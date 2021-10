Squid Game 067 kim? Squid Game 067 numaralı oyuncu kim? Squid Game konusu nedir? ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflix'in orijinal dizisi Squid Game 17 Eylül 2021 tarihinde dünya genelinde tüm Netflix platformlarında yayına girdi. Dizi kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenerek Netflix'in en çok izlenen dizisi arasına girdi. Hayatta kalma ve dram türündeki dizi değişik senaryosu ile izleyicilerden tam puan aldı. Dizide 067 numaralı karakterin de kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Squid Game Netflix tarafından 17 Eylül 2021 tarihinde dünya çapında yayınlanan Güney Koreli bir drama dizisidir. Hwang Dong-hyuk tarafından yazılıp yönetilen filmin başrollerinde Lee Jung-jae, Park Hae-soo, O Yeong-su, Wi Ha-joon, Jung Ho-yeon, Heo Sung-tae, Anupam Tripathi ve Kim Joo- ryoung oynamıştır. Squid Game'de, her kesimden 456 kişilik bir grup, bir dizi çocuk oyununu oynamaya davet edilir ve 45,6 milyar ₩ (38,7 milyon ABD Doları) ödül karşılığında rekabet etmek için hayatlarını riske atarlar.

Squid Game konusu nedir?

Para sıkıntısı çeken yüzlerce oyuncu, çocuk oyunlarında yarışmaları için aldıkları tuhaf daveti kabul eder. İçeride onları cazip bir ödül ve ölüm riski beklemektedir.

Squid Game dizisi Güney Kore yapımı hayatta kalma drama televizyon dizisidir.

Dizinin Türkçe adaı Kalamar Oyunu'dur. Dizinin başında kalamar oyunun nasıl oynandığı ve oyunda kalmak için ne tür zorluklara göğüs gerilmesi gerektiği anlatılmıştı. Squid Game dizisi Netflix'te yayınlanıyor. Dizi Hwang Dong-hyuk tarafından yazılan ve yönetildi.

Lee Jung-jae, Park Hae-soo ve Wi Ha-joon'un oynadığı dokuz bölümlük dizi, gizemli bir hayatta kalma oyununda hayatlarını riske atmaya davet edilen 456 kişilik bir grubun hikayesini anlatıyor.

Squid Game 067 kim?

Squid Game dizisinde 067 numaralı Kang Sae-byeok rolündeki hayatta kalma oyuncusunu HoYeon Jung oynamaktadır.

HoYeon Jung kimdir?

HoYeon Jung (23 Haziran 1994 doğumlu) Güney Koreli bir manken ve oyuncu. Vogue onu "Kore'nin bir sonraki top modeli" olarak adlandırdı ve aynı adı taşıyan şovun 4. sezonunda yer aldı (ikinci oldu). Models.com tarafından "En İyi 50" moda modelinden biri olarak gösterildi.

Jung HoYeon, Güney Kore, Seul'de doğdu ve iki kardeşi var.

Jung, kariyerinin başlarında sahip olduğu alev kırmızısı saçları ve “ateşli” kişiliği ile tanınır. 16 yaşında modellik yapmaya başladı. Seul Moda Haftası'nda bir menajer olmadan modellik yaptı ve ESteem Models'e imza atmadan önce orada yerleşti ve halka açık olmak için Kore'nin Next Top Model'inde yer aldı.Korea's Next Top Model'den sonra Vogue Girl Korea, Naylon Korea ve ELLE Wedding gibi dergilerde yer aldı. Ayrıca Shin Hyun-ji ve Hwang Hyun-joo ile First Look Korea dergisinin yayılmasında ve Lucky Chouette için bir kampanyada yer aldı.

Jung, 2016'da Louis Vuitton'a özel olarak uluslararası giriş yaptı ve aynı zamanda Açılış Töreni ile çıkış yaptı. O sezon ayrıca Marc Jacobs, Fendi, Max Mara, Alberta Ferretti ve Rag & Bone için yürüdü.

Sephora'nın “Let's Beauty Together”, Chanel, Gap, Inc., Hermès, ve Louis Vuitton reklamlarında yer aldı.

Jung, Vogue Japonya, Vogue Kore, W Kore ve Harper's Bazaar Kore'nin kapağında yer almanın yanı sıra Vogue,British Vogue, Dazed, Love dergisi ve CR Fashion Book için başyazılarda yer aldı.

Models.com, 2017'de onu sırasıyla "En İyi Yeni Oyuncu" ve "Yılın Modeli" adayı seçti.

2021 yılında Netflix dizisi Squid Game ile ilk çıkışını yaparak oyunculuğa adım attı.

Squid Game oyuncuları kimler?

Lee Jung-jae - Seong Gi-hun (No. 456)

Bir şoför ve kumar bağımlısı, annesiyle birlikte yaşıyor ve kızını maddi olarak desteklemek için mücadele ediyor. Birçok borcunu kapatmak için oyuna katılır.

Park Hae-soo - Cho Sang-woo (No. 218)

Bir menkul kıymetler şirketindeki yatırım ekibinin başkanı, Gi-hun'un küçük bir öğrencisiydi ve Seul Ulusal Üniversitesi'ne giren yetenekli bir öğrenciydi, ancak şimdi müşterilerinden para çaldığı için polis tarafından aranıyor.

Yeong-su Oh - Oh Il-nam (No. 001)

Dışarıda ölmeyi beklemek yerine Oyunu oynamayı tercih eden beyin tümörlü yaşlı bir adam.

Anupam Tripathi - Abdul Ali (No. 199)

İşvereni ona aylarca ödeme yapmayı reddettikten sonra genç ailesine bakmak için Oyuna giren Pakistanlı bir yabancı işçi.

HoYeon Jung - Kang Sae-byeok (No. 067)

Hayatta kalan aile üyelerini bu ülkeden bulabilecek ve geri alabilecek bir komisyoncu için ödeme yapmak üzere Oyuna giren Kuzey Koreli bir sığınmacı.

Wi Ha-joon - Hwang Jun-ho

Kayıp kardeşini bulmak için Oyuna gizlice giren bir polis memuru.

Heo Sung-tae - Jang Deok-su (No. 101)

Büyük kumar borçlarını kapatmak için Oyuna giren bir gangster.

Kim Joo-ryoung - Han Mi-nyeo (No. 212)

Zavallı bekar bir anne olduğunu iddia eden gizemli ve manipülatif bir kadın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.