Ücretli öğretmen kadro 2022 | Ek dersli personele kadro verilecek mi? Ücretli öğretmenlere kadro verilecek mi?

Ücretli öğretmen kadro 2022 | Ücretli öğretmenlere kadro verilecek mi? Ek dersli personele kadro verilecek mi? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde ek dersli olarak istihdam edilen binlerce kişi kadroya geçirilmeyi talep ediyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık bu konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yanık açıklamasında ek ders karşılığı çalışan personel ile ilgili 'Hiç öyle umut vaat edip onlara bir hayal satma peşinde de değilim.' dedi.

Ücretli öğretmen kadro 2022 | Ücretli öğretmenlere kadro verilecek mi? Ek dersli personele kadro verilecek mi? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde ek dersli olarak istihdam edilen binlerce kişi kadroya geçirilmeyi talep ediyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık bu konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yanık açıklamasında ek ders karşılığı çalışan personel ile ilgili "Hiç öyle umut vaat edip onlara bir hayal satma peşinde de değilim." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bünyesinde görevli binlerce kişi ek ders karşılığında istihdam ediliyor. Ek dersli personel uzun süredir kadroya geçirlieceği günü sabırsızlıkla bekliyor. Ek ders ücreti karşılığı çalışan sosyolog, öğretmen, sosyal çalışmacı, psikolog, hemşire vb meslek gruplarından personeller, 4A sigortalı ya da 4B sözleşmeli kadro statüsüne geçmek istiyor. Peki ek ders ücreti karşılığında çalışanlara 2022 yılında kadro verilecek mi? Ek dersli personel kadroya geçirilecek mi?

Ek dersli personele kadro verilecek mi?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık bakanlık bünyesinde ek ders ücreti ile görev yapan personeller ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yanık açıklamasında şunları söyledi: KPSS ye girecek ve müracaat edecek, KPSS puanına göre de sıralamadan çağıracağız. Şimdi bir kısmı tayin istemediği için, düzenini bozmak istemediği için, herhangi bir şekilde başka bir yere gitmek istemediği için ya da KPSS ye girmek istemediği için ek ders olarak devam etmeyi tercih ediyor. Ondan sonra kadroya alın! Bakın bu adil değil."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ek dersli personel kadroya geçecek mi?

Yanık açıklamasına şöyle devam etti: Bir defa öncelikle arkadaşlarımız zaten bu şartları bilerek başladılar ve onun üzerinden devam ediyorlar. Ama buna rağmen ben hep şunu söylüyorum, onlar bizim çalışma arkadaşlarımız. Biz onların arasındaki iş barışını, adaleti, hakkaniyeti tesis etmekle yükümlüyüz ama bunu yaparken zaten bilerek başladıkları bir süreçte diğerlerini yani sınava girmiş, mülakata girmiş belli birtakım aşamalardan geçmiş tayin olmuş, çeşitli bölgelerde görev yapmış arkadaşlarımızın önüne geçmeyi beklemesinler. Bunu çok açık ve net söylüyorum. Hiç öyle umut vaat edip onlara bir hayal satma peşinde de değilim.Çok açık bir biçimde söylüyorum. Bu sizin zaten tercih ettiğiniz başta koşullarını bilerek başladığınız bir süreç ama başladıktan 3 gün sonra bize kadro olmaz. Kadronun şartları var, insanlar sınava giriyorlar. Belli birtakım aşamalardan geçiyorlar. Ona tabi olmayı istemeyip arkadan dolanmak da olmaz. Çalışma arkadaşlarımız olarak başımızın üstünde yerleri var ama bizim herkese adil davranmamız gerekiyor.

Ücretli öğretmenlere kadro verilecek mi?

Geçtiğimiz yıllarda şartları taşıyan ücretli öğrertmenlere kadroya geçirilmesi imkanı tanınmıştı. 2022 yılına girildiğinde binlerce ücretli öğretemn kendilerine kadro verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Atanamayıp ücretli öğretmenlik apan binlerce kişi kadroya geçmeyi bekliyor. Ancak yakın zamanda ücretli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi ile ilgili bir çalışma yapılmadığı biliniyor.

Ücetli öğretmen kadro 2022

Geçtiğimiz yıllarda ücretli öğretmen olarak görev yapanlardan, 540 gün sigorta primi ödenen, öğretmenlik şartlarını taşıyan ve KPSS'den belirlenen taban puanı alanlar üç katı kontenjana girme şartı olmadan mülakata girebildiler ve bir bölümü MEB kadrolarına öğretmen olarak atandı. Bu gelişmelerden sonra MEB bünyesinde ücretli öğretmenlik yapanlar bu imkanın yeniden sağlanmasını talep ediyor. .