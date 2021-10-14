Saksıda nasıl salep yetiştirilir?

Soğuk havalarda bir fincan salep hepimize iyi gelir. Salep kış aylarının sevilen içeceğidir ve salep bitkisi evde saksılarda bile kolaylıkla yetiştirilir. Dondurmaya da katıldığında kıvam katan salebi ve nasıl yetiştirileceğini sizler için araştırdık...



Salep bitkisi, salepgiller ya da orkidegiller olarak isimlendirilen aileye aittir. Salep bitkisi mor renktedir, nadiren beyaz salep de görülür. Yaprakları estetik bir görünüme sahip olan salep bitkinin toprağın altında kalan yumru haşlanır ve kurutulup toz haline getirilir. Salep tozu yemeklerde, içeceklerde, dondurmalarda kullanılabilir.

Salep nasıl yetiştirilir?

Genellikle tarlalarda yetiştirilen salep bitkisi evde de kolaylıkla yetiştirilebilir. Salep bitkisinin toprağında %25 kum, %10 yanmış koyun gübresi bulunmalıdır. Salep tohumları bu toprağın 5 cm derinliğine gömülür. Salep tohumu ekilen saksınızı bol güneş alan bir yere koymalısınız. Salep çok fazla suyu sevmez. Bu yüzden toprağı nemli olduğu sürece sulamanız gerekmez. Salep nisan sonu haziran başı gibi hasat edilir.

Salep nasıl kullanıma hazır hale getirilir?

Salep bitkisinin toprakta olan kısmında yumrular oluşur. Bu yumrular toplandıktan sonra haşlanır ve daha sonra gölgede kurutulur. İyice kuruduktan sonra yumrular öğütülüp toz haline getirilir. Bu şekilde kullanıma hazır olur.

Salep tozunun vücudumuza ne gibi bir faydası vardır?

Salep tozu vücudumuzu ısıtır ve nezle, grip gibi kış hastalıklarına yakalanmaktan vücudumuzu korur. Bu nedenle hasta olacağınızı anladığınız zaman salep içerek hastalıktan korunabilirsiniz.

Salep tozu sütle pişirildiğinde vücudun yağ yakmasını hızlandırır ve bu sayede sağlıklı bir şekilde kilo kaybetmenizi sağlar. Bu yüzden çok kalorili tatlılar yemek yerine tarçınla tatlandırılan salep içilmesi sağlık açısından çok daha iyidir. Ayrıca salep tozu sindirim sistemine de iyi gelmektedir. Hazımsızlığı önleyen salep kabızlıktan da şişkinlik hissinden de vücudunuzu korur.

Salep içerseniz zihin fonksiyonlarınız çok daha verimli çalışır. Salep tozunun kan şekerini düzenleyici etkisi de bulunmaktadır.

Salebin besin değeri nedir?

200 ml salep içerisinde 27.8 gram karbonhidrat, 5.6 gram protein, 6 gram yağ, 0.4 gram lif, 14 miligram kolesterol, 356 miligram sodyum, 1130 miligram potasyum, 836 miligram kalsiyum, 6 A vitamini (iu), 6 miligram C vitamini, 0.2 demir bulunur.

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