolarını kaldırarak hayranlarının büyük tepkisine neden olmuştu.

Hasan Can Kaya ile sevgilisi Sultan San hakkında ayrılık iddiaları gündeme gelmişti. Hasan Can Kaya, 2,5 yıldır aşk yaşadığı yönetmen Sultan San ile ilişkisini bitirdi.

Hasan Can Kaya da ayrılık iddialarını doğruladı. Hasan Can Kaya adından sürekli söz ettiği kız arkadaşı Sultan San ile olan ilişkisini karşılıklı olarak sonlandırdıklarını duyurdu. Hasan Can Kaya yaptığı bir ropörtajında Konuşanlar projesinin hayata geçmesinde kız arkadaşı Sultan San'ın etkisinden bahsetti. Kaya açıklamasında şunlara değindi: "Sultan'ın ısrarıyla benim yazdığım diğer projelerden birisi olan Konuşanlar'ı çekmeye karar verdik."

Sultan San medya sektöründe yönetmen/yardımcı yönetmen olarak birçok yapımda ve programda görev aldı. Sultan San şu sıralar ünlü sunucu Hasan Can Kaya ile 2. yıldır birliktelik yaşadı. Sultan San genellikle BKM yapımı projelerde görev almıştır. Hasan Can Kaya Konuşanlar programının ortaya çıkışında sevgilisi Sultan San'ın rolünün büyük olduğundan bahsetmişti.

Sultan San görev aldığı yapımlar:

Güldür Güldür Show

Güldüy Güldüy Show

5er Beşer

Can Dostlar

İnsanlar Alemi

Şöhret dizisi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.