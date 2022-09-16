Şeyma Subaşı uyuşturucu madde testi verdi
Şeyma Subaşı uyuşturucu madde testi verdi | Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı özel hayatı ile gündeme gelmeye devam ediyor. Şeyma Subaşı bu kez uyuşturucu madde içtiği iddiaları ile görüntülendi. Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile görüntülenen Şeyma Subaşı uyuşturucu kullanmadığına dair testi yayınladı.
2022-09-16 10:43:16
Şeyma Subaşı uyuşturucu madde testi verdi | Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı özel hayatı ile gündeme gelmeye devam ediyor. Şeyma Subaşı bu kez uyuşturucu madde içtiği iddiaları ile görüntülendi. Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile görüntülenen Şeyma Subaşı uyuşturucu kullanmadığına dair testi yayınladı.
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın, sosyal medyada 'uyuşturucu madde kullandı' iddiasıyla yayınlanan görüntülerinin ardından açıklama yapıldı.
Subaşı'nın avukatı Emek Emre, görüntülerin en az 3 ay önce yurt dışında çekildiğini ifade etti.
Emek Emre Şeyma Subaşı'nın Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir laboratuvarda cumartesi günü test yaptırdığını ve sonuçların negatif çıktığını açıkladı..
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