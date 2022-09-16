Sosyal konut kazananlar devredebilir mi? Sosyal konutlar satılır mı? Ne zaman, kaç yıl sonra satılabilir? soruları TOKİ sosyal konutlara başvuran vatandaşlar tarafından soruluyor. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projesinin detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Eylül'de açıkladı. Başvuruları 14 Eylül'de başlayan sosyal konutlara bir kaç günde 1 milyondan fazla kişi başvurdu. Peki sosyal konut kurasında kazananlar evleri devredebilir mi? Sosyal konutlar satılabilir mi? TOKİ sosyal konutlar ne zaman satılabilir?

Sosyal konut kazananlar devredebilir mi? Sosyal konutlar satılır mı? Ne zaman, kaç yıl sonra satılabilir? soruları TOKİ sosyal konutlara başvuran vatandaşlar tarafından soruluyor. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projesinin detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Eylül'de açıkladı. Başvuruları 14 Eylül'de başlayan sosyal konutlara bir kaç günde 1 milyondan fazla kişi başvurdu. Peki sosyal konut kurasında kazananlar evleri devredebilir mi? Sosyal konutlar satılabilir mi? TOKİ sosyal konutlar ne zaman satılabilir?

Sosyal konut projesinin detayları belli oldu. Uygun fiyatlar ve uygun ödeme yöntemleri ile ev sahibi olmak isteyenleri sevindiren projeye günler içinde 2 milyona yakın başvuru yapıldı. 500 TL başcuru ücreti yatırılarak yapılan TOKİ sosyal konut başvuruları önümüzdeki günlerde de devam edecek. Sosyal konut ile ev sahibi olmanın hayalini kuranlar kazandıkları evleri satıp satamayacaklarını da merak ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan bu konuya dair açıklama geldi.

Sosyal konut kazananlar devredebilir mi?

Sosyal konut başvurusunu yapanlar kura ile belirlenecek. Sosyal konut kazanan adaylar haklarını devredemez. Sosyal konut projesine başvuran adaylar konut almaktan vageçerse yedek adaylara bu hak tanınır.

Sosyal konutlar satılır mı?

Sosyal konutlar satılabilir ancak belli bir sürenin geçmesi gerekiyor. Öncelikle sosyal konut taksitlerinin tamamlanması ve konutun hak sahibine geçmesi gerekiyor.

Ne zaman, kaç yıl sonra satılabilir?

Sosyal konutlar boorçlarının bitiminden itibaren mülk sahipleri tarafından satılabilir. Bakan Kurum yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Borcu bitmeden evini satamayacak. Teslim ettikten sonra 1 ay sonra borcunu bitirirse vatandaşımız satabilir. 2-3 yıl sonra borcunu kapatacak diyelim, toplu borcunu kapatmak isteyen vatandaşlarımıza indirim de yapacağız. Enflasyona göre oranlar belirleyeceğiz. Vatandaşımız isterse borcunu, eline birikim geçebilir, ailesinden para kalabilir, borcunu kapatabilir. Zaten evi değerleniyor, prim yapıyor. Borcumu bitirdin evini aldın, satamazsın demek bize hakkaniyetli gelmiyor."

Sosyal konut başvuru şartları

• T.C. vatandaşı olması,

• Proje il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il nüfusuna kayıtlı olması,

• Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç).

• Aylık hane halkı gelirinin (Kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları), en fazla net 16.000₺ (İstanbul İli için 18.000₺) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları, başvuru tarihi itibariyle gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı) (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç)

• Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

• Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

• Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

• Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine; TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "HAK SAHİPLİĞİ" onaylananlar başvuru yapabilecektir. Sözleşme aşamasında konut başvurusu yapılan İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya başvuru yapılan İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belge istenecektir.

• Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisinden bir kez konut satışı yapılacaktır.