Bekir Pakdemirli neden istifa etti? İstifa sebebi neydi? Bekir Pakdemirli'nin yerine kim geldi? Yeni Tarım ve Orman Bakanı kim oldu? soruları şu sıralar çok sık sorulmaya başlandı. 10 Temmuz 2018 tarihinden bu yana Tarım ve Orman Bakanı olarak görev yapan Bekir Pakdemirli flaş bir karar alarak görevinden istifa etti. İstifa haberi gündeme bomba gibi düştü. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Bekir Pakdemirli'nin yerine atanan isim de belli oldu. Vahit Kirişçi Tarım ve Orman Bakanı olarak atandı.

Bekir Pakdemirli neden istifa etti? İstifa sebebi neydi? Uzun yıllar Tarım ve Orman Bakanlığı görevini yürüten Bekir Pakdemirli görevinden affını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu af talebini kabul ederek Bekir Pakdemir'li'nin yerine Vahit Kirişçi'yi atadı. Yaşanan gelişmelerden sonra Bekir Pakdemirli'nin neden istifa ettiği, istifa sebebi merak edilip araştırılmaya başlandı. Greövden affı kabul edilen Bekir Pakdemirli'den flaş açıklama geldi.

Bekir Pakdemirli neden istifa etti?

Bekir Pakdemirli'nin neden istifa ettiğine dair henüz açıklama gelmedi. Pakdemirli istifasının kabul edilmesinin ardından ilk açıklamayı yaptı. Pakdemirli açıklamasında "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 10 Temmuz 2018'den itibaren sürdürdüğüm Bakanlık görevimden ayrılmış bulunuyorum. Görevden af talebimi kabulleri için kendilerine şükranlarımı arz ediyor, yeni Bakanımız Sn. Vahit Kirişçi'ye başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bekir Pakdemirli'nin yerine kim geldi?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin istifa etmesinin ardından yerine Vahit Kirişçi atandı. Vahit Kirişçi Ziraat Yüksek Mühendisi ve Öğretim Üyesi; Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde tamamladı.

Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi kimdir?

Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi 4 Aralık 1960'da dünyaya geldi.

Vahit Kirişçi Kahramanmaraş'ta doğmuştur.

Asıl mesleği ziraat mühendisliği olan Vahit Kirişçi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. Vahit Kirişçi Ziraat Yüksek Mühendisi ve Öğretim Üyesidir.

Yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde tamamladı.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda teknik eleman olarak çalıştı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak ders verdi. 1995'te doçent, 2001'de profesör oldu. 16'sı yabancı dilde olmak üzere, toplam 55 adet makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayın yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev üstlendi.

22. Dönem Adana Milletvekili. 22. Dönem'de Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu ve Başkanvekilliği görevinde bulundu.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. 23. Dönem'de aynı Komisyon'un Başkanlığına yeniden seçildi. .