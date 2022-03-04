Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi kimdir? Vahit Kirişçi nereli, kaç yaşında? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevinden istifa etti. Gündeme bomba gibi düşen bu gelişmenin ardından Pakdemirli'nin yerine Vahit Kirişçi atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan kararda 'Görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığı'na Vahit Kirişci, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereğince atanmıştır.' denildi. Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin kim olduğu da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi kimdir? Vahit Kirişçi nereli, kaç yaşında? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevinden istifa etti. Gündeme bomba gibi düşen bu gelişmenin ardından Pakdemirli'nin yerine Vahit Kirişçi atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan kararda "Görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığı'na Vahit Kirişci, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereğince atanmıştır." denildi. Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin kim olduğu da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Kabinede önemli bir değişiklik yaşandı. Uzun süredir Tarım ve Orman Bakanı olarak görev yapan Bekir Pakdemirli görevinden istifa etti. Bekir Pakdemirli'nin istifasının ardından yerine Vahit Kirişçi atandı. Resmi Gazete'de "Görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığı'na Vahit Kirişci, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereğince atanmıştır." denildi. Yeni atamanın ardından vatandaşlar Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi kimdir? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi kimdir?

Bekir Pakdemirli istifa etti yerine ise Vahit Kirişçi getirildi. Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi 4 Aralık 1960'da, Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi.

Vahit Kirişçi'nin asıl mesleği ziraat mühendisliğidir. Ziraat Yüksek Mühendisi ve Öğretim Üyesi; Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi.

Yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde tamamladı.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda teknik eleman olarak çalıştı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak ders verdi. 1995'te doçent, 2001'de profesör oldu. 16'sı yabancı dilde olmak üzere, toplam 55 adet makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayın yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev üstlendi.

22. Dönem Adana Milletvekili. 22. Dönem'de Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu ve Başkanvekilliği görevinde bulundu.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. 23. Dönem'de aynı Komisyon'un Başkanlığına yeniden seçildi.

Pakdemirli'den istifa açıklaması

Pakdemirli istifasının ardından yaptığı ilk açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 10 Temmuz 2018'den itibaren sürdürdüğüm Bakanlık görevimden ayrılmış bulunuyorum. Görevden af talebimi kabulleri için kendilerine şükranlarımı arz ediyor, yeni Bakanımız Sn. Vahit Kirişçi'ye başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bekir Pakdemirli kimdir?

Bekir Pakdemirli 10 Kasım 1973 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Bekir Pakdemirli ekonomisttir.

TBMM'de Manisa milletvekili olarak 4 dönem görev alan Ekrem Pakdemirli'nin oğludur. Üniversite eğitimini Bilkent Üniversitesi, İşletme Fakültesi'nde tamamladıktan sonra Başkent Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisans, Celal Bayar Üniversitesi'nde İktisat Doktora çalışmalarını tamamladı.

10 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Tarım ve Orman Bakanı olarak atandı. 10 Temmuz 2018 tarihinden beri bulunduğu Tarım ve Orman Bakanı görevinden 4 Mart 2022 tarihinde istifa etmiştir. .