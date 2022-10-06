Somer Sivrioğlu kimdir? Şef Somer Sivrioğlu hayatı, okuduğu okullar, eşi ve yaşı

Somer Sivrioğlu kimdir? Şimdilerde Mastechef yarışmasının sunucularından biri olan Somer Sivrioğlu'nun hayatı merak ediliyor. Sempatik tavırlarıyla çokça konuşulan Sivrioğlu, bir dönem özel hayatıyla da gündeme geldi. Peki ama Somer Sivrioğlu evli mi, evlendi mi, çocukları var mı? Şef Somer Sivrioğlu hayatı, okuduğu okullar, eşi ve yaşı.

Somer Sivrioğlu kimdir? Şimdilerde Mastechef yarışmasının sunucularından biri olan Somer Sivrioğlu'nun hayatı merak ediliyor. Sempatik tavırlarıyla çokça konuşulan Sivrioğlu, bir dönem özel hayatıyla da gündeme geldi. Peki ama Somer Sivrioğlu evli mi, evlendi mi, çocukları var mı? Şef Somer Sivrioğlu hayatı, okuduğu okullar, eşi ve yaşı.

Somer Sivrioğlu kimdir?

Somer Sivrioğlu 25 Mayıs 1971, İstanbul doğumlu Türk şef, restoran işletmecisi ve sunucudur. Sivrioğlu, Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun oldu ve ardından master yaptı. 24 yaşında, 1995 senesinde Yüksek Lisans ve akademik kariyer yapmak için Avustralya'ya gitti.

Avusturalya'da yüksek lisans yaparken şeflik kariyerine ilk adımını attı. İlk olarak restoranlarda yöneticilik yaptı. Daha sonra menüsünde Türk lezzetlerinin bulunduğu kendi restoranını Sidney'de açtı.

MasterChef Avustralya'da misafir jüri üyesi olarak yer aldı. 2015 yılında David Dale ile birlikte yazdığı Anadolu: Türk Mutfağında Bir Macera adlı kitabını sevenlerine sundu.

2018 yılında TV8'de yayımlanan MasterChef Türkiye adlı aşçılık yarışmasında jürilik yapmaya başladı. Sivrioğlu, 4 sezondur jüri üyeliğini devam ettiriyor.

Somer Şef evli mi?

2001 yılında Aslı Sivrioğlu ile evlenerek bu evlilikten 2 çocuğu oldu. Çift, 2021 yılında boşandı. Sivrioğlu şimdilerde Pınar Kayabaşı ile sevgili.

Somer Sivrioğlu'nun aldığı ödüller

Yurt içi ve yurt dışında işlettiği restoranlarla ilgi gören Somer Sivrioğlu, birçok ödül almıştır.