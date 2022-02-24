Şubat ek ders ne zaman yatacak? 2022 Şubat ek ders ücretleri yattı mı? sorusu pek çok öğretmen tarafından soruluyor. Ocak ayı ek ders ücretlerini gecikmeli olarak alan yüz binlerce öğretmen Şubat ayı ek ders ödemelerinde de gecikme olup olmayacağını merak ediyor. Ek dersler normal şartlar altında bir sonraki ayın ilk haftası hesaplara yatıyor. Şubat ek ders ücretlerinin de Mart ayının ilk haftası içinde öğretmen hesaplarına geçmesi bekleniyor.

Şubat ek ders ne zaman yatacak? 2022 Şubat ek ders ücretleri yattı mı? Binlerce öğretmen 2022 yılının ilk ek ders ücretlerini gecikmeli de olsa aldı. Pek çok kişi yeni yılda ek ders ücretlerinin ne kadar olacağını merak ediyordu. Yatan zamlı ek dersler pek çok öğretmenin beklediği gibiydi. 2022'nin ilk ek ders ödemesini gecikmeli olarak alan öğretmenler Şubat ek ders öremelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor.

Şubat ek ders ne zaman yatacak?

Bilindiği üzere Ocak ek ders ücretleri 2022 yılında oldukça gecikmeli oldu. Günlerdir bekleyen öğretmenler ek ders ücretlerini Şubat'ın 10'unda alabildi. Yaşanan gecikmenin yeni sisteme geçişten kaynaklandığı öğrenildi. Şubat ayında ek ders ücretlerinin ise Mart ayının ilk haftası içinde öğretmen hesaplarına yatırılması bekleniyor.

2022 Şubat ek ders ücretleri yattı mı?

Öğretmen ek ders ücretleri henüz hesaplara yatmadıç. 2022 Ocak ek ders ücretlerinin ödenmesi 10 Şubat'ta başladı. Şubat ayı ek ders ödemesinin ise Mart ayının ilk günleri yapılması bekleniyor.

2022 Ek ders ücreti arttı mı?

Her sene öğretmen maaşlarına gelen zamla birlikte ek ders ücretlerinde de artış oluyor. Gelen son iddia öğretmenleri oldukça heyecanlandırdı. Öğretmen ek ders ücretlerinin 32,96 TL olarak hesaplandı.

- Gündüz ek ders ücreti 27.29 TL,

- Gece ek ders ücreti 29,191TL,

- Özel eğitim ek ders ücreti 34,09 TL,

- Takviye kursu ek ders ücreti 54,57 TL,

- Sözleşmeli öğretmen ücreti 23,41 TL