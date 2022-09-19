Sultan Alparslan'ın karısı kim? Alparslan'ın ikinci eşi kim? Alparslan Akça Hatun'dan sonra kaç kere evlendi? Alparslan kiminle evlendi? Türk tarihine adını altın harflerle yazdıran efsane Türk komutan ve hükümdar Sultan Alparslan'ın hayatı TRT 1 ekranlarında 'Alparslan: Büyük Selçuklu' adlı dizi ile yayınlanıyor. Diziyi izleyenler Alparslan'ın hayatı ve eşleri hakkında bilgi sahibi olmak için internette araştırma yapıyor. Google'da Sultan Alparslan'ın eşleri Akça Hatun ve Seferiye Hatun'un kim oldukları oldukça fazla araştırılmaya başlandı.

Sultan Alparslan'ın karısı kim? Alparslan'ın ikinci eşi kim? Alparslan Akça Hatun'dan sonra kaç kere evlendi? Alparslan kiminle evlendi? Türk tarihine adını altın harflerle yazdıran efsane Türk komutan ve hükümdar Sultan Alparslan'ın hayatı TRT 1 ekranlarında "Alparslan: Büyük Selçuklu" adlı dizi ile yayınlanıyor. Diziyi izleyenler Alparslan'ın hayatı ve eşleri hakkında bilgi sahibi olmak için internette araştırma yapıyor. Google'da Sultan Alparslan'ın eşleri Akça Hatun ve Seferiye Hatun'un kim oldukları oldukça fazla araştırılmaya başlandı.

TRT 1'in reyting rekormeni dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi 19 Eylül'de yeni sezonu ile izleyici ile buluşuyor. Dizi ilk bölümü ile birlikte izleyenlere Türk tarihinin efsane komutanının hayatınını izleyicilere aktarıyor. Reytinglerde yayınlandığı her akşam üst sıralarda yer alan dizide Sultan Alparslan'ın eşlerinin kim olduğu ve kaç çocuğu olduğu merak ediliyor. Sultan Alparslan'ın hayatı ve evliliklerine dair detaylar haberimizde...

Sultan Alparslan'ın karısı kim?

Sultan Alparslan'ın ilk eşi Aka (Akça) Hatun'dur. Aka Hatun'un ardından Sultan Alparslan Seferiye Hatun ile evlenmiştir. Sultan Alparslan'ın evliliklerinden 12 çocuğu dünyaya gelmiştir.

Alparslan'ın ikinci eşi kim?

Büyük Selçuklu Devleti'nin kudretli hükümdarı Anadolu Arslanı Sultan Alparslan ikinci evliliğinni Seferiye Hatun ile yapmıştır.

Alparslan Akça Hatun'dan sonra kaç kere evlendi?

Akça (Aka) Hatun'dan sonra Sultan Alparslan bir kez daha evlenmiştir. Seferiye Hatun ile evlenen Sultan Alparslan'ın bu evlilikten 12 çocuğu olmuştur. İşte Sultan Alparslan'ın çocukları;

Muizzeddin Melikşah

Tacüddevle Tutuş

İzzeddin Arslan Argun

Böri Bars

Tuğrul

Ayaz

Togan

Arslan

Tekiş

Ayşe

Züleyha

Fülane Hatu

Sultan Alparslan ne zaman öldü?

Türk tarihinin efsane hükümdarlarından Sultan Alparslan'ın ne zaman öldüğü pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Sultan Alp Arslan, Karahanlılar arasındaki iç mücadele ve Selçuklu topraklarına yaptıkları baskınları önlemek üzere 1072 yılının Eylül ayı sonlarında 200.000 kişilik büyük bir orduyla Türkistan bölgesine sefere çıktı. Seferde bir süre kuşatma altında tuttuğu Barzam (Berzem) kalesini teslim aldı. Huzuruna çıkan kale kumandanı Yusuf Hârizmi tarafından, çizmesine sakladığı küçük bir hançerle ağır şekilde yaralanan Alp Arslan dört gün sonra da hayatını kaybetti. Merv şehrinde olduğu düşünülen mezarın tam yeri bilinmemektedir.

Alparslan'dan sonra tahta kim çıktı sultan kim oldu?

Sultan Alparslan'ın ölümü Büyük Selçuklu'da derin bir üzüntüye neden oldu. Alparslan'ın ölümünden sonra yerine Sultan Melikşah geçmiştir.

Alparslan'ın mezarı nerede?

Tuğrul Bey'in oğlu olmadığından, Çağrı Bey'in oğlu Alparslan Selçuklu Devleti sultânı oldu. Sulatan Alparslan Eylül 1972 yılında hayatını kaybetti. Merv şehrinde olduğu düşünülen mezarın tam yeri bilinmemektedir.

Alparslan'ın türbesi nerede?

Merv, Türkmenistan sınırları içinde tarihi İpek yolu güzergâhı üzerinde kurulmuş, Karakum Çölü'nde bir vaha şehridir.