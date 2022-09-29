Staj EYT son dakika | Staj yapanlar EYT kapsamında mı? 8 Eylül 1999'dan önce staj ve çırak sigortası yatan erken emekli olur mu? EYT'den yararlanılır mı? soruları şu sıralar emekli olmanın hayalini kuran yüz binlerce kişi tarafından soruluyor. 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan yaş ve prim gün sayısı şartları değişmişti. 8 Eylül 1999 öncesi staj ve çıraklık SGK primi ödenen vatandaşlar EYT düzenlemesi ile emekli olup olamayacağını merak ediyor.

Staj EYT son dakika | Staj yapanlar EYT kapsamında mı? 8 Eylül 1999'dan önce staj ve çırak sigortası yatan erken emekli olur mu? EYT'den yararlanılır mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak tanımlanan yüz binlerce kişi yeni EYT düzenlemesinin yasalaşmasını dört gözle bekliyor. 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olma şartları değişmişti. Böylece emekli olmanın hayalini kuranlara kadın için 58, erkek için 60 yaş sınırı getirildi. Emekli olamayan yüzbinlerce kişi için umutlandıran EYT çalışması geçtiğimiz sene başlatılmıştı. EYT çalışmalarında sona gelindiği açıklandı. 8 Eylül 1999 öncesi okul stajı ve çıraklık sigorta girişi olanlar EYT düzenlemesi ile emekli olup olamayacağı sorusuna yanıt arıyor. Bakan Bilgin'den gelen açıklama ise yüz binlerce staj mağdurunu heyecanlandırdı.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesinde artık sona gelindi. Geçtiğimiz yıl AK Parti hükümeti tarafından başlatılan EYT çalışmasında tüm kesimlerin memnun olacağı bir formül üzerinde çalışılıyor. EYT yasası konusunda sona gelinirken kimlerin EYT düzenlemesinden yararlanacağı ise merak konusu oldu. YT'nin Aralık ayında meclise gelip Ocak 2023'te yasalaşması beklenirken 8 Eylül 1999'dan önce staj yapanlar EYT kapsamında emekli olup olamayacağını merak ediyor. Bakan Bilgin'den staj mağdurları ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Bilgin staj mağdurları için de bir çalışma yapıldığını dile getirdi.

Staj EYT son dakika |

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yüz binlerce kşinin beklediği EYT düzenlemesine ilişkin flaş bir açıklamada bulundu. Bilgin açıklamasında "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da EYT konusuna dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Vedat Bey'in alanına girmeyeyim. Çalışmanın sonuna geldiklerini biliyorum. Bize sunduklarında da değerlendirmeyi yapacağız." ifadelerini kullandı. EYT konusunda kafaları karıştıran bir konu ise staj süresinin EYT emekliliği için sayılıp sayılmayacağı. Vedat Bilgin'den staj mağdurları için de önemli bir açıklama geldi.

Staj yapanlar EYT kapsamında mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin staj yapanları sevindirecek bir açıklamada bulundu. EYT kapsamına staj sürelerinin de dahil edilmesini isteyenler bu açıklama ile oldukça sevindi. Bakan Bilgin açıklamasında "Stajda sağlık sigortası yapılıyor ama emeklilik sigortası yapılmıyor. Çok eski bir düzenleme. Bu konunun yeniden ele alınması gerekiyor. Ben bu konuda bir çalışma yaptırıyorum. Bunun sonuçları ne olur? Bu EYT kapsamında da bunu değerlendirmek gerekir" dedi.

Staj yapanlar EYT'den yararlanabilir mi?

Staj süresi emeklilik kapsamında değerlendirilmiyor. Çıraklık ya da stajyerlik döneminde emeklilik primi ödenmiyor. Staj döneminde sadece iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası primleri ödeniyor. Bu nedenle staj prim ödemeleri emeklilik gün prim sayısını ve yaşı etkilemiyor. 8 Eylül 1999 öncesinde staj ya da çıraklık ile ilk sigortası yapılan birçok vatandaş daha sonra çalışma hayatına 1999 sonrası başladığı için EYT kapsamına da giremiyor. Ancak avukatlar stajda geçen sürelerini borçlanarak emeklilik hesaplarında saydırabiliyor. Aynı şekilde sigortadan önce doğum yapan anneler borçlanma yapamazken staj yapan annelere bu hak veriliyor. Böylece staj doğum borçlanması işlemlerinde sigorta başlangıcı olarak kabul ediliyor. Bu iki örnek aslında staj ve çıraklık sigortalıların hem borçlanmaya imkan verdiğini hem de başlangıç sayılabileceğini gösteriyor.

EYT nedir?

Genel çerçeveye bakıldığında EYT'li grubu 8 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor.

Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar EYT'li (emeklilikte yaşa takılan) sayılıyor. 9 Eylül 1999 öncesinde yaş şartı aranmaksızın prim günü ve sigortalılık süresi şartları sağlanarak da emekli olunabilirken, 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi.

EYT'li sayılmak için sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olup, emeklilik için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını sağlamış olmak gerekiyor.