Sibel Can yıllardır seslendirdiği şarkılar ile birçok kişinin gönlüne taht kurmuştur. Bu şarkılardan biri de Hayat şarkısıdır. Birçok kişi Hayat şarkısının sözlerini merak etmektedir. İşte Hayat şarkısının sözleri…

Sibel Can Hayat şarkısının sözleri

Ben ne rüzgârlar gördüm

Üfledi sanma, söndüm

Bir kişiyi çok sevdim

Maalesef burada değil

Ben ne insanlar gördüm

Aşka sırtımı döndüm

"Sevmek çok kolay" derdim

Maalesef öyle değil

Hayat bizle oyun oynamasana

Hade git işine, zorlamasana

Kanma öyle melek gibi durana

Geriye dönmeyene sen acımasana

Hayat bizle oyun oynamasana

Hade git işine, zorlamasana

Sanma herkes aynı garip dünyada

Kimse yaşayamıyor ki yalnız başına

Kimse yaşayamıyor ki yalnız başına

Hayat bizle oyun oynamasana

Hade git işine, zorlamasana

Kanma öyle melek gibi durana

Geriye dönmeyene sen acımasana

Hayat bizle oyun oynamasana

Hade git işine, zorlamasana

Sanma herkes aynı garip dünyada

Kimse yaşayamıyor ki yalnız başına

Kimse yaşayamıyor ki yalnız başına

Hayat bizle oyun oynamasana

Hade git işine, zorlamasana

Sanma herkes aynı garip dünyada

Kimse yaşayamıyor ki yalnız başına

Kimse yaşayamıyor ki yalnız başına

Hayat, hade!

Sibel Can'ın hayat hikayesi

Türk sanat camiasının sevilen ismi Sibel Can'ın yaşam hikayesi ve sanat hayatı sevenleri tarafından oldukça merak edilmekte. İşte tüm detayları ile Türk arabesk ve fantezi müziğinin sevilen ismi Sibel Can'ın yaşam öyküsü ve sanat hayatı…

Türk arabesk ve fantezi müziğinin efsanevi seslerinden biri olan Sibel Can, hayat hikayesi birçok seveni tarafından merak edilmekte. Yıllardır sahnelerde ve televizyon ekranlarında olan güzel sanatçı Sibel Can, eskimeyen şarkıları ve sahne şovları ile milyonlarca kişi tarafından takip edilmektedir. Peki yıllardır sahnelerde olan Sibel can kaç yaşında? Sanat hayatı nasıl başladı? Albümleri nelerdir? Oynadığı dizi ve filmler hangileridir? İş tüm detayları ile Türk arabesk ve fantezi müziğinin kraliçesi Sibel Can'ın yaşam öyküsü…

Sibel Can'ın yaşam öyküsü

Sibel Can 1 Ağustos 1970 yılında İstanbul'da dünyaya gözlerini açmıştır. Sahnelerde kullandığı Sibel Can adının aksine gerçek ismi Sibel Cangüre'dir. Sibel Can henüz 14 yaşındayken sanat dünyasına ilk adımını atmıştır. Sibel Can sahnelere ilk olarak dansözlük yaparak çıkmıştır. Babası da keman sanatçısı olan Sibel Can, babasıyla birlikte çıktıkları Türkiye turnelerinde hem dansözlük yapmış hem de solist olarak yer edinmiştir. Dansöz olarak ilk büyük deneyimini Maksim Gaziosu'nda sergilemiştir. Nükhet Duru, Sibel Can'ın dansözlüğüne hayran kalmış ve onu Fahrettin Arslan'a tavsiye etmiştir. Böylelikle daha 17 yaşındayken Sibel Can, Maksim Gazinosu'nda assolist olmuştur. Bu süreçte Sibel Can, dönemin ünlü isimleri olan Muazzez Abacı, Neşe Karaböcek ve Emel Sayın gibi sanatçılarla çalışma fırsatı bulmuştur.

Sibel Can'ın sanat hayatı

Sibel Can müzik dünyasına ise 1987 yılında çıkartmış olduğu Günah Bize adlı albüm ile dahil olmuştur. Bu süreçte Orhan Gencebay, Sibel Can'a büyük destek göstermiştir. 1995 yılına gelindiğinde artık iyice müzik dünyasının tanınan simalarından olan Sibel Can Raks Müzik ile birlikte çalışmaya başlamıştır. 1997 yılında çıkartmış olduğu ve günümüzde halen dillerden düşmeyen şarkılarının da dahil olduğu Bu Devirde adlı albümünü çıkartmıştır. Bu albümün çıkış şarkısı olarak da sözleri Serdar Ortaç tarafından yazılan efsane şarkı Padişah'ı sunmuştur. 2000 yılında ise Türk Sanat Müziğine ilgi duyan Sibel Can, çıkarttığı İşte Türk Sanat Müziği İşte Sibel Can adlı albüm ile Türk Sanat müziği de icra etmeye başlamıştır. 2007 yılında çıkarmış olduğu Akşam Sefası adlı albüm ve albümdeki Çakmak Çakmak şarkısıyla büyük beğeni toplayan Sibel Can'ın popülaritesi de oldukça yükselmiştir.

Sibel Can'ın aldığı ödüller

Sibel Can, çıkardığı albümler ve seslendirdiği şarkılar sayesinde birçok ödül kazanmıştır. 2006 yılında sevenlerinin beğenisine sunduğu Özledin mi? Albümü ile MÜ-YAP tarafından verilen “Platin” ödülü ile şereflendirilmiştir. Bunun yanı sıra 2017 yılında Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Türkiye'de yılın en iyi arabesk ve fantezi sanatçısı olarak sunulmuştur.

Sibel Can aynı zamanda sinema ve dizi oyunculuğu da yapmıştır. Sevda'nın Bahçesi, Berivan, Gülüm gibi çalışmalarda da rol alan Sibel Can, oyunculuğu ile büyük beğeni toplamıştır.

Sibel Can'ın evlilik hayatı

Sibel Can 1988 yılında, Zerrin Özer'in evinde Hakan Ural ile birlikte dünya evine girmişlerdir. Hakan Ural'la 11 yıl boyunca evli kalan Sibel Can'ın bu evlilikten doğan Engincan ve Melisa adında iki tane çocuğu vardır. Sibel Can, Hakan Ural'dan ayrıldıktan sonra 2000 yılında Sulhi Aksüt ile evlenmiştir ve Emir adında bir çocukları olmuştur. Sibel Can, Sulhi Aksüt ile de 10 yıl evli kaldıktan sonra boşanmıştır.

Sibel Can'ın seslendirmiş olduğu şarkıları

Günah Bize (1987)

Bulursun Beni (1988)

Rüyalarda Buluşuruz (1989)

Hasretim (1990)

Bir Güneş Batışında (1991)

Seni Sevmek (1992)

Hayat Devam Ediyor (1993)

Hatırasıdır (1994)

Şarkılar da Senden Yana (1995)

Bu Devirde (1997)

Daha Yolun Başındayım (1999)

Sibel Can Şarkıları (2000)

İşte Türk Sanat Müziği İşte Sibel Can (2000)

Canım Benim (2001)

Sen Benimsin (2003)

Özledin mi? (2005)

Akşam Sefası (2007)

Benim Adım Aşk (2009)

Seyyah (2011)

Meşk (2012)

Galata (2014)

Arabesque (2016)

Yeni Aşkım (2018)

Hayat (2020)

Sibel Can'ın rol aldığı dizi ve filmler

Sevda'nın Bahçesi (2017)

Komşu Komşu (2009)

Ev Alma Komşu Al (2008)

Saklambaç (2005)

Papatya ile Karabiber (2004)

Berivan (2002)

Bize Ne Oldu (1999)

Sibel (1998)

Gülüm (1997)

