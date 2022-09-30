Sevgi Can kimdir? Türkiye Güzeli Sevgi Can Danlı hangi filmlerde oynadı? Darülaceze'deki Türkiye güzeli kim?
Sevgi Can kimdir? Türkiye Güzeli Sevgi Can Danlı hangi filmlerde oynadı? Darülaceze'deki Türkiye güzeli kim? TV8'de yayınlanan MasterChef'in 87. bölümünde yarışmacılar Darülaceze sakinleri için yemek yapacak. Darülaceze'de çekilen programda Türkiye güzeli seçilen ve pek çok Yeşilçam filinde rol alan Sevgi Can ile de kısa röportaj yapıldı. Programın yayınlanmasıyla Sevgi Can Danlı'nın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.
2022-09-30 17:19:03
Sevgi Can kimdir? Türkiye Güzeli Sevgi Can Danlı hangi filmlerde oynadı? Darülaceze'deki Türkiye güzeli kim? TV8'de yayınlanan MasterChef'in 87. bölümünde yarışmacılar Darülaceze sakinleri için yemek yapacak. Darülaceze'de çekilen programda Türkiye güzeli seçilen ve pek çok Yeşilçam filinde rol alan Sevgi Can ile de kısa röportaj yapıldı. Programın yayınlanmasıyla Sevgi Can Danlı'nın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.
Yeşilçam'da pek çok ünlü aktör ile başrolü paylaşan Sevgi Can MasterChef'in son programında Darülaceze'de olduğu ortaya çıktı. Huntington hastalığı ile mücadele eden Sevgi Can yıllardır Darülaceze'de kalıyor. MasterChef 30 Eylül günü yayınlanan MasterChef programında hayatına dair açıklama yapan Sevgi Can'ın kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Segi Can Danlı'nın hayatı ve biyografisi...
Sevgi Can kimdir?
Sevgi Can 14 Şubat 1950 yılında dünyay geldi.
6 kardeşin en büyüğü olarak dünyaya gelen Sevgin Can'ın babası eczacı annesi ev hanımıydı.
Balıkesir'de 1953'te meydana gelen depremde bir oğullarını kaybeden aile, İstanbul'a göç etme kararı alarak, Mecidiyeköy'e yerleşti.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde doğan Sevgi Can İstanbul'da eğitim hayatına devam etti. Kadıköy Kız Koleji'nde okuyan Sevgi Can 1966'da sinema sektörüne adım attı ve ilk filminde görüldü. "Kanlı Kale" filmi ile Yeşilçam'a merhaba diyen Sevgi Can daha sonra sahneye çıkarak bir süre şarkıcılık yaptı.
Lise son sınıfta okurken henüz 18 yaşındayken Hürriyet gazetesinin 1968'de düzenlediği güzellik yarışmasında birinci olan Sevgi Can Danlı için şöhret kapıları iyice aralandı.
Güzellik yarışmasında aldığı birinciliğin ardından ilk olarak reklam filmlerinde oynadı.
Sevgi Can Danlı ardından dönemin en sevilen jönlerinden Yılmaz Güney ile iki filmde başrol oynadı.
Yeşilçam tutkusuna evlilik nedeniyle ara veren Sevgi Can Danlı maddi sıkıntılar nedeniyle evliliğini sürdüremedi ve boşanma kararı aldı.
Eşinden boşanan Sevgi Can Danlı Bağdat Caddesi'ne taşındı, Aksaray'da bir halı dükkanı açarak, ticarete atıldı.
Ancak genetik bir hastalık olan Huntington nedeniyle vücut fonksiyonlarını kaybetmesiyle tek başına hayatını idame ettiremediğini gören Danlı, Darülaceze'ye yerleşme kararı aldı.
Yetmiş yıllık ömrüne güzellik kraliçeliği ve Yeşilçam starlığı sığdıran Sevgi Can Danlı, 4 yıldır Darülaceze'de Huntington hastalığı ile mücadele ediyor.
Sevgi Can Danlı hangi filmlerde oynadı?
Şaka Yapma
Sinema Filmi
1981
Dört Ateşli Yosma
Sinema Filmi
1977
Pembe Dünya
Sinema Filmi
1973
Kara Bomba
Sinema Filmi
1972
Hayal Uçurumu
Sinema Filmi
1972
Kahpe Tuzağı
Sinema Filmi
1972
Sarı Öküz Parası
Sinema Filmi
1972
Cilalı İbo Yetimler Meleği
Sinema Filmi
1971
Üç Öfkeli Adam
Sinema Filmi
1971
Silahlar Konuşuyor
Sinema Filmi
1971
Hedefte İmzam Var
Sinema Filmi
1971
Gölgem Bile Benden Korkar
Sinema Filmi
1971
Gençliğin Rüyası
Sinema Filmi
1971
Çıngar Başlıyor
Sinema Filmi
1971
Bugün Sende Yarın Bende
Sinema Filmi
1971
Kavanoz Dipli Dünya
Sinema Filmi
1971
Çirkin Ve Cesur
Sinema Filmi
1971
Sevenler Ölmez
Sinema Filmi
1970
Fadime
Sinema Filmi
1970
Afacan
Sinema Filmi
1970
Öleceksek Ölelim
Sinema Filmi
1970
Bomba Ahmet
Sinema Filmi
1970
Son Kızgın Adam
Sinema Filmi
1970
Beleşçi Murat
Sinema Filmi
1970
Avare Aşık
Sinema Filmi
1970
Yaşamak Kolay Değil
Sinema Filmi
1970
Sen de Bizdensin
Sinema Filmi
1970
On Kadına Bir Erkek
Sinema Filmi
1970
Demir Pençe
Sinema Filmi
1969
Boğaziçi Casusları
Sinema Filmi
1969
Sana Ağlamak Yakışmaz
Sinema Filmi
1969
Tarkan
Sinema Filmi
1969
Kınalı Yapıncak
Sinema Filmi
1969
Sen Bir Meleksin
Sinema Filmi
1969
Çingene Aşkı Paprika
Sinema Filmi
1969
Aşk Mabudesi
Sinema Filmi
1969
Bataklı Damın Kızı Aysel
Sinema Filmi
1969
Aç Kurtlar
Sinema Filmi
1969
Kadere Boyun Eğdiler
Sinema Filmi
1969
Sarı Çizmeli
Sinema Filmi
1969
Ninno
Sinema Filmi
1969
Kaldırım Çiçeği
Sinema Filmi
1969
Ana Mezarı
Sinema Filmi
1969
Mazimdeki Kadın
Sinema Filmi
1968
Yayla Kartalı
Sinema Filmi
1968
Bin Yıllık Yol
Sinema Filmi
1968
Ayşem
Sinema Filmi
1968
Yalan Yıllar
Sinema Filmi
1968
Kader
Sinema Filmi
1968
Mafia Ölüm Saçıyor
Sinema Filmi
1968
Ağlayan Bir Ömür
Sinema Filmi
1968
Sarmaşık Gülleri
Sinema Filmi
1968
Vuruldum Bir Kıza
Sinema Filmi
1968
Malkoçoğlu Kara Korsan
Sinema Filmi
1968
Bozkırlar Şahini Tark-Han
Sinema Filmi
1968
Kadın İntikamı
Sinema Filmi
1968
Aslan Arkadaşım
Sinema Filmi
1967
Baytekin Fezada Çarpışanlar
Sinema Filmi
1967
Eşkiya Celladı
Sinema Filmi
1967
Nemli Gözler
Sinema Filmi
1967
Son Gece
Sinema Filmi
1967
Bana Kurşun İşlemez
Sinema Filmi
1967
Fantoma İstanbul'da Buluşalım
Sinema Filmi
1967
Fatih'in Fedaisi
Sinema Filmi
1966
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