Şubat ek ders ne zaman yatacak? Şubat ayı ek ders ücretleri yattı mı? 2022 yılında maaşlarına yapılan zammın ardından bir milyon memur alacakları ek ders ücretinin ne kadar olacağını merak ediyordu. Ocak ayının ek ders ödemelerini gecikmeli olarak alan öğretmenler şimdi de şubat ek derslerinin ne zaman yatacağını araştırıyor.

Şubat ek ders ne zaman yatacak? Şubat ayı ek ders ücretleri yattı mı? 2022 yılında öğretmenlere ek zamla birlikte yüzde 30 oranında zam yapılmıştı. Zam oranları belli olan öğretmenler ek ders ücretlerinin ne kadar olacağını merak ediyordu. Ek ders ücretleri de 2022 yılında zamlandı. Şubat ayında ek ders ücretlerini geikmeli alan binlerce öğretmen şimdiden şubat ayında ödemelerin ne zaman yapılacağını merak edip araştrmaya başladı.

Şubat ek ders ne zaman yatacak?

Şubat ayı ek ders ücretlerinin ödenmesi dört gözle bekleniyor. Bilindiği gibi Ocak ayı ek derslerinin yatması biraz gecikmişti. Yenilenen sistem nedeniyle yaşanan gecikmenin Şubat ek dersleri için de olması beklenmiyor. Günlerdir bekleyen öğretmenler ek ders ücretlerini Şubat'ın 10'unda alabildi. Şubat ayında ek ders ücretlerinin ise Mart ayının ilk haftası içinde öğretmen hesaplarına yatırılması bekleniyor.

2022 Şubat ek ders ücretleri yattı mı?

Şubat ayının ek ders hak edişi Mart ayının ilk günleri içerisinde öğretmen hesaplarına yatırılması bekleniyor.

2022 öğretmen zamlı ek ders ücreti ne kadar?

Öğretmenler 2022 yılının ilk 6 ayında maaşlarını yüzde 30,5 oranında zamlı alacak. Öğretmen maaşlarına gelen zamla birlikte ek ders ücretleri de zamlandı. İşte 2022 yılı (kadrolu öğretmen-sözleşmeli öğretmen) ek ders güncel ücretleri;

Gündüz ek ders: 27.29 Lira olacak

Sözleşmeli öğretmen: 23,41 Lira olacak

Takviye kursu ek ders: 54,57 Lira oldu

Gece ek ders: 29,191 Lira olacak

Özel eğitim ek ders: 34,09 Lira oldu

Ölçme Değerlendirme Merkezi öğretmen ve yönetici kaç ek ders alacak?

Öğretmenler ve yöneticilerin ek ders oranları farklı oldu. Bu kapsamda Ölçme Değerlendirme Merkezlerindeki öğretmenler haftada 18 saat ek ders ücreti alırken yöneticiler ise haftada 24 saat ek ders ücreti alacak.