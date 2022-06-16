Sınav görevlilerine İETT ücretsiz mi? 18-19 Haziran'da İETT otobüsleri YKS sınav görevlilerine bedava mı? Öğretmenlere İETT otobüsleri, metro, metrobüs ücretsiz mi? soruları YKS sınavında görevli olan binlerce kişi tarafından sorulmaya başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ÖSYM sınavlarına katılacak olan adaylara sınav saatlerinde ücretsiz hizmet veriyor. Peki 2022 YKS sınav görevlisi olan öğretmenlere İETT otobüsleri ücretsiz mi?

Milyonlarca kişi 2022 YKS sınavında iyi bir bölümü kazanabilmek için ter dökecek. Öğrencilerin hayatındaki en önemli sınavlardan biri olan YKS sınavında binlerce sınav görevlisi de yer alacak. Sınavın sağlıklı işleyişi açısından sınav görevlilerine büyük iş düşüyor. YKS sınavında sınav görevlisi olanlar İETT otobüslerinin ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Sınav görevlilerine İETT ücretsiz mi? 18-19 Haziran'da İETT otobüsleri YKS sınav görevlilerine bedava mı? Öğretmenlere İETT otobüsleri, metro, metrobüs ücretsiz mi? soruları binkerce YKS sınav görevlisi tarafından soruluyor.

Sınav görevlilerine 18-19 Haziran'da İETT ücretsiz mi?

YKS sınavı 18 Haziran'da başlayacak. Ardından 19 Haziran'da yapıalcak olan 2 oturumla devam edilecek. ÖSYM'nin en geniş katılımlı sınavı olan YKS'ye 3 milyondan fazla adayın katılması bekleniyor. YKS sınavında yüz binlerce kişinin de sınav görevlisi olarak yer alması bekleniyor. 2022 YKS sınav görevlileri İETT otobüslerinin ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. 18 ve 19 Haziran'da İstanbul'da İETT toplu taşıma araçları sınav görevlilerine ücretsiz olarak hizmet verecek.

18-19 Haziran'da öğretmenlere İETT otobüsleri bedava mı?

YKS'nin ilk oturumu olan TYT testi 18 Haziran'da saat 10.15'te yapılacak. Ardından 19 Haziran'da ise AYT ve YDT sınavları yapılacak. YKS'nin 3 oturumunda da sınav görevlisi olarak yer alanlar İETT seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek. Ücretsiz toplu ulaşımdan faydalanmak isteyenlerin sınav belgeleri veya görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak.

Öğretmenlere İETT otobüsleri, metro, metobüs ücretsiz mi?

18 Haziran'da ve 19 Haziran'da yapılacak olan YKS sınavında (gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı) gibi sınav görevlisi olarak yer alan öğretmenler İETT otobüs, metro ve metrobüs seferlerini ücretsiz kullanabilecek.

İETT otobüsleri bugün bedava mı?

YKS sınav günlerinde İETT'ye ait toplu taşıma araçları sınava girecek olanlara ve yakınlarına ücretsiz olarak hizmet verecek. Sınav giriş belgelerini gösteren adaylar sınava girerken ve sınavdan dönerken İETT otobüslerini, metro ve metrobüsü ücretsiz olarak kullanabilecek.

YKS sınavında İETT ücretsiz mi?

ÖSYM Sınavları –YKS, YGS, TYT, AYT (Öğrenci ve görevlilere sınav saatlerinde) ücretsiz hizmet verecek.

AÖF Sınavları (Öğrenci ve görevlilere sınav saatlerinde) İETT seferlerinden ücretsiz yararlanacak.