8 Eylül 1999 öncesi staj yapanlar EYT emekli olur mu? Staj süresi EYT kapsamında mı? Staj süresi EYT'den sayılacak mı Staj yapanlar EYT'den yararlanabilir mi?

Staj süresi EYT kapsamında mı? Staj süresi EYT'den sayılacak mı? 8 Eylül 1999 öncesi staj yapanlar EYT emekli olur mu? Staj yapanlar EYT'den yararlanabilir mi? soruları EYT yasasının çıkmasını bekleyenler tarafından sıkça soruluyor. EYT ile emekli olmanın hayalini kuranlar staj süresinin EYT kapsamına alınıp alınmayacağını merakla bekliyor. EYT konusunda çalışmalar artık tamamlandı ve düzenlemenin kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Staj süresi EYT kapsamında mı? Staj süresi EYT'den sayılacak mı? 8 Eylül 1999 öncesi staj yapanlar EYT emekli olur mu? Staj yapanlar EYT'den yararlanabilir mi? Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak adlandırılan EYT düzenlemesinde sona gelindi. Yüz binlerce kişi EYT düzenlemesi ile emekli olabilecek. Ancak 8 Eylül 1999 öncesinde staj yapanlar ve staj SGK kayıtları olanlar EYT'den yararlanıp yararlanamayacağını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den staj yapanları sevindiren bir açıklama geldi.

EYT düzenlemesinde artık sona gelindi. EYT'nin Aralık ayında meclise gelip Ocak 2023'te yasalaşması bekleniyor. Yüz binlerce kişinin merakla beklediği EYT düzenlemesi ile emekli olmanın hayalini kuranlar hayaline kavuşacak. EYT ile emekliliği için lise staj sürelerinin sayılıp sayılmayacağı ise pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bakan Bilgin'den staj mağdurları ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Bilgin staj mağdurları için de bir çalışma yapıldığını dile getirdi.

8 Eylül 1999 öncesi staj yapanlar EYT emekli olur mu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yüz binlerce kşinin beklediği EYT düzenlemesine ilişkin flaş bir açıklamada bulundu. Bilgin açıklamasında "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da EYT konusuna dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Vedat Bey'in alanına girmeyeyim. Çalışmanın sonuna geldiklerini biliyorum. Bize sunduklarında da değerlendirmeyi yapacağız." ifadelerini kullandı. EYT konusunda kafaları karıştıran bir konu ise staj süresinin EYT emekliliği için sayılıp sayılmayacağı. Vedat Bilgin'den staj mağdurları için de önemli bir açıklama geldi.

Staj süresi EYT kapsamında mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin staj yapanları sevindirecek bir açıklamada bulundu. EYT kapsamına staj sürelerinin de dahil edilmesini isteyenler bu açıklama ile oldukça sevindi. Bakan Bilgin açıklamasında "Stajda sağlık sigortası yapılıyor ama emeklilik sigortası yapılmıyor. Çok eski bir düzenleme. Bu konunun yeniden ele alınması gerekiyor. Ben bu konuda bir çalışma yaptırıyorum. Bunun sonuçları ne olur? Bu EYT kapsamında da bunu değerlendirmek gerekir" dedi.

Staj yapanlar EYT'den yararlanabilir mi?

Mevcut düzenlemeye göre staj ya da çıraklık sigortasında sadece iş kazası ve meslek hastalığına karşı sağlık primleri yatırılıyor. Bu primler kısa vadeli sigorta kollarından sayıldığı için emeklilik hesabında kullanılamıyor. Bu durumda staj sigortasının yapıldığı tarih de sigorta başlangıcı olarak kabul edilmediği için emeklilik hesaplaması bu tarihe göre değil uzun vadeli sigorta kollarından primlerin yatırıldığı günden başlatılıyor. 8 Eylül 1999 öncesinde staj ya da çıraklık ile ilk sigortası yapılan birçok vatandaş daha sonra çalışma hayatına 1999 sonrası başladığı için EYT kapsamına da giremiyor. Ancak avukatlar stajda geçen sürelerini borçlanarak emeklilik hesaplarında saydırabiliyor. Aynı şekilde sigortadan önce doğum yapan anneler borçlanma yapamazken staj yapan annelere bu hak veriliyor. Böylece staj doğum borçlanması işlemlerinde sigorta başlangıcı olarak kabul ediliyor. Bu iki örnek aslında staj ve çıraklık sigortalıların hem borçlanmaya imkan verdiğini hem de başlangıç sayılabileceğini gösteriyor.

EYT nedir?

8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.

Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı.

EYT'den kşimler yararlanabilir?

Genel çerçeveye bakıldığında EYT'li grubu 8 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor.

Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar EYT'li (emeklilikte yaşa takılan) sayılıyor. 9 Eylül 1999 öncesinde yaş şartı aranmaksızın prim günü ve sigortalılık süresi şartları sağlanarak da emekli olunabilirken, 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi.

EYT'li sayılmak için sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olup, emeklilik için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını sağlamış olmak gerekiyor.