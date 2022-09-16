DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,3134 ₺

EURO

18,2838 ₺

ALTIN

980,23 ₺

BİST

3.277,50 ₺

TIMETURK / GENEL / Şeyma Subaşı uyuşturucu madde testi verdi

Şeyma Subaşı uyuşturucu madde testi verdi

Şeyma Subaşı uyuşturucu madde testi verdi | Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı özel hayatı ile gündeme gelmeye devam ediyor. Şeyma Subaşı bu kez uyuşturucu madde içtiği iddiaları ile görüntülendi. Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile görüntülenen Şeyma Subaşı uyuşturucu kullanmadığına dair testi yayınladı.

5 Gün Önce
2022-09-16 10:43:16
Şeyma Subaşı uyuşturucu madde testi verdi

Şeyma Subaşı uyuşturucu madde testi verdi | Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı özel hayatı ile gündeme gelmeye devam ediyor. Şeyma Subaşı bu kez uyuşturucu madde içtiği iddiaları ile görüntülendi. Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile görüntülenen Şeyma Subaşı uyuşturucu kullanmadığına dair testi yayınladı. 

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın, sosyal medyada 'uyuşturucu madde kullandı' iddiasıyla yayınlanan görüntülerinin ardından açıklama yapıldı.

Subaşı'nın avukatı Emek Emre, görüntülerin en az 3 ay önce yurt dışında çekildiğini ifade etti.

Emek Emre Şeyma Subaşı'nın Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir laboratuvarda cumartesi günü test yaptırdığını ve sonuçların negatif çıktığını açıkladı.

Muhammad Al Saloussi kimdir? Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi kim ve nereli?
İLİŞKİLİ HABERMuhammad Al Saloussi kimdir? Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi kim ve nereli?
Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi dolandırıcı mı?
İLİŞKİLİ HABERŞeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi dolandırıcı mı?
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş