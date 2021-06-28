Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi dolandırıcı mı? Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'ının eski karısı Şeyma Subaşı'nın 'Mısırlı milyarder' olarak tanıtılan sevgilisinin dolandırıcı olduğu iddia edildi. Peki Mohammed Alsaloussi dolandırıcı mı? Mohammed Alsaloussi'nin Şeyma Subaşı'na aldıüı tüm hediyelerin de sahte olduğu iddia edildi.

Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi dolandırıcı mı? Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'ının eski karısı Şeyma Subaşı'nın "Mısırlı milyarder" olarak tanıtılan sevgilisinin dolandırıcı olduğu iddia edildi. Peki Mohammed Alsaloussi dolandırıcı mı? Mohammed Alsaloussi'nin Şeyma Subaşı'na aldıüı tüm hediyelerin de sahte olduğu iddia edildi.

Türkiye'de mısırlı milyarder olarak tanınan Mohammed Alsaloussi ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. İddia ile ilgili sosyal medyada da binlerce mesaj atıldı. İddiaya göre Şeyma Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin dolandırıcı olduğu ortaya çıktı. Mohammed Alsaloussi'nin Şeyma Subaşı'na aldığı tektaş yüzüğün bile sahte olduğu ortaya çıktı. Peki Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi dolandırıcı mı?

Mohammed Alsaloussi dolandırıcı mı?

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre Şeyma Subaşı'nın "milyarder" sevgilisinin dolandırıcı olduğu iddia edildi. Şeyma, sosyal medya hesabından Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan tüm fotoğrafları sildi. Mohammed Alsaloussi milyarder değil dolandırıcıymış! Hep şüpheler vardı ama kimse gerçeği bilmiyordu, artık nasıl olduysa Şeyma, sevgilisinin dolandırıcı olduğunu anlamış. Taktığı tektaş yüzük başta olmak üzere aldığı pahalı hediyelerin hepsi de sahte çıkmış. Şeyma da anında bu ilişkiyi bitirmiş. Sonra da hemen gidip sahtekar sevgilisinden olan çocuğunu aldırmış.

Şeyma Subaşı'ndan açıklama

İşte Subaşı'dan iddialara yanıt: "Beni biraz bırakın. İnsanın kaybına saygınız olsun. Cevap vermek ya da konuşmak zorunda değilim. İstersem eğer Instagram'dan kendim paylaşım yaparım ya da size söylerim. Lütfen, biraz saygı. Türk basınında hakkımda çıkan haberlerle ilgilenmiyorum. O yüzden her açıklamamı İngilizce yazıyorum"

"Bu adam beni 2 ay boyunca kovaladı"

Şeyma Subaşı, “Zengin olmasaydı Mohammed Alsaloussi ile görüşmezdi” yorumlarına da isyan etti: “Bu adam beni 2 ay boyunca kovaladı. Bir kadına nasıl âşık olunur, bunda onu buldum. Gördünüz mü nasıl evlenme teklif ettiğini? Oradan anlayın. Ben Acun'la (Ilıcalı) birlikteyken de para hakkında bir şey bilmezdim, şimdi de bilmiyorum. Bugün para olur, yarın olmaz, umurumda değil. Ben parayı kovalamıyorum zaten, para bana geliyor. Parasız kalırsam mutsuz olurum diye bir şey de yok. Ben mutluluğumu eve, arabaya göre yaşamıyorum. O yüzden Allah bana daha fazlasını veriyor.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.