15 saat derse giren branş öğretmeni ek ders alır mı? 15 saat derse ek ders verilir mi? Ek dersler öğretmenlerin gelirlerinde önemli bir yere sahip. Maaş karşılığı girdikleri her ders saati için ek ders ödemesi alan öğretmenler bütçelerine katkıda bulunmuş oluyor. 15 saat derse giren branş öğretmenleri de kendilerine ek ders verilip verilmeyeceğini merak ediyor.

15 saat derse giren branş öğretmeni ek ders alır mı? 15 saat derse ek ders verilir mi? Ek dersler öğretmenlerin gelirlerinde önemli bir yere sahip. Maaş karşılığı girdikleri her ders saati için ek ders ödemesi alan öğretmenler bütçelerine katkıda bulunmuş oluyor. 15 saat derse giren branş öğretmenleri de kendilerine ek ders verilip verilmeyeceğini merak ediyor.

Öğretmenler haftalık 15 saat derse girmek zorundadır. 15 saat derse giren branş öğretmenleri ve 15 saatten fazla girilen her ders için öğretmenlere ek ders ücreti ödenir Her 6 ayda bir ek ders ücretlerine güncelleme yapılır. Ek dersler öğretmen gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturur. Ek ders ücretleri bir sonraki ay hesaplanarak öğretmen hesaplarına yatar.

15 saat derse giren branş öğretmeni ek ders alır mı?

15 saat derse giren branş öğretmeni sınıfı yoksa 1 saat sınıfı varsa 3 saat ek ders alır.

15-15 = 0 (15 saat maaş karşılığı)

0+1= 1 (1 saat dersi planlama ve hazırlık)

Branş öğretmeninin gireceği ders saati sayısı 30 saattir. öğretmen eksikliğinde 30 üstü saat derse de girebilir ancak öğretmene 20 saatten fazla ek ders verilmez.

Haftalık ek ders saati hesaplama

1- Bir hafta boyunca girdiğiniz ( girmeniz gereken ders saati değil ) toplam ders saatinden 15 saati çıkarın (15 saat maaş karşılığı)

2- O hafta girdiğiniz toplam ders saati 9 ile 20 saat arasındaysa 1 saat, 19 ile 30 saat arasındaysa 2 saat, 30 saat ve üstü ise 3 saat ek ders ekliyoruz. ( her 10 saati tamamladığınızda dersi planlama ve hazırlık için bir saat ek ders alırsınız)

3- Sınıf Rehber Öğretmenliği için (size verilen sınıf varsa ) 2 saat ekliyoruz. Sınıf Rehber Öğretmeni değilseniz eklenmiyor .