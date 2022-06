Selen Soyder kimdir? Selen Soyder hangi dizilerde rol aldı?

Yer Gök Aşk ve Lale Devri gibi başarılı dizilerle adından söz ettiren Selen Soyder, 2. Sayfa programına konuk oldu. Evlendikten sonra ekranlara gelmeyen Selen Soyder merak konusu oldu. Peki Selen Soyder kimdir, kaç yaşında, nerelidir? İşte Selen Soyder dizisi ve hayatı...

SELEN SOYDER KİMDİR?

Tam adı Mükerrem Selen Soyder'dir. 26 Aralık 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya gözlerini açtı. 2006 yılında "Miss Model of Turkey" yarışmasında Türkiye'nin en iyi modeli seçildi ve "Miss Bikini of The Universe" yarışmasında Çin Halk Cumhuriyeti'nde Türkiye'yi temsil etti. Yarışmada 1. olan Soyder, Türkiye'ye "En İyi Milli Kostüm Ödülü"nü de getirdi.

2007 yılında Star TV'nin düzenlediği ve 1200 kişinin başvurduğu Türkiye Güzellik Yarışması Miss Turkey'de Türkiye Güzeli seçildi ve Türkiye'yi Miss World 2007'de 106 ülkenin içinde Çin'in Sanya adasında temsil etti.

Star TV'de kısa bir süre haber sunuculuğu yapan yıldız daha sonra Kapadokya'da çekilen Yer Gök Aşk dizisi için kanaldaki görevinden ayrıldı.

2010 yılında FOX TV'de yayınlanan Yer Gök Aşk dizisinde başrolde rol almıştır, canlandırdığı Toprak karakteriyle Lale Devri isimli diziye geçerek Türk dizi tarihinde bir ilki gerçekleştirmiştir. 2013 yılında adına bir dergi açılmıştır. Selenist dergisiyle adına ilk dergi açılan insan olarak tarihe geçmiştir.

2014'ün Eylül ayında Star TV'de yayınlanan Reaksiyon isimli dizide Dr. Zeynep karakteriyle İbrahim Çelikkol ile başrolde oynamıştır. Miss Turkey 2014'te juri üyeliği yapmıştır. Çocukluk arkadaşı Ali Kemal Güven'in kaleme aldığı "Cahide Devekuşu'nun Açık Evliliği" adlı kısa filmde yer almıştır.

22 Ağustos 2015 tarihinde hayatını Türk iş insanı-reklamcı Oren Fransez ile birleştirmiştir.

Selen Soyder hangi dizilerde rol aldı?

2010 yılında FOX TV'de yayınlanan "Yer Gök Aşk" dizisinde ilk bölümlerinde başrolde oynayan Birce Akalay ve Murat Ünalmış ile birlikte rol aldı.

Selen Soyder, 2012 yılında "Lale Devri" adlı dizide Tolgahan Sayışman, Hatice Aslan, Korel Cezayirli, Gül Onat, Kenan Bal ve Serenay Sarıkaya ile birlikte başrol oynamıştır. Selen Soyder, 2011 yılında"Yer Gök Aşk" dizisinin yönetmenlerinden olan Ulaş İnaç'la evlilik yolunda adım attı. Ancak 2012 yılının başında ayrıldıklarını duyurdu. Selen Soyder, 2012 yılında model ve oyuncu Tolgahan Sayışman ile birlikte oldu.

2015 yılında Oren Fransez ile evlendi. Selen Soyder, 2014 yılında "Kod Adı Reaksiyon" adlı dizinin başrollerini Erdal Beşikçioğlu, İbrahim Çelikkol, Nehir Erdoğan, İsmail Demirci ve Yurdaer Okur gibi oyuncularla paylaştı.

Filmleri dizileri 2014 - Kod Adı Reaksiyon (Dr. Zeynep) (TV Dizisi)

2011 – 2013 - Lale Devri (TV Dizisi)

2010 - 2012 - Yer Gök Aşk (TV Dizisi)