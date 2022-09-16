TOKİ sosyal konutlar satılabilecek mi? Sosyal konutlar ne zaman satılabilir? Borcu bitmeden satılır mı? Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük sosyal konut projesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tanıtıldı. Uygun ödeme imkanları ile ev sahibi olmak isteyenler günler içinde yüz binlerce başvuru yaptı. Sosyal konutlara başvuru yapanlar konutların satılıp satılmayacağını merak etmeye başladı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi TOKİ tarafından başlatıldı. 500 bin konutun inşaasını içeren proje 81 ilde yapılacak. TOKİ konutlarının satış fiyatları ve uygun ödeme imkanı vatandaşları sevindirdi. 2+1'ler 679 bin lira fiyatla satışa çıkarken 3+1 evler ise büyük şehirlerde 950 bin TL fiyatla satılacak. TOKİ sosyal konutlara ilgi oldukça fazla. Sosyal konutlara başvuran vatandaşlar evlerin ne zaman saabielceklerini de merak ediyor. TOKİ sosyal konutlar satılabilecek mi? Sosyal konutlar ne zaman satılabilir? Borcu bitmeden satılır mı? soruları pek çok vatandaş tarafından sorulmaya başlandı.

TOKİ sosyal konutlar satılabilecek mi?

TOKİ sosyal konutlarının satışında bir engel yok ancak sosyal konutların borçlarının bitmesi beklenecek. Sosyal konutlar bir ticaret aracı olarak kullanılmayacak. Sosyal konutlar ev sahibi olmak isteyenlere gidecek.

Sosyal konutlar ne zaman satılabilir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konutların satışlarına ilişkin merak edilen soruya yanıt verdi. Kurum açıklamasında "Borcu bitmeden evini satamayacak. Teslim ettikten sonra 1 ay sonra borcunu bitirirse vatandaşımız satabilir. Vatandaşımızın aldığı konut piyasa rayicinin yüzde 40-50 altında. Buna fiyat farkı KDV'yi eklediğinizde daha da inecek. Memurun maaşına göre taksitlerini artıracağız diyoruz. TOKİ'ye borçlu olan vatandaşlarımıza bir yıl içerisinde yüzde 25 zam yaptık. 2-3 yıl sonra borcunu kapatacak diyelim, toplu borcunu kapatmak isteyen vatandaşlarımıza indirim de yapacağız. Enflasyona göre oranlar belirleyeceğiz. Vatandaşımız isterse borcunu, eline birikim geçebilir, ailesinden para kalabilir, borcunu kapatabilir. Zaten evi değerleniyor, prim yapıyor. Borcumu bitirdin evini aldın, satamazsın demek bize hakkaniyetli gelmiyor." dedi.