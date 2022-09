Sevgi Can kimdir? Türkiye Güzeli Sevgi Can Danlı hangi filmlerde oynadı? Darülaceze'deki Türkiye güzeli kim? TV8'de yayınlanan MasterChef'in 87. bölümünde yarışmacılar Darülaceze sakinleri için yemek yapacak. Darülaceze'de çekilen programda Türkiye güzeli seçilen ve pek çok Yeşilçam filinde rol alan Sevgi Can ile de kısa röportaj yapıldı. Programın yayınlanmasıyla Sevgi Can Danlı'nın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Sevgi Can kimdir? Türkiye Güzeli Sevgi Can Danlı hangi filmlerde oynadı? Darülaceze'deki Türkiye güzeli kim? TV8'de yayınlanan MasterChef'in 87. bölümünde yarışmacılar Darülaceze sakinleri için yemek yapacak. Darülaceze'de çekilen programda Türkiye güzeli seçilen ve pek çok Yeşilçam filinde rol alan Sevgi Can ile de kısa röportaj yapıldı. Programın yayınlanmasıyla Sevgi Can Danlı'nın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Yeşilçam'da pek çok ünlü aktör ile başrolü paylaşan Sevgi Can MasterChef'in son programında Darülaceze'de olduğu ortaya çıktı. Huntington hastalığı ile mücadele eden Sevgi Can yıllardır Darülaceze'de kalıyor. MasterChef 30 Eylül günü yayınlanan MasterChef programında hayatına dair açıklama yapan Sevgi Can'ın kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Segi Can Danlı'nın hayatı ve biyografisi...

Sevgi Can kimdir?

Sevgi Can 14 Şubat 1950 yılında dünyay geldi.

6 kardeşin en büyüğü olarak dünyaya gelen Sevgin Can'ın babası eczacı annesi ev hanımıydı.

Balıkesir'de 1953'te meydana gelen depremde bir oğullarını kaybeden aile, İstanbul'a göç etme kararı alarak, Mecidiyeköy'e yerleşti.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde doğan Sevgi Can İstanbul'da eğitim hayatına devam etti. Kadıköy Kız Koleji'nde okuyan Sevgi Can 1966'da sinema sektörüne adım attı ve ilk filminde görüldü. "Kanlı Kale" filmi ile Yeşilçam'a merhaba diyen Sevgi Can daha sonra sahneye çıkarak bir süre şarkıcılık yaptı.

Lise son sınıfta okurken henüz 18 yaşındayken Hürriyet gazetesinin 1968'de düzenlediği güzellik yarışmasında birinci olan Sevgi Can Danlı için şöhret kapıları iyice aralandı.

Güzellik yarışmasında aldığı birinciliğin ardından ilk olarak reklam filmlerinde oynadı.

Sevgi Can Danlı ardından dönemin en sevilen jönlerinden Yılmaz Güney ile iki filmde başrol oynadı.

Yeşilçam tutkusuna evlilik nedeniyle ara veren Sevgi Can Danlı maddi sıkıntılar nedeniyle evliliğini sürdüremedi ve boşanma kararı aldı.

Eşinden boşanan Sevgi Can Danlı Bağdat Caddesi'ne taşındı, Aksaray'da bir halı dükkanı açarak, ticarete atıldı.

Ancak genetik bir hastalık olan Huntington nedeniyle vücut fonksiyonlarını kaybetmesiyle tek başına hayatını idame ettiremediğini gören Danlı, Darülaceze'ye yerleşme kararı aldı.

Yetmiş yıllık ömrüne güzellik kraliçeliği ve Yeşilçam starlığı sığdıran Sevgi Can Danlı, 4 yıldır Darülaceze'de Huntington hastalığı ile mücadele ediyor.

Sevgi Can Danlı hangi filmlerde oynadı?

Şaka Yapma

Sinema Filmi

1981

Dört Ateşli Yosma

Sinema Filmi

1977

Pembe Dünya

Sinema Filmi

1973

Kara Bomba

Sinema Filmi

1972

Hayal Uçurumu

Sinema Filmi

1972

Kahpe Tuzağı

Sinema Filmi

1972

Sarı Öküz Parası

Sinema Filmi

1972

Cilalı İbo Yetimler Meleği

Sinema Filmi

1971

Üç Öfkeli Adam

Sinema Filmi

1971

Silahlar Konuşuyor

Sinema Filmi

1971

Hedefte İmzam Var

Sinema Filmi

1971

Gölgem Bile Benden Korkar

Sinema Filmi

1971

Gençliğin Rüyası

Sinema Filmi

1971

Çıngar Başlıyor

Sinema Filmi

1971

Bugün Sende Yarın Bende

Sinema Filmi

1971

Kavanoz Dipli Dünya

Sinema Filmi

1971

Çirkin Ve Cesur

Sinema Filmi

1971

Sevenler Ölmez

Sinema Filmi

1970

Fadime

Sinema Filmi

1970

Afacan

Sinema Filmi

1970

Öleceksek Ölelim

Sinema Filmi

1970

Bomba Ahmet

Sinema Filmi

1970

Son Kızgın Adam

Sinema Filmi

1970

Beleşçi Murat

Sinema Filmi

1970

Avare Aşık

Sinema Filmi

1970

Yaşamak Kolay Değil

Sinema Filmi

1970

Sen de Bizdensin

Sinema Filmi

1970

On Kadına Bir Erkek

Sinema Filmi

1970

Demir Pençe

Sinema Filmi

1969

Boğaziçi Casusları

Sinema Filmi

1969

Sana Ağlamak Yakışmaz

Sinema Filmi

1969

Tarkan

Sinema Filmi

1969

Kınalı Yapıncak

Sinema Filmi

1969

Sen Bir Meleksin

Sinema Filmi

1969

Çingene Aşkı Paprika

Sinema Filmi

1969

Aşk Mabudesi

Sinema Filmi

1969

Bataklı Damın Kızı Aysel

Sinema Filmi

1969

Aç Kurtlar

Sinema Filmi

1969

Kadere Boyun Eğdiler

Sinema Filmi

1969

Sarı Çizmeli

Sinema Filmi

1969

Ninno

Sinema Filmi

1969

Kaldırım Çiçeği

Sinema Filmi

1969

Ana Mezarı

Sinema Filmi

1969

Mazimdeki Kadın

Sinema Filmi

1968

Yayla Kartalı

Sinema Filmi

1968

Bin Yıllık Yol

Sinema Filmi

1968

Ayşem

Sinema Filmi

1968

Yalan Yıllar

Sinema Filmi

1968

Kader

Sinema Filmi

1968

Mafia Ölüm Saçıyor

Sinema Filmi

1968

Ağlayan Bir Ömür

Sinema Filmi

1968

Sarmaşık Gülleri

Sinema Filmi

1968

Vuruldum Bir Kıza

Sinema Filmi

1968

Malkoçoğlu Kara Korsan

Sinema Filmi

1968

Bozkırlar Şahini Tark-Han

Sinema Filmi

1968

Kadın İntikamı

Sinema Filmi

1968

Aslan Arkadaşım

Sinema Filmi

1967

Baytekin Fezada Çarpışanlar

Sinema Filmi

1967

Eşkiya Celladı

Sinema Filmi

1967

Nemli Gözler

Sinema Filmi

1967

Son Gece

Sinema Filmi

1967

Bana Kurşun İşlemez

Sinema Filmi

1967

Fantoma İstanbul'da Buluşalım

Sinema Filmi

1967

Fatih'in Fedaisi

Sinema Filmi

1966