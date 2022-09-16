Sosyal konutlar kiralanır mı? TOKİ sosyal konut kiraya verilir mi? Sosyal konutta oturmak zorunlu mu? Milyonlarca vatandaşın merak ettiği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi hayata geçiriliyor. 500 bin konutun satışa çıkacağı proje için başvurular 14 Eylül'de başladı. TOKİ sosyal konutlara başvuranlar evler kiraya verilir mi? sorusuna yanıt arıyor. Peki TOKİ sosyal konutlarda oturulmazsa ne olur?

Sosyal konutlar kiralanır mı? TOKİ sosyal konut kiraya verilir mi? Sosyal konutta oturmak zorunlu mu? soruları şu sıralar pek çok kişi tarafından soruluyor. Sosyal konut projesinin detayları açıklandıktan sonra başvuru yapmak için sabırsızlanan vatandaşlar kendilerine ev çıkarsa bu evleri kiraya verip veremeyeceklerini merak ediyor. Sosyal konutlar dar gelirli aileleri ev sahibi yapmak için inşa edilen konutlardır. Sosyal konutlar bir ticari araç olarak değerlendirlemez.

Sosyal konutlar kiralanır mı?

Sosyal konutların satışında öncelikli olarak konutların borcunun bitmesi dikkate alınacak. Sosyal konutların borcunu ödeyen ve mülk sahibi vatandaşın üzerine geçtiği anda sosyal konutların satışı yapılabilir. TOKİ Başkanı Ömer Bulut konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Burada önceden kiralama hakkı vermiyorduk ama burada dedik ki; alan kişi kiraya versin belki başka şehre taşınır, başka bir semte taşınır. Evi yoktu, kendisi de bir başka yere gittiği zaman kiraya gidecek."

TOKİ sosyal konut kiraya verilir mi?

TOKİ sosyal konutlarının kiraya verilip verilmeyeceği de pek çok vatandaş tarafından araştırılıyor. Konuyla ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurum açıklamasında "Borcu bitmeden konutları devredemez, satamazlar. Kiraya vermesinde bir engel söz konusu değil. Sosyal konut projelerinde devir hakkı yok. Tespit halinde konuta el koyarız. Biz evi olmayanlara ev alma imkanı sunuyoruz" dedi.

TOKİ sosyal konut fiyatları ne kadar? (2+1 - 3+1)

İstanbul, Bursa, Antalya ve İzmir'de 3+1'ler en düşük 950 bin lira olacak aylık taksiti 3 bin 562 lira olacak. İstanbul, Bursa, İzmir ve Antalya'da 2+1'ler en düşük 679 bin lira olacak. Bu iller dışında diğer yerlerde fiyatlar açıklandığı gibi olacak.

TOKİ sosyal konut taksitleri ne kadar?

İstanbul, Antalya, İzmir ve Bursa İlllerinde 2+1 Brüt 75 metrekare ev fiyatı 679.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.546,25 TL

İstanbul, Antalya, İzmir ve Bursa İlllerinde 2+1 Brüt 85 metrekare ev fiyatı 770.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.887,50 TL

İstanbul, Antalya, İzmir ve Bursa İlllerinde 3+1 Brüt 105 metrekare ev fiyatı 950.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 3.562,50 TL

Ankara ve diğer Büyükşehir olan illerde 2+1 Brüt 75 metrekare ev fiyatı 643.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.411,25 TL

Ankara ve diğer Büyükşehir olan illerde 2+1 Brüt 85 metrekare ev fiyatı 729.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.733,75 TL

Ankara ve diğer Büyükşehir olan illerde 3+1 Brüt 105 metrekare ev fiyatı 900.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 3.375,00 TL

Büyükşehir olmayan illerde 2+1 Brüt 75 metrekare ev fiyatı 608.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.280,00 TL

Büyükşehir olmayan illerde 2+1 Brüt 85 metrekare ev fiyatı 689.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.583,75 TL

Büyükşehir olmayan illerde 3+1 Brüt 105 metrekare ev fiyatı 850.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 3.187,50 TL