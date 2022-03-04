SON DAKİKA: Bekir Pakdemirli neden istifa etti? Bekir Pakdemirli istifa sebebi ne? Bekir Pakdemirli görevden mi alındı? Tarım ve Orman Bakanlığı görevinden affını isteyen ve bu af Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilen Bekir Pakdemirli'den ilk açıklama geldi. Pakdemirli affını kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederken yeni atanan Vahit Kirişçi'ye de başarılar diledi. Bakan Pakdemirli'nin istifasının nedeni ise merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli neden istifa etti?

Bekir Pakdemirli neden istifa etti? Bekir Pakdemirli istifa sebebi ne? Tarım ve Orman Bakanlığı görevinden affını isteyen ve bu af Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilen Bekir Pakdemirli'den ilk açıklama geldi. Pakdemirli affını kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederken yeni atanan Vahit Kirişçi'ye de başarılar diledi. Bakan Pakdemirli'nin istifasının nedeni ise merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli neden istifa etti?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevinden istifa etti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Pakdemirli'nin yerine Vahit Kirişçi atandı. Pakdemirli'nin istifa etmesi gündeme bomba gibi düşerken istifanın nedeni merak edilip araştırılmaya başlandı. İstifanın ardından Bekir Pakdemirli'den ilk açıklama geldi.

Bekir Pakdemirli neden istifa etti?

Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli istifasının akbul edilmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 10 Temmuz 2018'den itibaren sürdürdüğüm Bakanlık görevimden ayrılmış bulunuyorum. Görevden af talebimi kabulleri için kendilerine şükranlarımı arz ediyor, yeni Bakanımız Sn. Vahit Kirişçi'ye başarılar diliyorum"

Bekir Pakdemirli görevden mi alındı?

Bekir Pakdemirli'nin istifa sebebine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. AK Parti kulislerinde bir süredir Pakdemirli'nin görevden alınabileceği konuşuluyordu. Resmi Gazete'de yer alan atama kararında "Görevden af talebi kabul edilen bekir pakdemirliden boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişçi Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereğince atanmıştır" denildi.

Bekir Pakdemirli kimdir?

Bekir Pakdemirli 10 Kasım 1973 yılında dünyaya geldi. Pakdemirli Tarım ve Orman Bakanı olarak görev yapıyordu.

10 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Tarım ve Orman Bakanı olarak atandı. 10 Temmuz 2018 tarihinden beri bulunduğu Tarım ve Orman Bakanı görevinden 4 Mart 2022 tarihinde istifa etmiştir.

TBMM'de Manisa milletvekili olarak 4 dönem görev alan Ekrem Pakdemirli'nin oğludur. Üniversite eğitimini Bilkent Üniversitesi, İşletme Fakültesi'nde tamamladıktan sonra Başkent Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisans, Celal Bayar Üniversitesi'nde İktisat Doktora çalışmalarını tamamladı.

Çalışma hayatı boyunca gıda, Gıda, tarım, hayvancılık, teknoloji ve otomotiv alanında serbest girişimcilik yaptı. Çeşitli şirketlerin kuruluşunda ve yönetiminde bulundu. Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan bir firmada ve halka açık bir gıda firmasında Genel Müdürlük görevlerini üstlendi. Uluslararası bir gıda şirketindeki üst düzey yöneticilik görevinin ardından, yine aynı şirkette danışmanlık yaptı. Günümüzde Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Albaraka Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği'ni sürdürmekte, aynı zamanda McCain Foods şirketi ile danışmanlık ilişkileri devam etmektedir. Evli ve dört çocuk babası olan Bekir Pakdemirli amatör telsizci, deniz kaptanı ve pilottur. Ege TV'de haftalık ekonomi programı yapmaktadır. Babası ise 1991 yılında Türkiye'nin Başbakan Yardımcılığı görevini üstlenmiş Ekrem Pakdemirli'dir.