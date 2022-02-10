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TIMETURK / GENEL / Konya'da yarın (11 Şubat) okullar tatil mi? Konya'da hangi ilçelerinde okullar tatil? Konya'da 11 Şubat'ta okul var mı?

Konya'da yarın (11 Şubat) okullar tatil mi? Konya'da hangi ilçelerinde okullar tatil? Konya'da 11 Şubat'ta okul var mı?

Konya'da yarın (11 Şubat) okullar tatil mi? Konya'da hangi ilçelerinde okullar tatil? Konya'da 11 Şubat'ta okul var mı? Olumsuz hava koşulları Konya'da etkisini derinden hissettirmeye devam ediyor. Konya'da başlayan yoğun kar yağışları nedeniyle 10 Şubat'ta 24 ilçede okullar tatil edilmişti. Konya'da yer yer kar yağışları devam ederken öğrenciler ve veliler de 11 Şubat'ta Konya'da okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki yarın Konya'da okullar var mı?

3 Saat Önce
2022-02-10 18:09:54
Konya'da yarın (11 Şubat) okullar tatil mi? Konya'da hangi ilçelerinde okullar tatil? Konya'da 11 Şubat'ta okul var mı?

Konya'da yarın (11 Şubat) okullar tatil mi? Konya'da hangi ilçelerinde okullar tatil? Konya'da 11 Şubat'ta okul var mı? Olumsuz hava koşulları Konya'da etkisini derinden hissettirmeye devam ediyor. Konya'da başlayan yoğun kar yağışları nedeniyle 10 Şubat'ta 24 ilçede okullar tatil edilmişti. Konya'da yer yer kar yağışları devam ederken öğrenciler ve veliler de 11 Şubat'ta Konya'da okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki yarın Konya'da okullar var mı?

Soğuk hava dalgası ülkemizde yeninden etkisini göstermeye başladı. Kar yağışlarını da beraberinde getiren soğuk havalar hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Konya'da da yoğun kar yağışı yaşandı. Kar yağışları pek çok ana yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Yaşanan kar yağışı nedeniyle pekok ilden ve ilçeden peş peşe okul tatili haberleri gelmeye başladı. Konya'da yaşayan vatandaşlar da 11 Şubat'ta okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak edip araştırmaya başladı.

Konya'da yarın (11 Şubat) okullar tatil mi?

Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle hayat olumsuz etkilendi. Konya'da 10 Şubat için geçerli olan okul tatili haberleri de peş peşe geldi. Konya'nın 24 ilçesinde kar yağışı sebebiyle okullarda eğitime ara verildi. Konya'da 11 Şubat'ta okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair açıklama henüz gelmedi.

Konya'da hangi ilçelerinde okullar tatil?

10 Şubat'ta Konya'nın pek çok ilçesinde okullar tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle Akşehir, Akören, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Halkapınar, Ilgın, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Taşkent, Tuzlukçu, Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime 10 Şubat 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada, bu ilçelerde eğitime uzaktan eğitim sistemi ile devam edileceği kaydedildi.

Konya 11 Şubat hava durumu

Konya'da soğuk havalar etkisini göstermeye devam ediyor. 11 Şubat Cuma günü Konya'da soğuk ve sisli bir hava bekleniyor. Konya'da 11 Şubat'ta en düşük hava sıcaklığının -6 derece civarında olması bekleniyor.

Konyada yarın (11 Şubat) okullar tatil mi

Konya'da ana yollar kapandı

Konya'da kar yağışları nedeniyle ulaşım hatlarında büyük sıkıntılar yaşnıyor. Kent genelinde pek çok noktada araç geçişlerine izin verilmiyor. Konya'yı Adana, Ankara, Aksaray, Antalya, Afyonkarahisar ve Isparta'ya bağlayan karayollarında araç geçişine izin verilmiyor.

Kayseri'de yarın (11 Şubat) okullar tatil mi? Kayseri'de yarın okul var mı? (11 Şubat Perşembe)
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