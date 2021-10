Güney Kore yapımı hayatta kalma ve dram dizisi Squid Game 17 Eylül 2021 tarihinde Netflix'te yayına girdi. Kısa süre içinde çılgınlığa dönüşen Squid Game dizisi milyonlarca hesap üzerinden izlendi. Netflix platformunun en çok izlenen dizileri arasına kısa sürede adını yazdıran Squid Game dizisinde 456 numaralı başrol oyuncusunun performansı da tam not aldı. Peki Squid Game 456 numaralı oyuncu kim? Squid Game başrol oyuncusu (456) gerçek adı ne?

ABD merkezli dizi ve film platformu Netflix'te 17 Eylül 2021 tarihinde yayınlanmaya başlanan Squid Game dizisi kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi. Adeta dünya genelinde Squid Game çılgınlığı yaşandı. Hwang Dong-hyuk tarafından yazılıp yönetilen dizide her kesimden 456 kişilik bir grup, değişik kategorilerde çocuk oyununu oynamaya davet edilir ve 45,6 milyar ₩ (38,7 milyon ABD Doları) ödül karşılığında rekabet etmek için hayatlarını riske atarlar. Bu zorlu çocuk oyunlarının sonunda sadece 1 kişi hayatta kalacak ve büyük ödülün sahibi olacaktır.

Squid Game 456 numaralı oyuncu kim?

Squid Game dizisinde 456 numaralı yarışmacı Seong Gi-hun rolüyle Lee Jung-jae tarafından canlandırılıyor. Dizinin başrollerinde Lee Jung-jae, Park Hae-soo, O Yeong-su, Wi Ha-joon, Jung Ho-yeon, Heo Sung-tae, Anupam Tripathi ve Kim Joo- ryoung oynamıştır.

Lee Jung-jae kimdir?

Lee Jung-jae 5 Aralık 1972'de dünyaya geldi.

Lee Jung-jae Güney Koreli aktör ve modeldir. İlk olarak model olarak çıkış yaptı, ardından oyunculuk kariyerine televizyonda, özellikle kampüs dizisi Feelings (1994) ve ikonik drama dizisi Sandglass (1995) ile başladı. An Affair'deki (1998) oyunculuk başarısından sonra, Lee'nin film kariyeri başladı. Aralarında Il Mare (2000) ve Over the Rainbow (2002), melodram Last Present (2001), komedi Oh! Brothers (2003), aksiyon filmleri The Last Witness (2001) ve Typhoon (2005), soygun filmi The Thieves (2012), kara film New World (2013) ve dönem filmi The Face Reader (2013). City of the Rising Sun (1999) ile Blue Dragon Film Ödülleri'nde ve The Housemaid ile Fantasporto Yönetmenler Haftası'nda (2010) En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini kazandı.

Squid Game oyuncuları kimler?

Lee Jung-jae - Seong Gi-hun (No. 456)

Bir şoför ve kumar bağımlısı, annesiyle birlikte yaşıyor ve kızını maddi olarak desteklemek için mücadele ediyor. Birçok borcunu kapatmak için oyuna katılır.

Park Hae-soo - Cho Sang-woo (No. 218)

Bir menkul kıymetler şirketindeki yatırım ekibinin başkanı, Gi-hun'un küçük bir öğrencisiydi ve Seul Ulusal Üniversitesi'ne giren yetenekli bir öğrenciydi, ancak şimdi müşterilerinden para çaldığı için polis tarafından aranıyor.

Yeong-su Oh - Oh Il-nam (No. 001)

Dışarıda ölmeyi beklemek yerine Oyunu oynamayı tercih eden beyin tümörlü yaşlı bir adam.

Anupam Tripathi - Abdul Ali (No. 199)

İşvereni ona aylarca ödeme yapmayı reddettikten sonra genç ailesine bakmak için Oyuna giren Pakistanlı bir yabancı işçi.

HoYeon Jung - Kang Sae-byeok (No. 067)

Hayatta kalan aile üyelerini bu ülkeden bulabilecek ve geri alabilecek bir komisyoncu için ödeme yapmak üzere Oyuna giren Kuzey Koreli bir sığınmacı.

Wi Ha-joon - Hwang Jun-ho

Kayıp kardeşini bulmak için Oyuna gizlice giren bir polis memuru.

Heo Sung-tae - Jang Deok-su (No. 101)

Büyük kumar borçlarını kapatmak için Oyuna giren bir gangster.

Kim Joo-ryoung - Han Mi-nyeo (No. 212)

Zavallı bekar bir anne olduğunu iddia eden gizemli ve manipülatif bir kadın.

