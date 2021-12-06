Sık kullanılan bu mutfak tekniklerini biliyor musunuz?

Sizler için öğrendiğinizde mutfakta profesyonel şeflere taş çıkaracağınız mutfak tekniklerini araştırdık...



Mutfakta yemek pişirirken birbirinden farklı mutfak tekniği kullanılıyor. Mutfak tekniklerinin kullanım amacını bildiğinizde bu teknikler sayesinde çok farklı malzemelerle çok farklı yemeklere imza atabilirsiniz.

En sık kullanılan mutfak teknikleri

Bain marie - Direkt olarak ısıyla temas ederse bozulma, kesilme veya pişme ihtimali olan malzemelerin hafif hafif ve yavaş bir şekilde pişmesi veya erimesi için kullanılan yöntemdir. Halk arasında benmari yöntemi olarak bilinir. Derin bir tencerenin içerisine iki üç parmak kadar su doldurun, ısıya dayanıklı cam bir kabın içerisine benmari tekniği kullanarak eritmek veya pişirmek istediğiniz malzemeyi yerleştirin. Isınan suyun verdiği buharla kasedeki malzemeniz eriyecek veya pişecektir. Bu tekniğin püf noktası cam kabın tabanına su temas etmemesidir.

Pane - Yağda kızartılacak ürünlerin, kızartmadan önce yumurta ve un ile kaplanması işlemine denir. Kimi zaman galeta unu veya mısır gevreği gibi malzemeler de unun yerini alabilir. Bu teknik sayesinde kızaran ürün çıtır çıtır olur.

Sotelemek - Kızgın yağda sürekli olarak su vermesine müsaade etmeden karıştırarak pişirme işlemidir.

Marine etmek - Et, tavuk veya balıkların dokularının yumuşaması ve lezzetli olması için önceden soslanarak dolapta beş altı saat kadar bekletilmesi işlemidir. Marinasyon işleminde zeytinyağı ve taze baharatlar da kullanılır. Bu sayede marine edilen ete aroma katılmış olur.

Katlayarak yoğurmak - Bu teknik sayesinde ekmek yaparken hamurun bol hava ile teması için nazikçe yalnızca parmaklarla tezgahta çevrilir. Pişen ekmeğin gözenekli bir dokusu olsun istiyorsanız bu tekniği uygulamanız gerekir.

Kavurmak - Tereyağı veya zeytinyağında sebzelerin ve etlerin dış kabuğunun pişirilme yöntemidir.

Demlemek - Pilav piştikten sonra fazla suyunun çektirilmesi için havlu kağıt veya temiz bir bezle tencerenin üzerinin örtülmesi işlemine denir.

Didiklemek - Haşlanan etlerin daha ufak parçalara ayrılma işlemidir.

Dinlendirmek - Hamurların içeriğinin istenilen kıvama gelmesi için beklenen süreye denir.

Kefini almak - Kaynayan tavuk veya et suyunun üzerinde oluşan beyaz ve yoğun köpüklü kısma kef denir. Delikli kevgir veya bir kaşık yardımıyla bu kef alınır.

Şoklamak - Malzemeyi önce kaynayan su ile haşlayıp daha sonra soğuk ve buzlu suya daldırma işlemidir. Bu yöntem sayesinde yeşillikler rengini kaybetmez.

Terbiye - Çorbalara kıvam ve lezzet katmak için yumurta sarısı, baharat gibi malzemelerin ilave edilmesidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.