Sarraf nedir? Sarraf mesleği nasıl olur? Sarrafçılık nedir? Meslek araştırması yapanlar sarraflık mesleğini ne olduğunu ve nasıl sarraf olunduğunu merak ediyor. Sarraf kelimesi günlük hayatta da sıkça karşımıza çıkıyor. Deyimlerde ata sözlerinde de duymaya alışkın olduğumuz sarraf kelimesinin anlamı nedir?

Sarraf nedir? Sarraf mesleği nasıl olur? Sarrafçılık nedir? Meslek araştırması yapanlar sarraflık mesleğini ne olduğunu ve nasıl sarraf olunduğunu merak ediyor. İşte sarraf kelimesinin anlamı sarraf mesleğinin detayları...

Sarraf nedir?

Sarraf, mesleği kâğıt veya madeni paraları birbiriyle değiştirmek, tahvil alışverişi yapmak olan kimse.

Günümüzde sarraflar daha çok kuyumcu gibi çalışırlar. Altın stokçuluğu, yasaların belirlediği ölçüler dışında gizli ticaret, genellikle yasak olduğu için, sarrafların ticaret alanları da sınırlanmıştır. Sarraflar altın, gümüş, yakut ve öteki değerli süs eşyası üstünde çalışırlar.

Sarraf kelimesi TDK anlamı nedir?

Sarraf kelimesi son zamanlarda sıkça duyulan bir kelime. Bu kelimenin TDK'ya göre iki anlamı bulunuyor. İşte sarrafın anlamı;

1- Kuyumcu

2- Mesleği, değerli kâğıt ve metal paraları birbiriyle değiştirmek, tahvil alışverişi yapmak olan kimse

Sarrafçılık nedir?

Sarraflar, altın ve gümüş gibi değerli madenlerin bir ticaret eşyası olarak kullanılmaya başlandığı zamanlarda ortaya çıktı. Önceleri bir süs eşyası olarak kullanılmaya başlanan altın, zamanla ticaret aracı niteliği kazandı. Yeni ülkelerin alınışı, yeni altın madenlerinin işletilişi sonucu, özellikle Orta Çağ'da altın bir ticaret eşyası durumuna geldi. İlkçağlarda Asya, Afrika ve Mezopotamya yörelerinden elde edilen altınlar, komşu ülkelerde, daha çok zenginler ve devlet büyükleri tarafından alınıyordu. Altından para kesilmeye başlanınca, bunun ticaretini yapan, sonradan adına sarraf denilen alışverişçiler türedi. Sarraflar altınları değerleri karşılığında başka eşyayla değiştiriyor, paranın bulunuşundan sonra ise para ile altın alarak biriktiriyorlardı. Orta Çağ'da altın, gümüş gibi değerli madenlerle yakut, zümrüt, elmas, inci gibi değerli taşları toplayan, onları yürürlükteki para karşılığında değiştirenler ortaya çıktı.

İlk sarraflar nasıl olrtaya çıktı?

İlk sarraflar Arap, İranlı ve Hindistanlı idi. Avrupa devletleriyle Asya, Afrika arasına ticaretin gelişmesi, denizlerde korsanlığın başlaması sonucu Avrupa ülkelerinde, özellikle Venedik, İtalya, Yunanistan, İspanya, Portekiz, Danimarka ve Akdeniz adalarında Doğu'dan gelen altınları, gümüşleri toplayan, bunların alım satımıyla uğraşan sarraflar çoğaldı.

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