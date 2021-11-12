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TIMETURK / GENEL / Samuray kılıcı satışı yasak mı? Samuray kılıcı bulundurmak suç mu? Samuray kılıcı bulundurmaya hapis cezası var mı?

Samuray kılıcı satışı yasak mı? Samuray kılıcı bulundurmak suç mu? Samuray kılıcı bulundurmaya hapis cezası var mı?

Ataşehir'de genç mimar Başak Cengiz'in samuray kılıçlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi ülke gündemine oturdu. Olay sonrası samuray kılıçlarının durumu araştırılmaya başlandı. Peki Samuray kılıcı satışı yasak mı? Samuray kılıcı bulundurmak suç mu? Samuray kılıcı bulundurmaya hapis cezası var mı? Samuray kılıçlarının satışının yasak olmasına rağmen internette hediyelik eşya adı altında çok kolayda alınıp satıldığı ortaya çıktı.

2 Saat Önce
2021-11-12 10:07:30
Samuray kılıcı satışı yasak mı? Samuray kılıcı bulundurmak suç mu? Samuray kılıcı bulundurmaya hapis cezası var mı?

Ataşehir'de genç mimar Başak Cengiz'in samuray kılıçlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi ülke gündemine oturdu. Olay sonrası samuray kılıçlarının durumu araştırılmaya başlandı. Peki Samuray kılıcı satışı yasak mı? Samuray kılıcı bulundurmak suç mu? Samuray kılıcı bulundurmaya hapis cezası var mı? Samuray kılıçlarının satışının yasak olmasına rağmen internette hediyelik eşya adı altında çok kolayda alınıp satıldığı ortaya çıktı.

Samuray kılıcı satışı yasak mı?

Hürriyet'te yer alan habere göre, bu konuyla ilgili olarak, 1052'te hazırlanan 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunu bulunuyor. Bu konuyla ilgili olarak, 1052'te hazırlanan 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunu bulunuyor. Kanunda, “Ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulması yasaktır” deniliyor. Kanun'a 1979 yılında yapılan değişiklikle silah isimleri tek tek sayılarak şu ekleme yapılıyor: “Kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımı, satılması, satın alınması, taşınması ve bulundurulması yasaktır.”

Samuray kılıcı bulundurmaya hapis cezası var mı?

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Avukat Hüseyin Ersöz şunları söyledi: 6136 Sayılı Kanun sadece ateşli silahlara ilişkin olmayıp bıçaklar ile saldırı ya da savunma amaçlı yapılmış aletlerin Türkiye'ye sokulması, satılması, satın alınması ya da üretilmesini yasaklayan hükümler içermektedir. Bu çerçevede ‘samuray kılıcı' olarak isimlendirilen saldırı amaçlı alet de yasak eşyalar arasında yer almaktadır. Kanun'un 14/1. maddesinde düzenlenen suçun cezası ise 2-5 yıl arasında hapis ve 200 güne kadar para cezasıdır. Bu aletlerin ‘hediyelik eşya' adı altında satılması ise Kanun'un 15. maddesinde yasaklanmış ve suç olarak nitelendirilmiştir. Bu suçun cezası ise 6 ay-1 yıl arasında hapis ve 25 güne kadar adli para cezasıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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