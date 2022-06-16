İstanbul'da bugün İETT otobüsler ücretsiz mi? YKS'ye girenlere (yarın) 18-19 Haziran İETT otobüsleri ücretsiz mi? ÖSYM tarafından yapılan en yoğun katılımlı sınavlardan biri olan YKS'ye 2022 yılında 3 milyondan fazla aday katılacak. İstanbul'dan da yüz binlerce kişi sabahın erken saatinde YKS sınavına girmek için yola çıkacak. YKS'ye toplu taşıma ile gidecek olanlar İETT otobüslerinin bedava mı olduğunu araştırmaya başladı.

İstanbul'da bugün İETT otobüsler ücretsiz mi? YKS'ye girenlere (yarın) 18-19 Haziran İETT otobüsleri ücretsiz mi? 2022 YKS sınavı 18 Haziran Cumartesi ve 19 Haziran Pazar günlerinde yapılacak olan 3 oturum ile tamamlanacak. Tüm Türkiye genelinde 3 milyondan fazla kişinin katılması beklenen sınava en yoğun katılım İstanbul'da olacak. 18-19 Haziran'da YKS sınavında İETT otobüslerini kullanmak isteyen adaylar İETT'nin ücretsiz olup olmadığını araştırmaya başladı.

İstanbul'da bugün İETT otobüsler ücretsiz mi?

İETT merkezi sınav günlerinde sınava girecek adaylara ücretsiz hizmet veriyor. LGS sınavında sınava girecek olanlar ve refakatçilere İETT uklaşımları ücretsiz olmuştu. 2022 YKS sınavının yapılacağı 18 Haziran Cumartesi ve 19 Haziran Pazar günü sınav saatlerinde İETT otobüs, metro ve metrobüs sferlerinin ücretsiz olması bekleniyor.

YKS'ye girenlere (yarın) 16-17 Haziran İETT otobüsleri ücretsiz mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak önceki açıklamalara ve duyurulara istinaden YKS günü sınava girecek olan aday ve yakınlarına sınav saatlerinde İETT toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.

LGS sınavında İstanbul'da İETT ücretsiz hizmet vermişti

5 Haziran Pazar günü yapılan Liselere Geçiş Sistemi Sınavı'na (LGS) katılan öğrenciler, veliler ve sınav görevlileri Metro İstanbul, İETT ve Şehir Hatları'nı ücretsiz kullandı.

İETT 2022 ücrtesiz günler

İETT ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet vereceği günleri duyurdu. İşte 2022 İETT ücretsiz olan günler;

ÖSYM Sınavları –YKS, YGS, TYT, AYT (Öğrenci ve görevlilere sınav saatlerinde)

AÖF Sınavları (Öğrenci ve görevlilere sınav saatlerinde)

1 Ocak 2022 (Yılbaşı)

23 Nisan (Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı)

1 Mayıs (Emek ve Dayanışma Günü)

19 Mayıs (Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı)

2-3 Mayıs (Ramazan Bayramı – 3 Gün)

15 Temmuz (Demokrasi ve Özgürlükler Günü)

9-12 Temmuz (Kurban Bayramı – 4 Gün)

30 Ağustos (Zafer Bayramı)

29 Ekim (Cumhuriyet Bayramı)

2022 Okul Açılış Günü (Eylül)