Şükür namazı nasıl kılınır? Kurbandan sonra şükür namazı kılınmalı mıdır? (Diyanet)

Kurban bayramının gelmesiyle birçok kişi kurban kesiminden sonra nasıl şükür namazı kılınacağını merak etmektedir. Kurban bayramı vesilesiyle kurban kesim ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, bu süreçte her adımda hassas olmak istemektedirler. Bu sebeble müslümanlar, kurban kesimi öncesi, esnası ve sonrasında yapılması hoş karşılanan ibadetleri yapmak için azami ölçüde gayret gösterirler. Bu ibadetlerden biride kurban kesimi sonrası şükür namazı kılmaktır. Peki şükür namazı nasıl kılınır? Şükür namazı kılarken nelere dikkat edilir? Kurban bayramında yapılması hoş karşılanan diğer ibadetler nelerdir?

Milyonlarca müslüman, kurban bayramı sevincini yaşamaktadır. Hac mevsimi ile birlikte eda edilen kurban bayramı bütün islam coğrafyasında iyilik ve kardeşlik köprülerinin kurulduğu bir güne dönüşmektedir. Bu süreçte özellikle kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, bu süreçte yapmaları gereken ibadetleri oldukça merak etmektedir. Bu ibadetlerden biri kurban kesimi sonrasında şükür namazının nasıl kılınacağı ile alakalıdır. İşte tüm detayları ile kurban kesiminden sonra şükür namazı nasıl kılınır? sorusunun cevabı…

Kurban kesiminden sonra şükür namazı kılınmalı mı?

Diyanet işleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre kurban kesimi sonrasında herhangi bir namaz ibadeti yoktur. Bu sebeple kurban kesimi sırasında kılınacak şükür namazı dinde yeri olmadığından, doğru olarak kabul edilemez. Fakat eğer bir kişi nafile namazı kılmak istiyorsa ve vakit mekruh olarak sayılabilecek bir vakit değilse kişi bu süreçte nafile namazı kılabilir. Bu doğrultuda kurban kesen kişi Allah'ın kendisine bu ibadeti eda etme fırsatı sunduğu için şükür mahiyetinde nafile namazı kılabilir. Ama unutulmamlıdır ki kurban kesimi sonrası bir namaz kılma zorunluluğu yoktur.

Kurban ne zaman kesilir?

Şükür namazı gibi sıkça araştırılan konuların yanı sıra kurban ne zaman kesilir sorusuda birçok kişi tarafından sıklıkla sorulmaktadır. Diyanet'e göre eğer bir bölgede bayram namazı kılınıyorsa o bölgede namazın hemen ardından kurban kesim faaliyeti başlayabilir. Fakat eğer o bölgede bayram namazı kılınmıyorsa, kurban kesim işlemi sabah namazından hemen sonra kılınır. Hanefi mezhebince bu zaman aralıklarında başlayan kurban ibadeti, bayramın üçüncü gününün akşamına kadar devam eder. Her ne kadar gece ve gündüz dahil olmak üzere kesim faaliyetleri gerçekleştirilebilirken, tavsiye edilen kesim faaliyeti zamanı gündüz vakitleridir. Şafi mezhebince kesim aralıkları değişiklik göstermektedir. Şafi mezhebinde kurban kesimi bayramın dördüncü günü gün batımına kadar devam eder.

Kurban keserken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Bir kurban kesilirken öncelikle yemek ve nefes borusu ile iki atardamarından en az birinin kesilmesi elzemdir. Hayvanın bu şekilde kesildiği esnada omuriliği kesilirse bu mekruh olarak sayılır.

Kesilen hayvanın canı acıtılmadan kesim işlemi gerçekleştirilmelidir. Bu sebeple hayvana eziyet veyahut işkence etme kat'i suretle yasaklanmıştır. Hayvanı, işi bilen birinin kısa sürede kesmesi gerekmektedir.

Kurban kesilen alanın kirletildiği taktirde temizlenilmesi gerekmektedir. Çevre temizliği gözetilmelidir.

Hayvan kesimleri gerçekleştirilirken hayvanların birbirlerini görmemeleri sağlanmalıdır. Bu noktada kurban sahiplerinin hassasiyet göstermesi gerekmektedir.

Kurban keserken hangi ayetler okunur?

Enam Suresi 79. Ayet Arapça: “İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn.” Enam Suresi 79. Ayet Anlamı: “Ben hanîf olarak, yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim.”

Enam Suresi 162. Ayet Arapça: “İnne salâtî ve nusukî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn.” Enam Suresi 162. Ayet Anlamı: “Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir.”

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