Yoğun kar yağışları Sivas'ta etkisini göstermeye devam ederken Sivas'ta yarın (11 Şubat) okullar tatil mi? Sivas'ın hangi ilçelerinde okullar tatil? Sivas'ta 11 Şubat'ta okul var mı? sorusu pek çok öğrenci ve veli tarafından sorulmaya başlandı. Sivas'ta 10 Şubat Perşembe günü okullar tatil edilmişti. Meteoroloji'den alınan tahminlere göre kentte kar yağışının devam edeceği belirtiliyor. Sivas'ta yaşayan vatandaşlar da Sivas'ta okullar tatil edildi mi? diye araştırıyor. İşte Sivas'ta okul tatiline ilişkin detaylar...

Yoğun kar yağışları Sivas'ta etkisini göstermeye devam ederken Sivas'ta yarın (11 Şubat) okullar tatil mi? Sivas'ın hangi ilçelerinde okullar tatil? Sivas'ta 11 Şubat'ta okul var mı? sorusu pek çok öğrenci ve veli tarafından sorulmaya başlandı. Sivas'ta 10 Şubat Perşembe günü okullar tatil edilmişti. Meteoroloji'den alınan tahminlere göre kentte kar yağışının devam edeceği belirtiliyor. Sivas'ta yaşayan vatandaşlar da Sivas'ta okullar tatil edildi mi? diye araştırıyor. İşte Sivas'ta okul tatiline ilişkin detaylar...

Yoğun kar yağışları ile birlikte bazı kentlerde okulların tatil edildiği açıklandı. Sivas'ta da yoğun kar yağışları günlerdir etkisini sürdürüyor. Kar yağışlarının devam etiği Sivas'ta okul tatili haberleri de gelmeye başladı. Öğrenciler ve veilier 11 Şubat'ta da kar tatili olup olmayacağını şimdiden merak edip araştırmaya başladı. Peki Sivas'ta yaın (11 Şubat) okullar tatil edildi mi?

Sivas'ta yarın (11 Şubat) okullar tatil mi?

Sivas'ta kar tatiline Sivas Valiliği karar veriyor. Sivas'ta 10 Şubat'ta eğitim öğretime bir gün ara verildiği açıklanmıştı. Ancak 11 Şubat Cuma günü için henüz bir duyuru ve açıklama gelmedi. Sivas'ta ilçe bazlı olamk üzere de okullar tatil edilebilir. Bu durumda kaymakamlık açıklamaları dikkatle takip edilmelidir.

Sivas'ta 11 Şubat'ta okul var mı?

Sivas'ta kar tatiline ilişkin henüz bir duyuru yapılmadı. Tersi bir açıklama gelene kadar Sivas'ta eğitim ve öğretim faaliyetleri 11 Şubat Cuma günü devam edecek.

Sivas'ın hangi ilçelerinde okullar tatil?

Sivas'ta devam eden kar yağışı nedeniyle 10 Şubat günü için il genelinde okullar tatil edildi. Sivas Valisi Salih Ayhan sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 09.30 ile 17.00 arasında daraltıldığı belirtildi. Emniyet, Jandarma, AFAD, 112, İtfaiye, Orman müdahale, Belediyeler, özel idaresi birimleri ise bu kapsamın dışında tutuldu. Hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulunanlara ise 1 gün idare izin verildi. İzinlerin 10 Şubat Perşembe gününü kapsadığının altı çizildi. 11 Şubat'ta Sivas't okulların tatil edilip edilmeyeceği öğrenciler tarafından merakla bekleniyor.

11 Şubat Sivas hava durumu

11 Şubat günü Sivas'ta serin havalar etkisini göstermeye devam edecek. Sivas'ta 11 Şubat soğuk ve sisli bir hava hakim olacak. Sivas'ta gün içinde en düşük sıcaklık -7 derece civarında olacak.