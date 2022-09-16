Şeyma Subaşı uyuşturucu madde testi verdi

Şeyma Subaşı uyuşturucu madde testi verdi | Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı özel hayatı ile gündeme gelmeye devam ediyor. Şeyma Subaşı bu kez uyuşturucu madde içtiği iddiaları ile görüntülendi. Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile görüntülenen Şeyma Subaşı uyuşturucu kullanmadığına dair testi yayınladı.