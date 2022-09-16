DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,2902 ₺

EURO

18,3094 ₺

ALTIN

984,12 ₺

BİST

3.372,71 ₺

TIMETURK / EKONOMİ / TOKİ sosyal konutlar satılabilecek mi? Sosyal konutlar ne zaman satılabilir? Borcu bitmeden satılır mı?

TOKİ sosyal konutlar satılabilecek mi? Sosyal konutlar ne zaman satılabilir? Borcu bitmeden satılır mı?

TOKİ sosyal konutlar satılabilecek mi? Sosyal konutlar ne zaman satılabilir? Borcu bitmeden satılır mı? Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük sosyal konut projesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tanıtıldı. Uygun ödeme imkanları ile ev sahibi olmak isteyenler günler içinde yüz binlerce başvuru yaptı. Sosyal konutlara başvuru yapanlar konutların satılıp satılmayacağını merak etmeye başladı.

4 Saat Önce
2022-09-16 12:58:09
TOKİ sosyal konutlar satılabilecek mi? Sosyal konutlar ne zaman satılabilir? Borcu bitmeden satılır mı?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi TOKİ tarafından başlatıldı. 500 bin konutun inşaasını içeren proje 81 ilde yapılacak. TOKİ konutlarının satış fiyatları ve uygun ödeme imkanı vatandaşları sevindirdi. 2+1'ler 679 bin lira fiyatla satışa çıkarken 3+1 evler ise büyük şehirlerde 950 bin TL fiyatla satılacak. TOKİ sosyal konutlara ilgi oldukça fazla. Sosyal konutlara başvuran vatandaşlar evlerin ne zaman saabielceklerini de merak ediyor. TOKİ sosyal konutlar satılabilecek mi? Sosyal konutlar ne zaman satılabilir? Borcu bitmeden satılır mı? soruları pek çok vatandaş tarafından sorulmaya başlandı.

TOKİ sosyal konutlar satılabilecek mi?

TOKİ sosyal konutlarının satışında bir engel yok ancak sosyal konutların borçlarının bitmesi beklenecek. Sosyal konutlar bir ticaret aracı olarak kullanılmayacak. Sosyal konutlar ev sahibi olmak isteyenlere gidecek.

Sosyal konutlar ne zaman satılabilir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konutların satışlarına ilişkin merak edilen soruya yanıt verdi. Kurum açıklamasında "Borcu bitmeden evini satamayacak. Teslim ettikten sonra 1 ay sonra borcunu bitirirse vatandaşımız satabilir. Vatandaşımızın aldığı konut piyasa rayicinin yüzde 40-50 altında. Buna fiyat farkı KDV'yi eklediğinizde daha da inecek. Memurun maaşına göre taksitlerini artıracağız diyoruz. TOKİ'ye borçlu olan vatandaşlarımıza bir yıl içerisinde yüzde 25 zam yaptık. 2-3 yıl sonra borcunu kapatacak diyelim, toplu borcunu kapatmak isteyen vatandaşlarımıza indirim de yapacağız. Enflasyona göre oranlar belirleyeceğiz. Vatandaşımız isterse borcunu, eline birikim geçebilir, ailesinden para kalabilir, borcunu kapatabilir. Zaten evi değerleniyor, prim yapıyor. Borcumu bitirdin evini aldın, satamazsın demek bize hakkaniyetli gelmiyor." dedi.

18 yaşından büyük üniversite öğrencileri TOKİ sosyal konutlara başvurabilir mi? Anne babasının evi olan öğrenciler sosyal konut başvurusu yapabilir mi?
İLİŞKİLİ HABER18 yaşından büyük üniversite öğrencileri TOKİ sosyal konutlara başvurabilir mi? Anne babasının evi olan öğrenciler sosyal konut başvurusu yapabilir mi?
TOKİ Sosyal konut başvuru ücreti geri ödenecek mi, alınacak mı? 500 TL Kurada çıkmayanlara geri yatırılacak mı, ne zaman verilecek?
İLİŞKİLİ HABERTOKİ Sosyal konut başvuru ücreti geri ödenecek mi, alınacak mı? 500 TL Kurada çıkmayanlara geri yatırılacak mı, ne zaman verilecek?
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş