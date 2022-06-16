İETT otobüsleri bugün bedava mı? 18-19 Haziran YKS'ye (TYT-AYT) girenlere İETT, otobüs, metro, metrobüs bedava mı? İETT saat kaça kadar bedava? soruları YKS'ye girecek olan binlerce İstanbullu tarafından sorulmaya başlandı. İETT merkezi sınavlarda sınava girecek olanlara ve yakınlarına otobüs, metro ve metrobüs ulaşımlarını ücretsiz sağlıyor. Peki 18 Haziran Cumartesi ve 19 Haziran Pazar günü YKS sınavına girenlere İETT otobüsleri bedava mı olacak?

İETT otobüsleri bugün bedava mı? 18-19 Haziran YKS'ye (TYT-AYT) girenlere İETT, otobüs, metro, metrobüs bedava mı? İETT saat kaça kadar bedava? soruları YKS'ye girecek olan binlerce İstanbullu tarafından sorulmaya başlandı. İETT merkezi sınavlarda sınava girecek olanlara ve yakınlarına otobüs, metro ve metrobüs ulaşımlarını ücretsiz sağlıyor. Peki 18 Haziran Cumartesi ve 19 Haziran Pazar günü YKS sınavına girenlere İETT otobüsleri bedava mı olacak?

2022 YKS sınavına girecek olan adayları sevindiren gelişme yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi daha önceki duyurularında merkezi olarak yapılan büyük sınavlarda sınava girecek olanlara ve yakınlarına ulaşımın ücretsiz olacağını belirtmişti. Peki 2022 YKS sıanvına girecek olanlara 18 Haziran ve 19 Haziran'da İETT otobüsleri ücretsiz mi? Merakla beklenen sorunun yanıtı haberimizin detayında olacak...

İETT otobüsleri bugün bedava mı?

YKS sınav günlerinde İETT'ye ait toplu taşıma araçları sınava girecek olanlara ve yakınlarına ücretsiz olarak hizmet verecek. Sınav giriş belgelerini gösteren adaylar sınava girerken ve sınavdan dönerken İETT otobüslerini, metro ve metrobüsü ücretsiz olarak kullanabilecek.

18-19 Haziran YKS'ye (TYT-AYT) girenlere İETT, otobüs, metro, metrobüs bedava mı?

YKS'nin ilk oturumu olan TYT testi 18 Haziran'da saat 10.15'te yapılacak. Ardından 19 Haziran'da ise AYT ve YDT sınavları yapılacak. YKS'nin 3 oturumuna da girecek olan adaylar İETT otobüslerine bedava binebilecek.

YKS sınavında İETT ücretsiz mi?

ÖSYM Sınavları –YKS, YGS, TYT, AYT (Öğrenci ve görevlilere sınav saatlerinde) ücretsiz hizmet verecek.

AÖF Sınavları (Öğrenci ve görevlilere sınav saatlerinde) İETT seferlerinden ücretsiz yararlanacak.

İETT 2022 ücrtesiz günler

İETT ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet vereceği günleri duyurdu. İşte 2022 İETT ücretsiz olan günler;

1 Ocak 2022 (Yılbaşı)

23 Nisan (Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı)

1 Mayıs (Emek ve Dayanışma Günü)

19 Mayıs (Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı)

2-3 Mayıs (Ramazan Bayramı – 3 Gün)

15 Temmuz (Demokrasi ve Özgürlükler Günü)

9-12 Temmuz (Kurban Bayramı – 4 Gün)

30 Ağustos (Zafer Bayramı)

29 Ekim (Cumhuriyet Bayramı)

2022 Okul Açılış Günü (Eylül)

ÖSYM Sınavları

AÖF Sınavları

YKS nedir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi.

YKS öncesi benzer adlı Yükseköğretime Geçiş Sınavı ve Lisans Yerleştirme Sınavı şeklinde iki sınav vardı. Adaylar haziran ayındaki LYS'ye (alan sınavları) girebilmek için mart ayındaki YGS'de (baraj sınavı) herhangi bir puan türünde 180 ham puan almak zorundaydı. 150-179 puan arasındakiler önlisans programlarına başvurabilirken 150 puan altı ise tercih yapamazdı. 7 yıllık sistemin değiştirilmesi, Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liseye geçiş sınavı olan TEOG'un kaldırılması gerektiğini söylemesi ve TEOG'un kısa süre sonra kaldırılmasından sonra gündeme geldi. YGS ve LYS'yi kaldırarak YKS'yi getiren sistem 12 Ekim 2017'de açıklandı.

I. Oturum: Temel Yeterlilik Testi (TYT)

Adayların bir yükseköğretim kurumuna yerleşmek için iki aşamalı sınava girmeleri gerekmektedir. İlk olarak Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna girilir. TYT, bir üniversiteye yerleşebilmek için zorunlu bir sınavdır ve ilk aşamayı temsil eder.

II. Oturum: Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

Sorular dört yıllık lise müfredatından gelmektedir.[10] Adaylar TYT sonrasında AYT'ye girmek zorunda değildir. Fakat genel olarak 4 yıl eğitimli üniversiteler, TYT (%40) + AYT (%60) puan toplamları ile aldığı için bu sınava girilmesi gerekmektedir. Sınavın süresi 180 dakikadır

Yabancı Dil Testi (YDT)

TYT sonrasında DİL puanı ile öğrenci alan bölümlere girmek isteyen adaylara yöneliktir. 80 sorudan oluşmaktadır. Sınava tercihe göre Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden herhangi biri tercih edilerek girilir. Sınavın süresi 120 dakikadır.