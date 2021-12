Soğan zarının öyle bir faydası var ki!

Yemeklerimizin vazgeçilmez malzemesi soğanın turşusunu, salatasını çorbasını hatta reçelini dahi yapıyor ve afiyetle tüketiyoruz. Adeta doğal bir ilaç olan soğan vücudumuz için birçok fayda içeriyor. Peki kırmızı soğan, yeşil soğan, arpacık soğan, beyaz soğan, kuru soğan gibi çeşitleri olan soğanın başka kullanım alanları olduğunu da biliyor muydunuz? Sizler için araştırdık, detaylar haberimizde...



Soğan mutfağımızın olmazsa olmaz besinlerindendir. Yemek yapmaya önce soğan kavurarak başlarız. Salatalara, çorbalara ekler, turşusunu kurar, reçelini dahi pişiririz. Soğan hem lezzetiyle hem de vücudumuza faydalarıyla çok önemli bir sebzedir. Soğanın birçok çeşidi mevcuttur. Kırmızı soğan, yeşil soğan, arpacık soğan, beyaz soğan, kuru soğan farklı farklı yemeklerde görev alır. Fakat soğanın başka kullanım alanları da mevcut.

Soğanın ne gibi bir kullanım alanı var?

Kış mevsimini sürekli hasta olarak geçiriyor, öksürük ve balgamdan kolay bir şekilde kurtulamıyorsanız soğandan yardım alabilirsiniz. Bundan kurtulmak için bir soğanı rendeleyin ve rendelenince sulanan soğanın suyunu ve posasını birbirinden ayırın. Daha sonra suyundan bir çorba kaşığı kadar sabah ve akşam tüketin. Fakat herhangi bir mide rahatsızlığınız varsa soğan suyu sizi rahatsız edebilir.

Soğan kürü miyom, polikistik over, prostat büyümesi, grip, nezle, soğuk algınlığı gibi birçok rahatsızlığa çare olur. Soğan kürünü hazırlamak için yaklaşık iki su bardağı klorsuz içme suyu ve bir orta boy açık kahverengi kabuklu soğana ihtiyacınız olacak. Soğanı kabuklarıyla kullanmanız gerekir. Bu yüzden öncelikle soğanı güzel bir şekilde, üzerinde kir kalmayacak şekilde temizleyin. Daha sonra suyu kaynatıp soğanı dörde bölün ve içerisine atın. Bu şekilde de beş dakika kaynatın ve ılınması için bir kenarda bekletin. Ardından suyunu süzüp günde iki defa, yemeklerden yaklaşık on dakika önce için. Bu yöntemi en fazla yaklaşık on beş gün kadar tekrar edip daha sonra mutlaka altı ay kadar ara verin.

Ayrıca saçlarınız sık sık dökülüyorsa, zayıf ve seyrekse soğan kürünü hazırlayıp ılıtın ve bu suyu saçlarınızın her yerine sürüp bir süre bekletin, daha sonra saçlarınızı güzel bir şekilde yıkayıp durulayın. Bu uygulamayı on beş günde bir uygulayın. Bir süre sonra saçlarınızdaki dökülmelerin azalacaktır.

Eliniz hafif bir şekilde yandıysa soğanın iç kısmında bulunan ince zardan gerektiği kadar çıkarın ve yanık olan bölgenin üzerine kapatın, bir süre sonra acınızın hafiflediğini göreceksiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.